Анатолий Баранов беседует с Александром Красновым о том, что все же происходит на Украине и чего нам всем ждать от этого.
#война, #Украина, #АлександрКраснов, #АнатолийБаранов, #Социалза, #Путин,
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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#анатолийбаранов #социалза #путин #александркраснов #украина #война
Второй день необъявленной войны с необъявленным врагом и необъявленными задачами
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стоик7977 написал 26.02.2022 14:22
будет убиты половина солдат написал 26.02.2022 14:16
90% РАБСИЯНЦЕВ МУЖЧИН - БУДУТ УНИЧТОЖЕНЫ УЖЕ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ.
вода в крым, порезать на органы солдат написал 26.02.2022 14:10
закрыть мордор - железным занавесом запада все по плану ГОЛГОФА, внешняя изоляция барсиянцев, отмена валюты, отмена выезда, отмена любой свободы и ТОТАЛЬНЫЙ КОНЦЛАГЕРЬ.
дальше откусить пол Украины и быковать на мировой арене.
Истребление на Украине 10-15 млн молодых людей, на органы.
В итоге всего плана РАЗВАЛ МОРДОРА НА СОТНИ И ТЫСЯЧИ ВОЮЮЩИХ БАНД.
Концлагеря в каждом городе на каждой дороге, массовые людоедства пытки изнасилования и ВЕЛИКИЙ САДИЗМ по всей рашказоне. конец русского народа.