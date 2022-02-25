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Московский листок

Объявлена военная цензура - без военного положения

Опубликовано 25.02.2022 в разделе комментариев 1

цензура рф
Объявлена военная цензура - без военного положения

Роскомнадзор потребовал от СМИ публиковать о войне с Украиной только «данные из официальных российских источников» и пригрозил штрафами до 5 млн рублей и блокировкой.

То есть прямо нарушил Конституцию РФ и закон о СМИ, которые никак не ограничивают журналистов в выборе источников информации.

Теперь же получается, что даже располагая информацией от собственных глаз и ушей, журналист не может ее опубликовать, пока не разродится официоз.

Подобного бреда государственные органы, конгтролирующие СМИ, не издавали даже в самые мрачные времена. Ни в нацистской Германии, ни в нацистской Украине таких ограничений не было. В СССР, естественно, тоже.

«При подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, [СМИ] обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников», — потребовали в ведомстве.

Данные из альтернативных источников, по версии Роскомнадзора, будут подпадать под статью о «распространении заведомо ложной информации» (13.15 КоАП). Внесудебная блокировка материалов на этом основании была введена в 2019 году.

Тогда просто закройте СМИ совсем, да и точка. Оставьте РТ и "Российскую газету", и точка.

А еще лучше и их закрыть. Оставить только пресс-службу Минобороны.

PS Мы просто не будем освещать ход боевых действий, тем более, что со вчерашнего сюжета за это и Ютуб снял с нас монетизацию - раз правду говорить запрещено, а врать противно. 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Джьлютлютд написал 25.02.2022 12:00
дык, какие проблемы
заголовок: "Информация с театра боевых действий"
содержание: "Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России"
и все
можно - "Государство вам ничего не обязано"
или - "Сколько еще должно умереть, чтобы ты привился?"
и т.д.
...
Хочешь уничтожить что-либо, доведи это нечто до абсурда.
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