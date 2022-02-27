Абсолютный шторм

В симпатиях к правящей верхушке никем и никогда не замечен. В свое время писал для ФОРУМа.мск, т.к. кроме беглого "журналиста года" хрен кто решался публиковать. (И сам товариш рЫдактор оттопыривал не по-женски.) Но с ФОРУМом.мск хорошо расходилось по Рунету.

Как профессиональный аналитик вынужден извиниться за эти нервные ночные заметки. Серьезного моделирования не будет. Высказаться, в связи с катастрофичностью момента, как бы надо.

"Нет войне!" кричать не буду. Все ж не хочется попадать в унисон с "либеральной" мразью, которая к насущной ситуации приложила все руки. А теперь делает осуждающие глаза. Мы скоро поименно вспомним всех, кто поддержал штатовскую спецоперацию конца 80-х и в последующем. А уже сегодня с умным видом теоретизирует на темы демократии без демоса. Вот мы будем теоретизировать на другую тему - как сделать так. чтоб им прилетело туда, куда они планируют слинять.

(Со всей пролетарской ненавистью!)

Крайне невысоко оцениваю уровень ребят, которые пишут для Кремля. Но душевнобольных среди них точно нет. Последствия "спецоперции" как "катастрофу" предсказывал не только "ЗеБелл". Санкции были объявлены вполне загодя. Могу очень подробно объяснить, почему экономика с этим не может справиться. Думаю, понятно самым принципиальным ежикам.

Да, есть поддержка Китая (лучше б ее не было!). Знаю этих ребят, учил их язык и вообще.

- Нихао, чжунгочжени!

Узнаю ваш аккуратный почерк.

Всем лаоваям хорошо бы знать, что даже с самого тупого похмела доверять этим демисезонным ребятам наивно. Они УЖЕ ограничили закуп российской нефти. А в перспективе видят получение всех местных ресурсов по супербросовым ценам. - Факт. Кстати, если кто не заметил, то в день начала "спецоперации" китайские военные корабли вошли в террводы Тайваня (так совпало). .

Из интересантов ситуации хотелось бы отметить и славных юэсэевских парней.

Доллар держится на американских базах, а не на "самой крупной", которая обслуживает преимущественно внутреннее потребление. И которой "цифровой юань" угрожает быстрым съездом. ("Рэмбо должен сильно торопиться.") Там идиотов тоже хватает. Перспективы нестабильность в самой крупной ядерной державе их не пугают.. Они же храбрые янки!

Есть ли внутри страны группа интересов? - Еще как! Не самая, конечно, верхушка, но на "Майбахах". Те давно понимают, что прожиточный уровень недостаточно эластичен. "Скрытый голод" уже характерен для некоторой части населения. Даже Госдума называет ужасающие цифры (но все немножко хуже).

Экономика РФ - машина продуцирующая инфляцию. Сдалеть с этим ничего нельзя, даже если б было время. Проблема в "качестве населения". Термина тщательно избегают, не говоря уже о том, чтоб это дело повышать. Отсюда неприемлемо низкая производительность труда и тотальное воровство (увы, не только "олигархов"). Так вот, группа интересов на "Майбахах" давно мечтает о ликвидации правомочного истца (т.е. РФ). Чтоб с них по суду ничего нельзя было спросить. (А документы на их праведные денежки "сгорели в пламени гражданской войны"). Есть-есть такая группа друзей западного уровня жизни. Тут с отвращением приходится поддержать Н. Михалкова.

Расчеты на то, что ФНБ хватит на обеспечение импорта в течение 2.5 лет.. не буду впадать в некрофильскую сатиру.

Спазм авиасообщения в стране (Рф по территории - не Иран) приведет к фатальному "распаду пространства". - Без комментариев. Центробежные тенденции в стране настолько сильны, что удерживаются только сгребванием всех денег в федеральный бюджет (что, увы, правильно).. Именно эта центробежность чуть не привела к ликвидации проекта в 90-х.

К актуальному - в отличие от знатоков вопроса, при Советах немного жил на Донбассе. Дальше объяснять...??

Еще к теме - воспользовавшись пандемией, некоторые недопатриотичные крымчане тут же влупили родной гавани по 700 усд за номер в сутки. Только некоторые, конечно.

- Мне втирать бессмысленно.. я этой мазью не пользуюсь.

И к чему я это все... умно, длинно и путанно? К тому, что нельзя сейчас атаковать "режим", при всем нашем очень разном к нему отношении. Фрагментация нашей уже почти никем необъятной родины - это страшная кровь и хаос. Другой "режим" нам формировать аболютно не из чего. - Причины уже неважны! Рассуждения о "прекрасной россии слабоумных" оставим авторам. Надо очень сильно жать на тормоза, искать диалога с самыми неприемлемыми силами (включая некоторых "либералов"), надеяясь на милость Господню (ведь и на нее нужно время..)