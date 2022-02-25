Почему многие в России поддерживают войну на Украине #социалза #украина #война Россия 24 февраля вторглась на территорию Украины. #война, #украина, #социалза Позиция Кремля — началась военная операция по помощи ДНР и ЛНР, большинство стран мира говорят о настоящей войне и агрессии РФ. Однако большинство социологических опросов показывают, что немало россиян хоть и не хотят войны, но поддерживают действия Путина и российских войск. Чтобы понять причину таких странных настроений россиян, важно посмотреть на историю страны и понять, какую роль на протяжении многих веков играло государство в жизни людей и как создавалось это государство. Об этом политолог, кандидат философских наук Андрей Иванов.



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться