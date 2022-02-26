Чью капитуляцию будут обсуждать в Минске?

Путин готов направить делегацию в Минск на переговоры с Украиной, заявил его пресс-секретарь Песков. Он напомнил, что Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус страны.

"Изначально президент России Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", — сказал представитель Кремля.

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Опять вопросы.

Из официальных сообщений невозможно составить реальную картину на театре военных действий, а неофициальные источники использовать запрещено.

Объявлена военная цензура - без военного положения

Либо дела так хороши, что противник торопится объявить о сдаче на приемлемых условиях, либо так плохо, что нужно срочно сворачивать операцию. Две крайности, ни подтвердить, ни опровергнуть которые нет возможности.

Если речь о капитуляции, то зачем на переговорах министр иностранных дел, ведь дипотношения разорваны. Тут и министра обороны много, достаточно главнокомандующего.

Если же операция захлебнулась, то, наоборот, Зеленский не нужен, только дипломаты и военные с обеих сторон.

А тут смесь какая-то.

Ну и если наши войска успешно взяли под контроль Борисполь, то откуда полетит в Минск украинская делегация?

А.Б.