Второй день необъявленной войны с необъявленным врагом и необъявленными задачами #анатолийбаранов #социалза #путин #александркраснов #украина #война Анатолий Баранов беседует с Александром Красновым о том, что все же происходит на Украине и чего нам всем ждать от этого. #война, #Украина, #АлександрКраснов, #АнатолийБаранов, #Социалза, #Путин,



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