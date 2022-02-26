Какой будет путинская Украина

"- Вы аферист! - крикнул Ипполит Матвеевич, - я вам морду побью, отец Федор!"

И. Ильф, Е. Петров, "Двенадцать стульев"

Военное поражение Украины - вопрос времени

По мнению М. Булега, военного эксперта британского аналитического центра Chatham House, без военной помощи США и НАТО военное поражение Украины в войне с Россией - вопрос времени.

Оно будет состоять из двух этапов:

1. Захват Киева с целью обезглавить страну;

2. Широкомасштабное вторжение, после того как будут подавлены возможности отражать атаки с воздуха и будет нарушена система командования Украины.

Путинская Украина

Путин с самого начала операции объявил, что оккупация соседней страны политической целью его режима не является.

Следовательно, после стабилизации политической обстановки российские войска будут выведены с территории Украины.

Как утверждают политологи, в планах Путина, который никогда не отличался богатым политическим воображением, превращение Украины в подобие кадыровской Чечни.

Царь для Украины

По некоторым сведениям, в обозе одного из армейских корпусов уже везут будущего украинского диктатора, отставного политика Олега Царева, который недавно числился директором ялтинского санатория.

Справка

Царёв Олег Анатольевич (51 год), уроженец Днепропетровска.

В прошлом — депутат Верховной рады VII, VI, V, IV созывов, заместитель руководителя фракции Партии регионов в Верховной Раде, советник премьер-министра Украины.

В 2014 году баллотировался в президенты Украины, но снял свою кандидатуру. Затем был избран главой парламента Новороссии, в которую собирался объединить Луганскую и Донецкие народные республики.

Однако затея с Новороссией не состоялась и Олег Царев исчез в Крыму, где занялся санаторным бизнесом.

России Украину не потянуть

Население Украины - 41 млн 270 тыс. человек.

Население Чечни - 1 млн 516 тыс. человек.

По заявлению Рамзана Кадырова Россия ежегодно тратит на содержание Чечни 375 млрд руб.

Численность населения Украины примерно в 27 раз больше численности населения Чечни.

Таким образом России придется ежегодно тратить на содержание будущего украинского режима 375 млрд руб. х 27 = 10,125 трлн руб.

В 2019 г. (до пандемии) государственные доходы Российской Федерации составили 19,65 трлн руб.

Владимир Владимирович, у Вас в школьном аттестате тройка по алгебре, а чтобы быть президентом, надо владеть хотя бы арифметическими действиями, иначе беда получается.