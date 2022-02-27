Мы - беженцы в собственном доме!

Как известно, в настоящее время Владимир Владимирович Путин решил всерьёз со всех своих сил помогать беженцам. Жильцы дома 50 лет Октября д. 5 к. 1, узнав про это, решили обратиться к нему. Правда, нападают на них не бандеровцы, а «родные» сотрудники ДГИ, но вот перспектива стать беженцами из собственного жилья им светит вполне всерьёз.
«Уважаемый Владимир Владимирович, мы хотим к Вам обратиться за помощью. Мы оказались беженцами в собственном жилье, - говорят они. – Наш дом ломают круглые сутки. Мы живём фактически на стройплощадке в полуразрушенном здании. Нас постоянно грозятся выкинуть на улицу. И не просто грозятся, а подкрепляют свои угрозы конкретными действиями. Ломают двери в общие холлы, угрожают выкинуть, даже не дожидаясь суда. Нам не хотелось оставаться в своей стране какими-то изгоями. Мы не хотим остаться на улице, как бомжи жить.
Владимир Владимирович, у нас нет другого жилья. Сейчас говорят, что бомжей нужно куда-то пристраивать, помогать бомжам, а вот нас хотят сделать бомжами. Выкинуть нас на улицу, пополнить нашими 20 семьями армию бомжей.
Мы прожили здесь по 20, по 30 лет, по 40 лет. Мы честно работали на город, платили налоги, как все законопослушные граждане. А теперь оказалось, что мы — никто, а в нашем здании нет жильцов.
Помогите нам, пожалуйста, в нашей непростой ситуации. Вы — наша последняя надежда. Мы уже не знаем к кому идти, мы уже были везде. В прокуратуре, следственном комитете - по два круга. И ДГИ не выполняет постановления, изданные Собяниным (гарантирующие наше права на жильё). Закон на них не действует. Их же закон. Владимир Владимирович, помогите нам пожалуйста!»
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рро89 написал 27.02.2022 00:23
Жители России начали сталкиваться с перебоями в работе мобильной связи, Интернета и платежных систем, включаю платежную систему МИР. Перебои в работе системы МИР интересны тем, что с момента ее создания она позиционируется как независимая от западной инфраструктуры. Однако, в 2021 году стало известно, что система МИР фактически использует технологии и инфраструктуру платежной системы VISA. В начале ее создания Россия обратилась к Китаю с просьбой о помощи в разработке и обеспечения ее инфраструктуры, но получила отказ.
Эксперты считают, что перебои в работе телекоммуникационных сетей могут быть признаком подготовки к войне межу НАТО и Россией. НАТО перед нанесением ракетного удара по России может «положить» российскую связь, как это было сделано при вторжении в Ирак. Вероятность ударов со стороны НАТО многократно повысилась после агрессии Путина в отношении Украины. С другой стороны, эксперты не исключат возможность нанесения ядерного удара со стороны агрессивного режима Владимира Путина. Многие аналитики считают, что нанесение ядерного удара со стороны путинской России по странам НАТО неизбежно, не смотря на любые заверения в обратном, которые могут поступить из Кремля. Поэтому Путин сам может отключить в России связь, чтобы информация о понесенном Россией ущербе не распространялась среди российского населения.