В России задержали больше тысячи участников антивоенных акций

Силовики задержали как минимум 1191 человек в 48 городах России на стихийных акциях против войны с Украиной.

В Москве задержаны как минимум 596 человек, в Петербурге — по меньшей мере 274 человек. Более 50 митингующих задержали в Краснодаре, почти 40 — в Екатеринбурге.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. После обращения Путина жители российских городов начали анонсировать антивоенные акции. В Москве днем задержали правозащитницу Марину Литвинович, которая писала, что планирует выйти на Пушкинскую площадь.

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Любопытно, в стране не объявлена война, не объявлено и военного положения. То есть действует обычное законодательство без изъятий и ограничений.

А в обычном законодательстве, в УК РФ есть статья 354 "Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны".

А вот статьи об антивоенной пропаганде нет. Нет совсем. Ну так за что же задержали целую тысячу граждан России? Мы ж за мир во всем мире!

Я уже задавал этот вопрос.

В Москве у здания администрации президента России задержали участников антивоенного пикета

Но ответа не получил. А очень было бы интересно получить ответ. Даже от генерального прокурора. Как это так, в стране, где в законодательстве выражена четкая антивоенная позиция, можно проводить массовые задержания людей, выступающих против войны?

А.Б.