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Московский листок

Что показал первый день войны

Опубликовано 25.02.2022 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Что показал первый день войны

Итак, война началась. И, на мой взгляд, для режима Путина кампания началась не очень хорошо. Что мы имеем по итогам первого дня боевых действий. Война только началась, а в России уже появилось заметное антивоенное движение. Люди вышли на улицы в достаточном количестве, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. К антивоенному движению в большом количестве стали присоединяться известные и популярные в стране люди. И это ещё массы не почувствовали на себе всех последствий войны и санкций. Антивоенные настроения будут расти очень быстро. Тем более, никто так и не понял, по какой именно причине Кремль набросился на Украину. Ещё несколько дней назад из каждого утюга высмеивали Байдена, который прогнозировал даты нападения России, уверяли, что и мысли нет нападать, что это американская дурь. И тут вдруг оказывается, что выхода нет, что или нападем или попадем в ситуацию 41-го года. Это непонятно никому.

 

Хорошего выхода из этой ситуации у Путина нет. Избежать скорой катастрофы режим сможет только в случае быстрой победы и предъявления результата. У Путина есть неделя, может быть две для этого. Но и тут всё сомнительно. Несмотря на бравурные речи есть впечатления, что войска начали вязнуть. Население не встречает российские войска цветами даже на востоке. Ресурса для продолжительной войны у Кремля нет.

 

Очень смешно Путин выглядел на встрече с крупным бизнесом. Путин уверял, что мы часть мировой экономики и вредить ей или выходить из неё не собираемся. Конечно, мировая экономика сделала российскую политическую верхушку миллиардерами. Только тогда вдвойне не понятно, за что, собственно, воюем? Запад и НАТО, как видим, не только не собирались воевать с Россией, которая является частью их собственной экономики, но даже санкции боятся вводить. Просто Путину захотелось надавать х..лам, а потом ещё и управлять ими, как частью русского народа. Чем не повод для войны?



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Всего комментариев к статье: 1
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костюм с отливом и в Ялту
либшер написал 25.02.2022 01:12
Очень смешно Путин выглядел
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