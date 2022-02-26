Микронезия разорвала дипотношения с Москвой

Федеративные штаты Микронезии (ФШМ) разорвали дипломатические отношения с Россией, назвав военную операцию на Украине «неоправданным и жестоким вторжением». Об этом говорится на сайте правительства Микронезии.

«ФШМ осуждает вторжение Российской Федерации в Украину и неоправданное и жестокое нападение на ее народ и территорию, которое наша страна признает однозначно гнусным и вызывает в высшей степени презрение, — заявил президент Микронезии Дэвид Пануэло».

Такое решение принято в связи с разрывом Украиной дипломатических отношений с Россией и призывом Киева к своим партнерам поступить тем же образом, пояснил он. Возобновление отношений между Россией и Микронезией состоится, лишь когда Москва продемонстрирует «действенную приверженность делу миру, дружбе, сотрудничеству и любви», заключил Пануэло.