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Московский листок

Почему многие в России поддерживают войну на Украине

Опубликовано 24.02.2022 в разделе комментариев 1

#социалза #украина #война

Россия 24 февраля вторглась на территорию Украины.

#война, #украина, #социалза

Позиция Кремля — началась военная операция по помощи ДНР и ЛНР, большинство стран мира говорят о настоящей войне и агрессии РФ. Однако большинство социологических опросов показывают, что немало россиян хоть и не хотят войны, но поддерживают действия Путина и российских войск. Чтобы понять причину таких странных настроений россиян, важно посмотреть на историю страны и понять, какую роль на протяжении многих веков играло государство в жизни людей и как создавалось это государство.

Об этом политолог, кандидат философских наук Андрей Иванов.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Взгляд со стороны
Февраль написал 24.02.2022 22:15
Оголтелая и яростная зомбопропаганда, облучение мозга 24/7, безудержный милитаризм сделали свое черное дело.
Все как в фашистской Германии. Там тоже использовались подобные методики и технологии. Но в современной России даже круче, чем в гитлеровском Рейхе.
Несчастные россияне просто не понимают, как их очередной раз подставили кремлевские сатанюги...
+ По России слабо выполнен план по шмурдякизации и срочной отправке на тот свет большинства населения в целях зачистки от него территорий. +
В России сильно обокрали народ - надо теперь выполнять следующий пункт швабовского плана - вводить ЧС и все срочно поджигать, типо "война", чтобы концы спрятать в воду...
В мире мало кто хочет воевать... Но кремлядям надо срочно спасать наворованное, поэтому они свой народ решили утилизировать в бойне, чтоб самим спасти деньги и имущество от санкций и банковских изъятий...
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