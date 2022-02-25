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Московский листок

Евросоюз может обнулить визы россиян. Вообще всех россиян

Опубликовано 25.02.2022 в разделе комментариев 0

европа виза
Евросоюз может обнулить визы россиян. Вообще всех россиян

Европейский парламент в ближайшее время рассмотрит предложение о том, чтобы обнулить все действующие визы россиян.

Инициатива уже нашла поддержку у официальных лиц Бельгии – её поддержал бельгийский госсекретарь по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди, понятно, коренной бельгиец.

Предложение касается как туристических виз, так и виз для студентов и путешествующих по работе.

Глава комиссии сейма Латвии по иностранным делам Рихардс Колс также призывал на фоне обострения ситуации на Украине ввести санкционные меры в отношении всех российских граждан, отметив среди прочего необходимость прекратить выдачу россиянам туристических виз Евросоюза.

Ранее в Великобритании захотели отменить "золотые визы". По мнению чиновников, инвесторская виза для тех, кто вложил в экономику не менее 2 млн фунтов, привлекает коррумпированных чиновников и бизнесменов, которые отмывают деньги.

Закрыть для русских Европу идея, конечно, богатая. Надо понимать, что теперь посмотреть старую Ригу - только на танке? Хочешь посмотреть мир - вступай в российскую армию?

Ну, а насчет "инвесторской визы" - дети мои, вы же сами ввели в оборот эту коррупционную схему! Сами выставили на продажу гражданство своих стран. А теперь хотите вернуть уже проданный товар.

То есть вы не только ворье, но и жулье, с которым нельзя иметь дело!

Но ведь и нам в России это дерьмо не нужно. Наворовался в России, купил себе гражданство ЕС, а теперь обобранного до нитки тебя возвращают взад? Нет, спасибо. Это ваше!

А.Б.



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