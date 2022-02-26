Чью капитуляцию будут обсуждать в Минске?

Путин готов направить делегацию в Минск на переговоры с Украиной, заявил его пресс-секретарь Песков. Он напомнил, что Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус страны.
"Изначально президент России Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", — сказал представитель Кремля.
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Опять вопросы.
Из официальных сообщений невозможно составить реальную картину на театре военных действий, а неофициальные источники использовать запрещено.
Объявлена военная цензура - без военного положения
Либо дела так хороши, что противник торопится объявить о сдаче на приемлемых условиях, либо так плохо, что нужно срочно сворачивать операцию. Две крайности, ни подтвердить, ни опровергнуть которые нет возможности.
Если речь о капитуляции, то зачем на переговорах министр иностранных дел, ведь дипотношения разорваны. Тут и министра обороны много, достаточно главнокомандующего.
Если же операция захлебнулась, то, наоборот, Зеленский не нужен, только дипломаты и военные с обеих сторон.
А тут смесь какая-то.
Ну и если наши войска успешно взяли под контроль Борисполь, то откуда полетит в Минск украинская делегация?
А.Б.
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ййййй написал 26.02.2022 01:41
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Исходя из этой логики Путин не делает ничего для себя необычного, а ровно то же, что и всегда -- продолжает распродавать наследство СССР, на этот раз -- политическое. В обмен на то, что ему и еще дадут беспроблемно поцарствовать. Путину -- отсутствие особых экономических проблем от санкций и патриотический угар электората, а плата -- Россия лишается права вето в ООН. Ну и попутно взваливает на свой горб все долги и проблемы Украины.
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Ближайшие предсказания такой теории:
а) "холостые" санкции: много шума, мало дела
б) легкая победа на Украине
в) последующая атака на Россию в политическом поле и стремление лишить ее статуса постоянного члена ООН (на что уже сделаны первые наметки Зеленским)