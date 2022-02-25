Почему многие в России поддерживают войну на Украине

Россия 24 февраля вторглась на территорию Украины.
#война, #украина, #социалза
Позиция Кремля — началась военная операция по помощи ДНР и ЛНР, большинство стран мира говорят о настоящей войне и агрессии РФ. Однако большинство социологических опросов показывают, что немало россиян хоть и не хотят войны, но поддерживают действия Путина и российских войск. Чтобы понять причину таких странных настроений россиян, важно посмотреть на историю страны и понять, какую роль на протяжении многих веков играло государство в жизни людей и как создавалось это государство.
Об этом политолог, кандидат философских наук Андрей Иванов.
|
|
ЩЩЩ написал 25.02.2022 22:53
Это подлые, алчные, лживые твари.
Настоящие европейцы.
Нас достали грязные вшивые зробитчанье.
Достали уродливые жирные каклушки.
Мы одобряем действия нашего президента.
Мочить, мочить, давить фашистскую гниду!
Трендец написал 25.02.2022 22:33
Более того, иметь мозг - это экстремизм.
В сердцах - равнодушие, жестокость, черствость к бедам тех, кто сейчас страдает, кого в данный момент бомбят...
Надежда только на небольшое адекватное меньшинство, осознающее весь ужас происходящего.