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Московский листок

Какой будет путинская Украина

Опубликовано 26.02.2022 автором Сергей Бойцов в разделе комментариев 4

украина война киев
Какой будет путинская Украина

"- Вы аферист! - крикнул Ипполит Матвеевич, - я вам морду побью, отец Федор!"

И. Ильф, Е. Петров, "Двенадцать стульев"

  

Военное поражение Украины - вопрос времени 

По мнению М. Булега, военного эксперта британского аналитического центра Chatham House, без военной помощи США и НАТО военное поражение Украины в войне с Россией - вопрос времени. 

Оно будет состоять из двух этапов: 

1. Захват Киева с целью обезглавить страну; 

2. Широкомасштабное вторжение, после того как будут подавлены возможности отражать атаки с воздуха и будет нарушена система командования Украины. 

 

Путинская Украина 

Путин с самого начала операции объявил, что оккупация соседней страны политической целью его режима не является. 

Следовательно, после стабилизации политической обстановки российские войска будут выведены с территории Украины. 

Как утверждают политологи, в планах Путина, который никогда не отличался богатым политическим воображением, превращение Украины в подобие кадыровской Чечни. 

 

Царь для Украины 

По некоторым сведениям, в обозе одного из армейских корпусов уже везут будущего украинского диктатора, отставного политика Олега Царева, который недавно числился директором ялтинского санатория.

Справка 

Царёв Олег Анатольевич (51 год), уроженец Днепропетровска.

В прошлом — депутат Верховной рады VII, VI, V, IV созывов, заместитель руководителя фракции Партии регионов в Верховной Раде, советник премьер-министра Украины.

В 2014 году баллотировался в президенты Украины, но снял свою кандидатуру. Затем был избран главой парламента Новороссии, в которую собирался объединить Луганскую и Донецкие народные республики.

Однако затея с Новороссией не состоялась и Олег Царев исчез в Крыму, где занялся санаторным бизнесом. 

 

России Украину не потянуть 

Население Украины - 41 млн 270 тыс. человек.

Население Чечни - 1 млн 516 тыс. человек. 

По заявлению Рамзана Кадырова Россия ежегодно тратит на содержание Чечни 375 млрд руб. 

Численность населения Украины примерно в 27 раз больше численности населения Чечни. 

Таким образом России придется ежегодно тратить на содержание будущего украинского режима 375 млрд руб. х 27 = 10,125 трлн руб. 

В 2019 г. (до пандемии) государственные доходы Российской Федерации составили 19,65 трлн руб. 

Владимир Владимирович, у Вас в школьном аттестате тройка по алгебре, а чтобы быть президентом, надо владеть хотя бы арифметическими действиями, иначе беда получается.



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Всего комментариев к статье: 4
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Re:
Дурка=срака у тебя, а не правда! написал 26.02.2022 11:05
Точно что будет,то это трибунал над военными преступниками
===
Мало вам, дуракам, Савченко?
Мало обмочились?
Еще свербит России подгадить?
.
В курсе что вся популярность "батьки Бандеры" вышла всего из одного суда в Польше?
.
Нет уж - не будет никаких судов.
Пристрелим без огласки, лучше вообще тайно, новых Бандер и Савченко нам не нужно.
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(без названия)
м написал 26.02.2022 10:54
Пиррова "победа" Путина возможно и будет, но путинской Украины не будет. Не будет и путинской России...Лично я одинаково ненавижу и путинских триколорных власовцев, и жовтоблакитных бандеровцев..
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(без названия)
Громозека написал 26.02.2022 10:42
Боюсь ошибиться, но на путинском горизонте вроде бы замаячила виселица
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(без названия)
Правда=матка написал 26.02.2022 10:35
Прежней Украины уже не будет,майданы тоже уйдут в прошлое. Украина разделиться или будет федерализация. Скорее всего будут референдумы в каждом регионе. По итогам голосования решится судьба Украины. Точно что будет,то это трибунал над военными преступниками.
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