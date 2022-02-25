Грузия не присоединится к западным санкциям против России

Власти Грузии не будут присоединяться к антироссийским санкциям, которые страны Запада ввели из-за начала военной операции на Украине, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Мы ознакомились с действиями наших международных партнеров, которые последовали после начала военных действий на Украине. Я имею в виду введение экономических и финансовых санкций. Я хочу четко и однозначно заявить, что Грузия с учетом наших национальных интересов не собирается участвовать в финансовых и экономических санкциях»,— сказал премьер-министр Грузии (цитата по ТАСС).

Отвечая на вопрос журналистов о том, собирается ли грузинский премьер лететь в Киев, господин Гарибашвили ответил, что сейчас воздушное пространство Украины закрыто.