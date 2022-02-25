Начало конца

Кремль не просчитал долгосрочные риски украинской операции. Весьма вероятно, что санкции будут многообразнее и жестче, и о чем подробнее ниже. Но тогда или провал расчетного баланса с девальвацией; или стремительный расход резервов; или продолжение поднятия ставки рефинансирования с уже существующей долговой кабалой граждан; а то и все вместе. А отсюда социальный протест скорее рано, чем поздно; и российская революция неизбежна.

Кстати, никто не говорит, что не надо защищать Донбасс. Еще как надо. Но в том-то и дело, что защита возрастет многократно и, если единороссовский режим сменится вторым Советским Союзом.

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Теория автора этих строк об исторически кратковременном характере российского капитализма подтверждается прямо на глазах. Скороспелый капитализм, и необходимый лишь для разрушения «военного коммунизма» с подготовкой почвы для реального социализма, заканчивается здесь и сейчас. В частности, очевидно, что украинская война вызовет социально-экономические последствия в самой России, и их тяжесть раздавит гнилую власть. А раз так, социалистическая революция обеспечена.

То есть, старожилы сайта помнят прекрасно, что автор еще в «тучные нулевые» предрекал революцию. Тролли крутили пальцем у виска, и указывая на окружающую благодать. Но автор стоял на своем, и оказался прав. Другими словами, диалектический процесс анализа и синтеза истек. Во-первых, Ельцин разобрал Советский Союз наподобие берите суверенитета сколько хотите, и с уничтожением административно-командных рудиментов; во-вторых, Путин, наоборот, собрал авторитарное государство с определенным развитием производительных сил, но и с последующим тоталитарным загниванием; и финита ля комедия. Переходный государственно-монополистический капитализм выдохся. Все назрело и перезрело для социализма.

А раз так, абсолютно не важно, войдут российские войска в Киев или нет; затянется операция или нет; потому что исторически все решено. Мировой кризис капитализма, и соответственно, мировой революционный процесс будут разворачиваться подобно лавине; и Россия окажется слабым звеном империализма опять и снова.

Все началось системным крахом 2008 года, и не уступающим по масштабу «великой депрессии». Разница лишь в том, что тогда мировой капитал выбрал путь прокалывания пузыря с массовой безработицей – а сейчас, наоборот, выбрал путь еще большего надувания с уже неисправимой инфляцией доллара, и посредством пандемии в том числе (распухание биг-фарма и биг-тех). Капитал, таким образом, и дотащился до 2022 года; но хрен редьки не слаще, и социальный протест не заставил и не заставит себя долго ждать.

Тот же классический буржуа Трамп проиграл Байдену потому, что воротилы Уолл-Стрит не захотели гражданскую войну. Себе дороже, и не мудрено. Большая часть североамериканского общества устала от кондового капитализма. Все красиво и блестяще только в фильмах Голливуда, о котором сами американцы говорят, что на него пора натянуть кондом. А в реальной жизни каждый седьмой житель не имеет медицинской страховки https://tass.ru/obschestvo/6037677 да и вообще штатовские медицинские услуги весьма дороги. Общее образование – полный завал, и 43 млн. граждан не умеют читать и писать https://360tv.ru/news/tekst/shtaty-bezgramotnyh/ У 74 миллионов американцев нет ни жилья, ни счетов в банке, ни доходов. 27 % граждан США живут вообще ниже черты бедности https://usa.one/news/u-74-mln-amerikancev-net-ni-zhilya-ni/16955#:~:text=У%2074%20млн%20американцев%20нет,США%20живут%20ниже%20черты%20бедности А средний отпуск в Штатах – 14 дней. Четырнадцать, Карл! Для сравнения, в Италии 42 рабочих дня, во Франции - 37, в Германии - 35, в Японии - 25 рабочих дней; и в России, разумеется, больше https://www.nkj.ru/archive/articles/11053/

Да что там говорить. Приток населения из Европы в США остановился уже в шестидесятых годах прошлого века – а вот 16 % нынешних янки удрали бы в Евросоюз уже сейчас по причине катастрофы своей социальной сферы. Ну так, народ не дурак, и знает, где лучше. А уж о фактической победе весьма левого Берни Сандерса на демократических праймериз, и об огромной популярности социализма среди американской молодежи и говорить нечего https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7785363 Вот хозяева Уолл-Стрит и решили спустить все дело на тормозах победой «демократического» Байдена. По принципу, хочешь ослабить движение, возглавь его. Но и это не помогает, и о чем подробнее ниже.

