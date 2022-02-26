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Московский листок

Медведев предложил "по случаю" вернуть смертную казнь

Опубликовано 26.02.2022 в разделе комментариев 2

геноцид казнь вымирание смертность
Медведев предложил "по случаю" вернуть смертную казнь

Приостановка членства России в Совете Европы и ПАСЕ — это «хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране», заявил зампред Совбеза, бывший президент и экс-премьер России Дмитрий Медведев. 

Он пояснил, что имеет в виду смертную казнь, «которая, кстати, активно применяется в США и Китае». 

По словам Медведева, ограничение на членстве в Совете Европы — «неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда».

***

После украинской войны произойдет неизбежное ужесточение режима в стране, причем независимо от исхода - если победят, то начнут гонять "внутреннего врага", если потерпят поражение, то тем более будут спасать режим изнутри.

Но я бы на месте Дмитрия Анатольевича не спешил возвращать смертную казнь. Маховик репрессий и так уже резво крутится, а тут все будет совсем по-серьезному, появятся "террористы", которым однозначно смерть, и "иностранные шпионы", которым тоже смерть.

Сначала, понятно, "иностранными шпионами" будут Навальные, а дальше и до бывших ответственных работников может дойти. У кого там виноградники в Тоскане? А ведь Италия - страна НАТО...

Дмитрий Анатольевич, верните лучше порку! Стыдно, обидно, больно, но живой...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Запоздалое прозрение
Serg0 написал 26.02.2022 12:52
неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда
----
А неужели это неясно было когда туда вступали? На что рассчитывали наивные "реформаторы"? На вхождение в круг "цивилизованных стран"? Россия - цэ Еуропа? Россия не Европа. Россия вообще не географическое, а цивилизационное понятие. Советская цивилизация не нуждалась в буржуазных "ценностях", на которые пускали слюни наши обыватели, особенно из образованщины. Мы выросли на коммунистических ценностях равенства, свободы, справедливости, когда никто не работает на вора-"хозяина", а работает непосредственно на свое общество, значит и на себя, а не на "дядю".
Что касается смертной казни, то на ее применение имеет право лишь советская власть, принадлежащая трудовому НАРОДУ, выбираемая народом и действующая в интересах народа.
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(без названия)
стоик7977 написал 26.02.2022 12:40
айфончик о себе подумал, о своей судьбе?
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