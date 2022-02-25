Обзор новостей с Анатолием Барановым.
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1 В России задержали больше тысячи участников антивоенных акций https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Роскомнадзор потребовал писать о войне с Украиной только по «официальным российским источникам» под угрозой блокировки https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Более 100 мундепов из разных городов России выступили с осуждением «спецоперации» https://forum-msk.org/material/news/1...
4 «Комитет солдатских матерей»: срочников массово переводят на контрактную службу и отправляют на границе с Украиной
5 Иностранцы начали выходить из состава руководства российских компаний
6 Евросоюз может обнулить визы россиян. Вообще всех россиян https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Западные банки отказались обслуживать поставки российской нефти
8 Володин не попал под санкции ЕС. Он не проголосовал за признание ДНР и ЛНР
9 Президент Украины вновь призвал Россию начать переговоры о прекращении военных действий https://forum-msk.org/material/news/1...
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NN написал 25.02.2022 22:37