Какой будет путинская Украина

"- Вы аферист! - крикнул Ипполит Матвеевич, - я вам морду побью, отец Федор!"
И. Ильф, Е. Петров, "Двенадцать стульев"
Военное поражение Украины - вопрос времени
По мнению М. Булега, военного эксперта британского аналитического центра Chatham House, без военной помощи США и НАТО военное поражение Украины в войне с Россией - вопрос времени.
Оно будет состоять из двух этапов:
1. Захват Киева с целью обезглавить страну;
2. Широкомасштабное вторжение, после того как будут подавлены возможности отражать атаки с воздуха и будет нарушена система командования Украины.
Путинская Украина
Путин с самого начала операции объявил, что оккупация соседней страны политической целью его режима не является.
Следовательно, после стабилизации политической обстановки российские войска будут выведены с территории Украины.
Как утверждают политологи, в планах Путина, который никогда не отличался богатым политическим воображением, превращение Украины в подобие кадыровской Чечни.
Царь для Украины
По некоторым сведениям, в обозе одного из армейских корпусов уже везут будущего украинского диктатора, отставного политика Олега Царева, который недавно числился директором ялтинского санатория.
Справка
Царёв Олег Анатольевич (51 год), уроженец Днепропетровска.
В прошлом — депутат Верховной рады VII, VI, V, IV созывов, заместитель руководителя фракции Партии регионов в Верховной Раде, советник премьер-министра Украины.
В 2014 году баллотировался в президенты Украины, но снял свою кандидатуру. Затем был избран главой парламента Новороссии, в которую собирался объединить Луганскую и Донецкие народные республики.
Однако затея с Новороссией не состоялась и Олег Царев исчез в Крыму, где занялся санаторным бизнесом.
России Украину не потянуть
Население Украины - 41 млн 270 тыс. человек.
Население Чечни - 1 млн 516 тыс. человек.
По заявлению Рамзана Кадырова Россия ежегодно тратит на содержание Чечни 375 млрд руб.
Численность населения Украины примерно в 27 раз больше численности населения Чечни.
Таким образом России придется ежегодно тратить на содержание будущего украинского режима 375 млрд руб. х 27 = 10,125 трлн руб.
В 2019 г. (до пандемии) государственные доходы Российской Федерации составили 19,65 трлн руб.
Владимир Владимирович, у Вас в школьном аттестате тройка по алгебре, а чтобы быть президентом, надо владеть хотя бы арифметическими действиями, иначе беда получается.
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Дурка=срака у тебя, а не правда! написал 26.02.2022 11:05
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Мало вам, дуракам, Савченко?
Мало обмочились?
Еще свербит России подгадить?
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В курсе что вся популярность "батьки Бандеры" вышла всего из одного суда в Польше?
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Нет уж - не будет никаких судов.
Пристрелим без огласки, лучше вообще тайно, новых Бандер и Савченко нам не нужно.
м написал 26.02.2022 10:54
Громозека написал 26.02.2022 10:42
Правда=матка написал 26.02.2022 10:35