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Московский листок

Что показал второй день войны?

Опубликовано 26.02.2022 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 4

украина война киев
Что показал второй день войны?

Я до конца не верил в нападение Путина на Украину, так как не видел, что это может дать Кремлю и ясно понимал, что для Путина такое нападение будет означать скорый конец. И я уверен, что был абсолютно прав. Путин напал и этим подписал приговор себе, своему режиму, а возможно и всей России. 

Теперь понятно, что план Путина состоит в том, чтобы поставить в Киеве свое правительство. Когда я говорил, что нападения не будет, я рассматривал и такой вариант. И мне было понятно, что он невыполним. Чтобы подобное стало возможным нужно, чтобы твои войска действительно являлись освободителями и их встречали цветами. Но в реальности мы видим всеобщее неприятие украинцами российских войск и их нежелание быть «освобожденными».

Циничная и лицемерная риторика российских властей, рассказывающих, что они «освобождают» украинцев вызывает на Украине лишь ненависть. На Украине поднимается всеобщее сопротивление, население поддерживает украинскую армию. Это уже очевидный факт. Усадить своего марионетку в такой ситуации не получится, но до этого дело и не дойдет. 

Российская армия завязла, причем завязла во враждебном окружении. Не взят ни один город. В российской армии, боевой дух которой и так не слишком высок, начнется деморализация. Освободителями они себя уж точно не чувствуют. 

Я уже говорил, что Путину нужна быстрая победа. Но уже очевидно, что она невозможна. Для длительной войны нет ресурсов, мобилизация в России для войны с Украиной не пройдет. Антивоенное движение будет нарастать, как снежный ком. Начнет обсыпаться «элита», в которой неизбежно созреют заговоры. В итоге всё закончится очень быстро. 

Предупреждал же полковник Ходоренок, что легкой и быстрой войны не получится. Надо было послушаться. Но, видимо, придворные генералы дули в уши первого лица то, что ему приятно будет услышать. Не исключено, что Путин стал жертвой собственной пропаганды, взахлеб рассказывавшей, как быстро российская армия одержит победу, как наших солдат зацелуют. Интересно будет посмотреть на этих пропагандистов уже на следующей неделе. Ведь многим из них будет грозить не просто отставка, но и реальная ответственность за пропаганду агрессивной войны.



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Всего комментариев к статье: 4
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к=- написал 26.02.2022 12:29
МО РФ заявило о взятии без боя города Мелитополя. БИ-БИ-СИ сообщает о перестрелках в Киеве. Диагноз один-одичание...
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Нацисты бегут.
Поклонница таланта Д. Я. написал 26.02.2022 12:13
133-й некролог от Дмитрия Якушева.
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Доходились в тайгу парою (с тувинской чуркой) педерасты старые!
Кривоногих-Кабаев должен быть казнен - Жеглов написал 26.02.2022 11:58
Главный маршал всея Руси - тувинская чyрка Шуйгу ни разу в армии не служил и как с таким маршалом можно победить?
Ему в тувинской тайге только помощником лесника можно доверить работу.
Короче, тувинская чyрка реально подвел Ботоксную крысу!
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Что показал второй день войны?
То, что украинцы бегут! написал 26.02.2022 11:43
.
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