Мне мешает адмирал

Больше 30 лет существует на карте Европы непризнанная Приднестровская республика. Между Молдавией и Украиной. Народу там почти полмиллиона — молдаване, украинцы, русские. Работы нет от слова «совсем». Торгуют своими фруктами и овощами. Уезжают в Россию, Польшу, кому повезет — в Италию. Сиделки, уборщики, сезонные рабочие. Подворовывают. Ездят через три границы на маршрутках, по несколько суток, иногда с дороги приходится возвращаться: машины ломаются или с документами обнаруживается непорядок. Местная валюта — вино. Им же подкупают несговорчивую таможню.

И забыли про них все давно! А неинтересно потому что: заводов нету, шахт нету — на фиг их присоединять? Как-нибудь проживут бывшие наши соотечественники — раков, к примеру, в Днестре наловят и на Привозе в Одессе продадут... Хотя нет, на Привозе сейчас вряд ли продадут.

Или вот еще пример: мост через Лену. Его уже три века собираются построить. Сейчас сухопутная связь с Якутией — только зимой, как при матушке Екатерине. А Крымский-то мост возвели в момент. 19 километров — это по-любому больше, чем через Лену! Ну так где эта Лена-то... не видна ни из Европы, ни из Америки. Глухомань. И потом привык местный народ, подождет еще...

Во время сочинской Олимпиады в 2014 году я однажды случайно пообщалась с корреспондентом какой-то западной телекомпании. Вышла в обед на Тверской бульвар погулять — и тут подходит ко мне парень с микрофоном, следом — другой, камеру подтягивает. На довольно приличном русском спрашивает меня, горжусь ли я тем, что в России проходят Олимпийские игры. «Очень горжусь, — отвечаю, — только мне немножко мешает один адмирал». Парень удивленно смотрит на меня: видимо, решил, что недопонял иностранную речь. А я ему рассказываю, что утром сообщили о самоубийстве адмирала российского флота: у него был рак, и то ли рецепт на болеутоляющие закончился, то ли сами лекарства в аптеке. И он диких болей не смог вынести. «Вот это, — говорю, — почему-то мешает мне гордиться Олимпиадой».

По-моему, парень понял меня правильно.

Так вот: забытое Приднестровье и отсутствие моста через Лену, самоубийство человека, не получившего вовремя медицинскую помощь, и нищенские пенсии, консервные банки вместо нормальных автомобилей и замазка в качестве сыра, толпы народу на почте (некому работать!) и дикая коррупция, уничтоженное школьное образование и категорически не готовая к эпидемиям медицина, засилье серых, тупых, наглых чиновничьих морд — всё это не даёт мне гордиться страной, в которой живу.

А сейчас я её вообще ненавижу.