Запад нашел уязвимую точку в российской авиации

Евросоюз запретил продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Им также нельзя оказывать услуги по страхованию и техобслуживанию.

По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, данное решение Евросоюза ухудшит состояние одного из ключевых секторов экономики России и передвижения внутри страны, поскольку три четверти нынешнего коммерческого воздушного флота РФ были построены в ЕС, США и Канаде.

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А ведь буквально десятки лет российские власти предупреждали - если убить российское гражданское авиастроение, то зависимость страны от внешних факторов станет абсолютной. Мы не Бельгия, у нас 80 процентов территории, как в песне, "только самолетом можно долететь".

Мы теперь и хваленые "Суперджеты" не сможем не только производить, но даже ремонтировать - 70 процентов комплектующих-то импортные. Думаю, и с ожидаемым МС-21 та же история. Да что там - даже президентский борт, и тот далеко не только на отечественных деталях и материалах.

Что там, возьмем хоть авионику на наших самых боевых и самых отечественных истребителях...

Разумеется, восстановить советский авиапром, где умели и могли все-все, не получится.

Есть, конечно, китайские товарищи, но они в области высоких технологий тоже зависимы.

Это значит, что если война на Украине не закончится буквально на днях, все регламентные работы в российской авиации остановятся, а сами регламенты пойдут в помойку.

А еще через некоторое время кроме самолетов НАТО здесь летать будет вообще некому.

А.Б.