Такой же революционный процесс происходит в России, разве что в современных формах. Во-первых, в виде ужасающе низкого рейтинга единороссов со средним и даже официальным показателем в 23,38 % https://novosti-online.info/4251-reyting-edinoy-rossii-na-segodnyashniy-den-realnyy.html А настоящий рейтинг, скорее всего, еще ниже. И такого нет даже на западе, и внеочередные выборы были бы назначены немедленно. А коль Кремль прибегает к тотальным фальсификациям, то и обречен на постоянный накал протеста в виде Хабаровска, Москвы, Питера, Владивостока и так далее. И уже многие публицисты предсказывают жесточайшую муниципальную кампанию и к концу этого года, когда и рейтинг Путина на полшестого.

И что не менее важно, во-вторых, инфляция вырвалась из-под контроля. Центробанк переведет все дело лишь в стагфляцию поднятием ставки рефинансирования; и будет еще хуже, когда и фактически массовая (теневая) безработица не исчезнет, и дороговизна с соответствующим социальным напряжением и революционными настроениями вырастит, и долговая кабала расширится. И вот почему Путин с компанией засуетились насчет признания Донбасса. Надо что-то делать, понимаешь ли, и немедленно, и чтобы дожить до следующих президентских выборов. А не было бы революционного процесса – не было бы и признания.

Одним словом, мировому капиталу не остается выбора, кроме грызни между собой. Кто-то должен быть крайним, да и шовинистическая истерия в зачет; и фактическая империалистическая война с бактериологическим оружием и постоянными санкциями все же «лучше» революционного подъема.

Те же санкции относительно «операции» не заставят себя долго ждать, потому что и западу выгодно свалить все проблемы на Россию. Мол, ставку ФРС надо поднимать для сдерживания инфляции не потому, что мировой капиталистический кризис; а потому что страшный Кремль угрожает мировой цивилизации и прочий набор боевого пропагандиста. Вы, граждане США или Евросоюза, живете хуже не потому, что мы, ваши же капиталисты, раздули пузырь до невиданных размеров – а потому что приходится вводить санкции против ужасного Путина, желающего захватить Европу и бла-бла-бла.

Это настолько очевидно, что автор заинтересован в гораздо большем – в содержании и формах неизбежной социалистической революции. То есть, неверующие критики были бы правы, если бы ни подготовка революции… самим капитализмом! Экономические и политические знания распространились столь широко в российском обществе, что замена капиталистических менеджеров восставшим народом будет и относительно безболезненной на первых порах, и потрясающе прогрессивной в последующем.

Дело в том, что хозрасчетный коллектив общенародного предприятия заинтересован в стратегии роста по самой своей природе. Для сравнения, и если кризис нарастает, то капиталист может уволить кучу народа с «оптимизацией» производства, так как голодным не останется. В крайнем случае, он может вообще заморозиться и отсидеться на накопленных жирах. А вот большинство фабзавкомовского трудового коллектива с правом голоса, разумеется, может уволить только меньшинство; и поэтому просто вынуждено крутиться для выживания оставшихся.

Но зато и спрос не исчезает лавинообразно, и кризис переживается легче. Поэтому социализм даже в условиях глобальной экономики вылезает из кризисов быстрее, и обгоняет капитализм. Но для этого и нужны фабзавкомы на производстве и Советы трудовых коллективов в массовых учреждениях типа школ и больниц. А коль экономическое образование гораздо выше прежних времен, и спасибо переходному капитализму, - молодежь и средний возраст почти поголовно знакомы с основами менеджмента, - то на ловца и зверь бежит. Немного смелости и тренировки в случае революционных перемен, и экономика воспрянет. Автор писал на эту тему столько раз https://disk.yandex.ru/i/RRr4-gMDxYhB3Q что пойдет дальше.

