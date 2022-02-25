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Московский листок

Почему многие в России поддерживают войну на Украине

Опубликовано 25.02.2022 в разделе комментариев 2

#социалза #украина #война

Россия 24 февраля вторглась на территорию Украины.

#война, #украина, #социалза

Позиция Кремля — началась военная операция по помощи ДНР и ЛНР, большинство стран мира говорят о настоящей войне и агрессии РФ. Однако большинство социологических опросов показывают, что немало россиян хоть и не хотят войны, но поддерживают действия Путина и российских войск. Чтобы понять причину таких странных настроений россиян, важно посмотреть на историю страны и понять, какую роль на протяжении многих веков играло государство в жизни людей и как создавалось это государство.

Об этом политолог, кандидат философских наук Андрей Иванов.



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Всего комментариев к статье: 2
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Потому что мы ненавидим хохлов
ЩЩЩ написал 25.02.2022 22:53
Почему многие в России поддерживают войну на Украине - потому что мы ненавидим хохлов!
Это подлые, алчные, лживые твари.
Настоящие европейцы.
Нас достали грязные вшивые зробитчанье.
Достали уродливые жирные каклушки.
Мы одобряем действия нашего президента.
Мочить, мочить, давить фашистскую гниду!
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Страна идет ко дну
Трендец написал 25.02.2022 22:33
Мозг большинства россиян окончательно уничтожен зомбопропагандой.
Более того, иметь мозг - это экстремизм.
В сердцах - равнодушие, жестокость, черствость к бедам тех, кто сейчас страдает, кого в данный момент бомбят...
Надежда только на небольшое адекватное меньшинство, осознающее весь ужас происходящего.
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