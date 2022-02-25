Иностранцы начали выходить из состава руководства российских компаний #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Обзор новостей с Анатолием Барановым. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 В России задержали больше тысячи участников антивоенных акций https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Роскомнадзор потребовал писать о войне с Украиной только по «официальным российским источникам» под угрозой блокировки https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Более 100 мундепов из разных городов России выступили с осуждением «спецоперации» https://forum-msk.org/material/news/1... 4 «Комитет солдатских матерей»: срочников массово переводят на контрактную службу и отправляют на границе с Украиной 5 Иностранцы начали выходить из состава руководства российских компаний 6 Евросоюз может обнулить визы россиян. Вообще всех россиян https://forum-msk.org/material/news/1... 7 Западные банки отказались обслуживать поставки российской нефти 8 Володин не попал под санкции ЕС. Он не проголосовал за признание ДНР и ЛНР 9 Президент Украины вновь призвал Россию начать переговоры о прекращении военных действий https://forum-msk.org/material/news/1...



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