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Московский листок

Чью капитуляцию будут обсуждать в Минске?

Опубликовано 26.02.2022 в разделе комментариев 1

украина война киев зеленский
Чью капитуляцию будут обсуждать в Минске?

Путин готов направить делегацию в Минск на переговоры с Украиной, заявил его пресс-секретарь Песков. Он напомнил, что Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус страны.

"Изначально президент России Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", — сказал представитель Кремля.

***

Опять вопросы. 

Из официальных сообщений невозможно составить реальную картину на театре военных действий, а неофициальные источники использовать запрещено.

Объявлена военная цензура - без военного положения

Либо дела так хороши, что противник торопится объявить о сдаче на приемлемых условиях, либо так плохо, что нужно срочно сворачивать операцию. Две крайности, ни подтвердить, ни опровергнуть которые нет возможности.

Если речь о капитуляции, то зачем на переговорах министр иностранных дел, ведь дипотношения разорваны. Тут и министра обороны много, достаточно главнокомандующего.

Если же операция захлебнулась, то, наоборот, Зеленский не нужен, только дипломаты и военные с обеих сторон.

А тут смесь какая-то.

Ну и если наши войска успешно взяли под контроль Борисполь, то откуда полетит в Минск украинская делегация?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
ййййй написал 26.02.2022 01:41
У меня есть теория, что истинная цель Запада при подготовке этой операции на Украине, которую он исходно и готовил для РФ и Путина -- это исключение России из постоянных членов ООН и, возможно, что со временем и отъем ядерного оружия (сюда и нацики вписываются хорошо, чтобы Путину было что предъявить электорату -- что не хохлов от зависти мочим, а нацизм душим в зародыше).
.
Исходя из этой логики Путин не делает ничего для себя необычного, а ровно то же, что и всегда -- продолжает распродавать наследство СССР, на этот раз -- политическое. В обмен на то, что ему и еще дадут беспроблемно поцарствовать. Путину -- отсутствие особых экономических проблем от санкций и патриотический угар электората, а плата -- Россия лишается права вето в ООН. Ну и попутно взваливает на свой горб все долги и проблемы Украины.
.
Ближайшие предсказания такой теории:
а) "холостые" санкции: много шума, мало дела
б) легкая победа на Украине
в) последующая атака на Россию в политическом поле и стремление лишить ее статуса постоянного члена ООН (на что уже сделаны первые наметки Зеленским)
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