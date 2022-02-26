Ликвидация Союза привела к развалу мира

Некоторые депутаты настолько обожрались действующей властью, что говорят не думая. Просто надо что то сказать они и говорят забывая что могут быть последствия и не обязательно именно сейчас. Например, депутат от партии КПРФ Калашников. По его мнению республики, которых признал президент и Совет Федерации будут жить в тех границах, которые занимают сейчас. А зачем надо было городить огород?. Главная промышленность пока за пределами той территории, которую занимают сейчас ДНР и ЛНР. Границы должны быть прежними, как закреплено в конституции Украины. Да и население не будет возражать. Можно даже провести референдум. К сожалению Калашников не одинок в этом утверждении.

Не всегда совпадают мнение народа и журналистов. Например, А.Караулов нет , нет да и скажет, что президент хочет хоть в чём то восстановить Союз. Глубочайшее заблуждение. Он Союз критикует по всем направлениям и даже В.Ленина, который по его мнению заложил бомбу под СССР. Бомбу заложили Горбачёв, Ельцин и сторожит Путин, не даёт взорваться. В.Путин 22 года у руля России если бы он хотел восстановления, то не позволил бы выводить из страны миллиарды долларов. Ведь только по этой причине экономика топчется на месте, а люди страдают от нищеты. Сегодня всем известно и даже самому президенту, что капитализм изжил себя, о чём говорил президент на международных форумах. А что в действительности? Оптимизация продолжается, рыночная реформа превращена в спекуляцию, которая разрушает экономику. Небольшая кучка воров богатеет, а народ нищает и главное, что государство ничего от этой реформы не получает. Такого разворовывания бюджета не знала ни одна развитая страна, какой творится в России. Воруют везде даже там где воровать нельзя. Например, в медицине, оборонке, космонавтике. Воруют то миллиарды. А чиновники этого не замечают, хотя сами живут в коррупции. Например, В.Володин говорит: "Санкции против России всё равно будут. Запад хочет остановить развитие России". А что разве Россия развивается? В чём? Только в воровстве бюджетных средств. Не зря лохматый пригрозил заморозить и даже национализировать то, что привезли в Лондон наше ворьё. Эксперты говорят что в Лондоне проживает 100 тысяч наших соотечественников, которые переехали не с пустыми руками. Власть с олигархами и просто ворами сами остановили развитие. Основная масса средств полученных от продажи сырья просто не возвращается в страну. То что государство получает от налогов , штрафов, конфискации разворовывается после распределения по бюджету. Вот так мы и живём.

Сегодня ночью то есть 24 февраля президент снова обратился к народу России и Украины. В частности сказал, что военные давали присягу народу Украины, а не этой хунте. Бросайте оружие и идите домой. Российские войска вошедшие на территории ДНР и ЛНР начинают освободительные мероприятия и пока не встретили большого сопротивления об этом говорит журналист Коц и другие. Войска заняли уже несколько городов ,которые ранее были под контролем ВСУ. Думаю, что военная операция складывается для руководства России на позитивной основе. Один писатель, который надел военную форму и находится в вооружённых силах России назвал Путина государём. Если дела пойдут именно так, то победа на выборах 2024 года обеспечена. В обращении президент снова напомнил, что пришедшая хунта в руководство Украины разворовала страну, многие коммерсанты имеют даже свои вооружённые силы. А разве в России не так. Россию разворовали больше чем Украину, но страна пока живёт, потому что она имеет огромные природные ресурсы. Есть ещё что воровать.

На Совете Безопасности, который проходил 21 февраля было заявлено, что рынок рухнул на 20 %. Мишустин тут же отреагировал: "Правительство готово к таким последствиям". Он имел ввиду, что готовы депутаты, члены правительства, олигархи, банкиры, пропагандисты. Все кроме нищего народа. Смею предположить, что "кубышка" будет использована именно для тех кто готов. А народ будет довольствоваться повышением цен и тарифов. И цены уже поползли, собственники не хотят терять ни копейки. Днём раньше на радио "КП" Н.Кричевский сказал, что падение фондового рынка никак не скажется на ценах и положении народа. Если падение не отражается на жизни страны, то зачем участники рынка взвинчивают цены. Бочка нефти уже перевалила за 100 долларов. И по нашей современной традиции топливо подорожает. Это на Западе при удорожании нефти топливо падает в цене. Но мы же особое государство с терпеливым народом.

Кому тридцать лет в России присягают военные? Народу и что он - народ имеет от армии? Сколько военных погибло в Сирии и каков материальный ущерб от присутствия армии ?

На второй день ввода наших войск на территорию Донбасса на радио "КП" с ночи ведёт передачи С.Мардан. Интересный журналист до отвращения, разговаривает с журналистом, который находится в наших войсках. Заходит разговор о городе Днепропетровске, которому по мнению журналиста будет возвращено прежнее название. Вмешивается Мардан и говорит о каком - то большевистском палаче. Почему же от руководства страны нет никакой реакции? Да только потому, что он говорит о тех большевиках, которые создали великое государство, но появились новые коммунисты и развалили его. А вот Н.Платошкин попытался сказать правду о новом воровском руководстве и получил пять лет условно и теперь не может участвовать на президентских выборах. На Украине всё плохо, а у нас всё хорошо.

Наконец Байден объявил санкции почти всем банкам России. Под санкции попал и Сбербанк. Хотя 52,33 % акций принадлежит Центральному банку России, однако 25 % акций зарубежным инвесторам в том числе и США. Возможно иностранцы могут как то повлиять на американского президента, хотя там демократия на которую плевал и Байден, и их Госдеп.

Некоторые известные экономисты говорят, что специальная операция войск России не затронет цены в стране, верится с трудом. И вот директор DNS Алексеев заявил, что ритейлер поднял цены на товары до 30 %. Ну кто из наших чиновников и руководителей государства будут обращать внимание на такие мелочи. Мы к этому привыкли. Даже тогда когда цены на нефть и газ на мировых рынках падают, там же и на заправках цены тоже падают, а у нас растут. Мы совершенно другое государство и у нас другой народ, он всегда верит правительству и голосует за него.