Медведев предложил "по случаю" вернуть смертную казнь

Приостановка членства России в Совете Европы и ПАСЕ — это «хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране», заявил зампред Совбеза, бывший президент и экс-премьер России Дмитрий Медведев.

Он пояснил, что имеет в виду смертную казнь, «которая, кстати, активно применяется в США и Китае».

По словам Медведева, ограничение на членстве в Совете Европы — «неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда».

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После украинской войны произойдет неизбежное ужесточение режима в стране, причем независимо от исхода - если победят, то начнут гонять "внутреннего врага", если потерпят поражение, то тем более будут спасать режим изнутри.

Но я бы на месте Дмитрия Анатольевича не спешил возвращать смертную казнь. Маховик репрессий и так уже резво крутится, а тут все будет совсем по-серьезному, появятся "террористы", которым однозначно смерть, и "иностранные шпионы", которым тоже смерть.

Сначала, понятно, "иностранными шпионами" будут Навальные, а дальше и до бывших ответственных работников может дойти. У кого там виноградники в Тоскане? А ведь Италия - страна НАТО...

Дмитрий Анатольевич, верните лучше порку! Стыдно, обидно, больно, но живой...

А.Б.