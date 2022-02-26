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Московский листок

Почему Путин так не любит большевиков?

Опубликовано 26.02.2022 автором в разделе комментариев 1

путин цензура выборы кремль
Почему Путин так не любит большевиков?

По-моему, я понимаю, почему Путин так ненавидит большевиков и Ленина. И в своей речи о признании ДНР и ЛНР он битый час исповедовался в своей нелюбви к ним, ни к селу, ни к городу, сильно понижая тем самым эффект от воздействия своей речи среди просоветски настроенных граждан. Зачем? Но всё становится яснее, если оценить, чего хотел и что в реальности получает этот человек.

Чего он хотел? Он сам об этом открыто признался: хотел ввести Россию в НАТО, в компанию уважаемых и «цивилизованных» стран. Он закрыл последние советские базы в Лурдесе (на Кубе) и Камрани (во Вьетнаме), эти пережитки холодной войны, хотел навсегда расплеваться с недобитыми вьетнамскими и кубинскими коммуняками, и дружить отныне только и исключительно с белыми цивилизованными людьми. А ему отказали, вышвырнули в общество тех же коммуняк кубино-вьетнамского типа и мировых изгоев-леваков вроде Мадуро. Который, кстати, сейчас одобрительно высказался об операции России на Украине: «Старый-добрый американский и европейский колониализм хочет атаковать Россию». Вот с кем он должен теперь пребывать в друзьях! Вот какое нестерпимое унижение! И как после этого не возненавидеть большевиков и Ленина?..

Чего он хотел? Он хотел «отруливания от патернализма», дружил с Александром Исаевичем Солженицыным, его кумиры — философ-эмигрант Иван Ильин, даже в 1948 году писавший о «правоте фашизма», и белогвардейский писатель Иван Шмелёв, в 1941-м отождествлявший Гитлера со святым Сергием Радонежским. И вот теперь он должен обращаться к военным Украины со словами «уважаемые товарищи», так как трезво понимает, что именно такое обращение в ненавистном совковом стиле может повлиять на них в нужном направлении. И как тут не возненавидеть Ленина?..

Он всегда не терпел провозглашённое ненавистными большевиками и Лениным право народов на самоопределение, он прямо об этом сказал, он с уважением цитировал генерала Деникина, что никакой Украины на свете нет, а есть Малороссия. И вот теперь он вынужден через слово ссылаться на это самое проклятое право народов на самоопределение, поскольку только в нём может найти обоснование для своих действий. Как тут не возненавидеть коммунистов?..

Короче говоря: чтобы хоть чего-то добиться в мире, он должен идти след в след с теми, кого он ненавидит от всего сердца, повторять их слова и идеи, даже их ненавистные обращения, дружить с теми, с кем дружили бы они (вроде Кубы, КНР и Венесуэлы) и враждовать с теми, с кем враждовали бы они, вроде США, Евросоюза и НАТО, в которое он желал бы вступить. И слышать от президента Байдена нелепые, оскорбительные обвинения, вроде: «Цель Путина — восстановить Советский Союз».

Короче говоря, он вынужден делать то, к чему его подталкивает история, против собственной воли. То, что большевики, как друзья и сторонники исторического прогресса, служители Объективной Исторической Необходимости, делали с радостью, он делает через не хочу, скрепя сердце и со скрежетом зубовным.

И вы ещё спрашиваете, почему он их ненавидит!..



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Всего комментариев к статье: 1
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костюм с отливом и в Ялту
либшер написал 26.02.2022 00:20
да не большевиков он не любит ...а чует просто,чье мясо съела кошка ...
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