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Московский листок

Иностранцы начали выходить из состава руководства российских компаний

Опубликовано 25.02.2022 в разделе комментариев 1

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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4 «Комитет солдатских матерей»: срочников массово переводят на контрактную службу и отправляют на границе с Украиной

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6 Евросоюз может обнулить визы россиян. Вообще всех россиян https://forum-msk.org/material/news/1...

7 Западные банки отказались обслуживать поставки российской нефти

8 Володин не попал под санкции ЕС. Он не проголосовал за признание ДНР и ЛНР

9 Президент Украины вновь призвал Россию начать переговоры о прекращении военных действий https://forum-msk.org/material/news/1...



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Всего комментариев к статье: 1
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Правильное решение
NN написал 25.02.2022 22:37
Зачем поддерживать статусность и компетенцию компаний, зарабатывающих на крови невинных людей и равнодушно относящихся к проблемам европейской безопасности?
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