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Московский листок

Второй день необъявленной войны с необъявленным врагом и необъявленными задачами

Опубликовано 26.02.2022 в разделе комментариев 3

#анатолийбаранов #социалза #путин #александркраснов #украина #война

Анатолий Баранов беседует с Александром Красновым о том, что все же происходит на Украине и чего нам всем ждать от этого.

#война, #Украина, #АлександрКраснов, #АнатолийБаранов, #Социалза, #Путин,



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
стоик7977 написал 26.02.2022 14:22
Если режим карлика национализирует иностранные доли в российских компаниях в ответ на санкции, только тогда карлик докажет что действует в интересах русского народа?
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все будет неизбежно. рашказона с Украиной потеряет ВСЮ технику
будет убиты половина солдат написал 26.02.2022 14:16
поганая фаршка, будет воевать с Украной пока не обнулит, все свои поганые вооружения, потом на нее нападет Китай и свободно заберет ВСЁ ЧТО ТОЛЬКО ЗАХОЧЕТ ДО ТАТАРСТАНА.
90% РАБСИЯНЦЕВ МУЖЧИН - БУДУТ УНИЧТОЖЕНЫ УЖЕ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ.
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для зомбычья залупутинского - цель крысогнома
вода в крым, порезать на органы солдат написал 26.02.2022 14:10
и продать эти органы на мировом рынке, что уже вовсю.
закрыть мордор - железным занавесом запада все по плану ГОЛГОФА, внешняя изоляция барсиянцев, отмена валюты, отмена выезда, отмена любой свободы и ТОТАЛЬНЫЙ КОНЦЛАГЕРЬ.
дальше откусить пол Украины и быковать на мировой арене.
Истребление на Украине 10-15 млн молодых людей, на органы.
В итоге всего плана РАЗВАЛ МОРДОРА НА СОТНИ И ТЫСЯЧИ ВОЮЮЩИХ БАНД.
Концлагеря в каждом городе на каждой дороге, массовые людоедства пытки изнасилования и ВЕЛИКИЙ САДИЗМ по всей рашказоне. конец русского народа.
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Полный Делягин N 30
Полный Делягин N 30
26.02.2022
Второй день необъявленной войны с необъявленным врагом и необъявленными задачами
Второй день необъявленной войны с необъявленным вр...
26.02.2022
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