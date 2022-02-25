Президент Украины вновь призвал Россию начать переговоры

Его высказывания прозвучали в выступлении, показанном в пятницу рано утром по телеканалу "Украина-24" и распространенному в соцсетях.

"России все равно рано или поздно придется вести переговоры с нами, говорить о том, как закончить боевые действия и остановить это вторжение", - заявил Зеленский. "Чем быстрее начнется этот разговор, тем меньшими будут потери самой России", - считает президент Украины.

Ранее Зеленский заявил, что не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины и о гарантиях безопасности. Украинский президент также констатировал, что западные партнеры Украины не дают ей гарантий безопасности и не хотят принимать ее в НАТО.

То есть он еще и угрожает.

Зеленский задумался об украинском ядерном оружии

А одним из виновников этого вторжения он себя не чувствует?

Ты же только что разорвал дипотношения с Россией, хотя в твоем положении за них надо было держаться зубами! В каком формате переговариваться теперь? С белыми флагами на мосту через Днепр?

Ты же сам публично и неоднократно говорил, что Украина не будет исполнять Минские соглашения, потому что они ей невыгодны. А теперь, когда эти соглашения пошли в задницу, вспомнил.

Разве твои друзья американцы вели переговоры с Саддамом Хусейном? Нет, они напали на него по ложному поводу, разгромили и повесили на финал. А у Путина есть повод - ты же не смог за время своей каденции даже остановить обстрелы Донбасса! Хотя обещал. Причем по твоим же заявлениям, это вы там обстреливали ваших же сограждан, украинцев!

Мы тут в России не одобряем вторжения, не все инструменты относительно мирного решения были использованы.

Но ты-то из себя целку не строй! Пусть тебе пресс-секретарь подготовит твои же высказывания за прошедшие годы.

Признание ДНР и ЛНР было последним китайским предупреждением, но ты его не понял! Вы же там ответили массированными обстрелами Донбасса, каких давно не было!

Путин не прав, Путин диктатор и даже монархист, но повод ему дал ты, демократически избранный прямо из актерской гримерки - плохо, когда первой должностью на государственной службе является должность президента страны. Простота хуже воровства, дядя.

Анатолий Баранов