Всякие «таки-да» и прочие путинские тролли, разумеется, развоются против революции. Да народец-де подленький, да все хреново, да ничего не надо делать, ни во что не верить, и сидеть дома. Чушь собачья! И народ наш талантлив, и время приперло, и единороссы сошли с ума своей войной. Время действовать, и объективный фактор соединяется с субъективным.

В частности, и вместо того, чтобы взять киевскую элиту просто-напросто за жабры, - уже Судоплатов управился с Коновальцем безо всяких армий, а с современными средствами и подавно, – Кремль развел полномасштабные милитаристские действия. Видите ли, трогать киевскую олигархию и крупную бюрократию нельзя – а задействовать армию с жертвами трудящихся можно. Ну как же, дело-то не столько в независимости Донбасса, и это только сопутствующее обстоятельство – сколько в шовинистическом оболванивании всего российского народа, и для поднятия рейтингов вверх. А для этого нужен «размах», понимаешь.

Но «патриотический» угар развеется быстро, и выяснится, что Путин открыл ящик Пандоры. Верхи уже не могут – низы не хотят. Единственно, все станет явным к середине-концу года, и когда автор будет прав опять. Но в том-то и задача настоящего публициста, чтобы немного забежать вперед, и предупреждая людей заранее. А предупрежден, значит, вооружен.

***

Никто не спорит, что кремлевские ученые не совсем дураки, и всякие там МГИМО, Академии генштаба да финансовые институты при правительстве анализировали внутренние и внешние риски. И они могут быть правы тактически и формально. Риски могут быть нивелированы ответными мерами, да и Байден с демократами погряз в разборках с республиканцами, и непосредственное вооруженное столкновение с НАТО маловероятно. Но в том-то и беда буржуазного мировоззрения, что оный не понимает логику революционного процесса. Ведь марксизм де отменен и поражен. А то, что стоит ввести современные данные, и марксистский метод становится верным опять, это выше их разумения.

Дело в том, что революционное давление североамериканских трудящихся может оказаться гораздо большим, чем единороссовский ум привык. Уж если система ссыплется, она ссыплется стремительно. Байден может оказаться этаким американским Горбачевым в итоге; и тракеры в Оттаве лишь цветочки, а ягодки впереди. Но тогда штатовский капитал начнет дергаться сильнее и непредсказуемо, и чем Кремль рассчитывал. Чтобы раскрутить шовинистическую волну для затухания социального недовольства, да в условиях весьма возможного поднятия ставки ФРС в марте, Уолл-Стрит прикажет своей администрации, да и всей Европе, надавить на Кремль сильнее. Но тогда и российская продажа нефти может быть запрещена; а уж поставщиков от Ирана до Саудовской Аравии полным-полно.

Если Штаты захотят по серьезному, они заставят саудитов раскрутить добычу вопреки ОПЕК+. Более того, они расконсервируют и свою добычу с запасами. И тогда единороссам придется несладко, да вкупе с финансовыми ограничениями. Конечно, можно продавать Китаю, но за копейки. То есть, навряд ли Кремль рассчитывал на масштаб санкций вплоть до прекращения торговли углеводородами. А вот… черт его знает. Найдет коса на камень. Еще раз, мы живем в условиях глобального капиталистического кризиса наподобие «великой депрессии», и все возможно.

Итого. Суть статьи в том, что автор далеко не уверен, что Кремль просчитал долгосрочные риски украинской операции. Далеко не уверен, и то, мягко говоря. А раз так, все это приведет сначала к заметному социально-экономическому ухудшению; а затем и к революции, и вскорости. Да, современные преобразования могут быть с большим элементом стихийности и региональной демократичности, и по причине уничтожения и приручения организованной оппозиции. Но перемены начнутся обязательно. Следовательно, мы присутствуем уже при начале единороссовского конца.