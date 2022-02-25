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Московский листок

В России задержали больше тысячи участников антивоенных акций

Опубликовано 25.02.2022 в разделе комментариев 2

суд закон
В России задержали больше тысячи участников антивоенных акций

Силовики задержали как минимум 1191 человек в 48 городах России на стихийных акциях против войны с Украиной. 

В Москве задержаны как минимум 596 человек, в Петербурге — по меньшей мере 274 человек. Более 50 митингующих задержали в Краснодаре, почти 40 — в Екатеринбурге.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. После обращения Путина жители российских городов начали анонсировать антивоенные акции. В Москве днем задержали правозащитницу Марину Литвинович, которая писала, что планирует выйти на Пушкинскую площадь.

***

Любопытно, в стране не объявлена война, не объявлено и военного положения. То есть действует обычное законодательство без изъятий и ограничений.

А в обычном законодательстве, в УК РФ есть статья 354 "Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны".

А вот статьи об антивоенной пропаганде нет. Нет совсем. Ну так за что же задержали целую  тысячу граждан России? Мы ж за мир во всем мире!

Я уже задавал этот вопрос.

В Москве у здания администрации президента России задержали участников антивоенного пикета

Но ответа не получил. А очень было бы интересно получить ответ. Даже от генерального прокурора. Как это так, в стране, где в законодательстве выражена четкая антивоенная позиция, можно проводить массовые задержания людей, выступающих против войны?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Доходились в тайгу парою (вместе с тувинской чуркой) педерасты старые!
Кривоногих-Кабаев должен быть казнен! - Жегло написал 25.02.2022 01:32
Я дико с оттенком бешенства удивлен - почему свора Ботокной крысы не ликвидирует наш сайт, сайт который самый анонимный на России для комментаторов!
Ну уж явно главвред не холуй кремлевского психа раз принял позицию, что нападение на Украину это идиотизм.
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костюм с отливом и в Ялту
либшер написал 25.02.2022 01:09
Любопытно, в стране не объявлена война, не объявлено и военного положения.
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