Более 100 мундепов выступили с осуждением спецоперации

Более 100 муниципальных депутатов из разных городов России (Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Самары, Рязани, Йошкар-Олы и других) подписались под открытым письмом к гражданам Российской Федерации с осуждением «специальной военной операции» в отношении Украины, объявленной утром 24 февраля президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы — избранные народом депутаты — безоговорочно осуждаем нападение российской армии на Украину», — заявляют депутаты. — Это беспримерное злодеяние, которому нет и не может быть оправдания». Муниципальные депутаты считают, что война с Украиной приведет к катастрофическим последствиям: погибнут и будут ранены тысячи людей, а Россию ждут изоляция и рост цен. В конце обращения депутаты призывают жителей России не участвовать в агрессии, не одобрять ее и не молчать.

Ну, насчет "беспримерного злодеяния" мундепам с перепугу показалось. Бывали примеры куда как покруче.

Особыми злодействами российская армия на Украине пока не отметилась, в отличие от формирований украинских нацистов, к примеру.

Ну и призыв "не участвовать в агрессии" - это как? Пока ты не в армии, допустим, работаешь мундепом, ты в агрессии и не участвуешь. А когда тебя призвали, отказ от участия - это воинское преступление, за которое - трибунал.

А в целом, конечно, нормальная пацифистская позиция. Только что-то не слишком много мундепов - в одной Москве их почти 1800,а тут на всю Россию едва сотня набралась.

А.Б.