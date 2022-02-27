Роскомнадзор запретил называть войну - войной

Причем под угрозой блокировки ресурса Роскомнадзор требует, чтобы войну на Украине называли не иначе, как "спецоперацией".

То есть то, что сейчас происходит на Украине - не война? Солдаты и офицеры гибнут с обеих строн на "спецоперации". Осталось тролько учредить государственную награду "Герой спецоперации". "Ветеран спецоперации". "Участник спецоперации". Можно медаль учредить "За победу в Великой Отечественной спецоперации".

А что?

Во время Афганской войны использовался эвфемизм "интернациональный долг". Погиб во время исполнения "интернационального долга".

На Украине тоже долгое время карательную операцию называли АТО (антитеррористическая операция). Очень удобно. Войны нет, никто не воюет. Оперируют.

Может, и у нас на Украине тоже "интернациональный долг"? Или нет, мы ж один народ - долг у нас внутринациональный...

Вот не пойму только, у нас в законе где-нибудь прописано участие регулярной армии в спецоперациях против правительств других стран? Без объявления войны и даже военного положения? Нет?

А тогда на каком основании Роскомнадзор угрожает СМИ военной цензурой?

А.Б.