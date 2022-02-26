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Московский листок

Микронезия разорвала дипотношения с Москвой

Опубликовано 26.02.2022 в разделе комментариев 2

лавров мид
Микронезия разорвала дипотношения с Москвой

Федеративные штаты Микронезии (ФШМ) разорвали дипломатические отношения с Россией, назвав военную операцию на Украине «неоправданным и жестоким вторжением». Об этом говорится на сайте правительства Микронезии. 

«ФШМ осуждает вторжение Российской Федерации в Украину и неоправданное и жестокое нападение на ее народ и территорию, которое наша страна признает однозначно гнусным и вызывает в высшей степени презрение, — заявил президент Микронезии Дэвид Пануэло». 

Такое решение принято в связи с разрывом Украиной дипломатических отношений с Россией и призывом Киева к своим партнерам поступить тем же образом, пояснил он. Возобновление отношений между Россией и Микронезией состоится, лишь когда Москва продемонстрирует «действенную приверженность делу миру, дружбе, сотрудничеству и любви», заключил Пануэло.



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Всего комментариев к статье: 2
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Здаемсу! написал 26.02.2022 12:26
Микро, нано, пико. Килонезия, Меганезия...
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Блин, и не боятся же, что их скоро пожрут акулы...
Казарянинас Левонас Кеворкович. написал 26.02.2022 12:26
...империализма. Если их Россия не спасет.
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