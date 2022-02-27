Мы - беженцы в собственном доме!

Как известно, в настоящее время Владимир Владимирович Путин решил всерьёз со всех своих сил помогать беженцам. Жильцы дома 50 лет Октября д. 5 к. 1, узнав про это, решили обратиться к нему. Правда, нападают на них не бандеровцы, а «родные» сотрудники ДГИ, но вот перспектива стать беженцами из собственного жилья им светит вполне всерьёз.

«Уважаемый Владимир Владимирович, мы хотим к Вам обратиться за помощью. Мы оказались беженцами в собственном жилье, - говорят они. – Наш дом ломают круглые сутки. Мы живём фактически на стройплощадке в полуразрушенном здании. Нас постоянно грозятся выкинуть на улицу. И не просто грозятся, а подкрепляют свои угрозы конкретными действиями. Ломают двери в общие холлы, угрожают выкинуть, даже не дожидаясь суда. Нам не хотелось оставаться в своей стране какими-то изгоями. Мы не хотим остаться на улице, как бомжи жить.

Владимир Владимирович, у нас нет другого жилья. Сейчас говорят, что бомжей нужно куда-то пристраивать, помогать бомжам, а вот нас хотят сделать бомжами. Выкинуть нас на улицу, пополнить нашими 20 семьями армию бомжей.

Мы прожили здесь по 20, по 30 лет, по 40 лет. Мы честно работали на город, платили налоги, как все законопослушные граждане. А теперь оказалось, что мы — никто, а в нашем здании нет жильцов.

Помогите нам, пожалуйста, в нашей непростой ситуации. Вы — наша последняя надежда. Мы уже не знаем к кому идти, мы уже были везде. В прокуратуре, следственном комитете - по два круга. И ДГИ не выполняет постановления, изданные Собяниным (гарантирующие наше права на жильё). Закон на них не действует. Их же закон. Владимир Владимирович, помогите нам пожалуйста!»