Война: кто виноват?

Войной России с Украиной правящая элита США уверенно достигает намеченных целей. В Канаде победило восстание народа – народ добился от правительства отмены военного положения, правительство разблокировало счета участников и начало спешно отменять антиковидные ограничения. Это пример всем станам мира – на тварей и идиотов у власти есть народная управа! Причём, мирная!

Но ни одно СМИ об этом не обмолвилось ни словом – кому интересна победа народного восстания, когда идёт такое захватывающее действо – война в центре Европы? И чтобы сохранить тварей и идиотов у власти, СМИ обязаны писать и говорить о войне, а не о победе народа! Не так ли? И читаем: «Западные телеканалы вещают про Украину нон-стоп...».

Кроме того, эта гражданская война между Россией и Украиной вызовет рознь между единым народом уже не на уровне племён, а, как и полагается в гражданской войне, на уровне семей, а это тоже очевидная цель США.

Короче, блестящая победа мразей, правящих США и миром.

В связи с этим сделал продолжение предыдущему ролику.

https://www.youtube.com/watch?v=vu85nkicMVA

Как всегда, даю к ролику свой текст (тест диктора):

«Начну с простого вопроса, кто такая настоящая оппозиция? По своему смыслу, это должны быть хоть-так сяк умные люди, которые хоть что-то понимают в политике и знают, как сделать своему народу лучше, нежели это делает правящая власть. Ну, а как иначе смотреть на людей, считающихся оппозицией? А что хочет оппозиция в России? Она хочет убрать президента Путина. Она уверяет, что если Путина победить и убрать от власти, то для России это будет лучше. Так ведь?

И вот как бы этот Президент Путин начал войну с Украиной, и по России прокатились протесты оппозиции, жестоко подавляемые фашистами Кремля. Только арестовано было почти 1200 человек. Протестуют как обычные, но неравнодушные люди, так и пресловутые «медийные персоны». Находящийся в заключении и снова беззаконно судимый, реально самый яркий и самый страшный для Кремля политик, Алексей Навальный, тоже выступил с протестом против войны даже в ходе суда над собой.

Разумеется, вопли таких «медийных персон» несутся и с Украины. И все требуют от Президента России Путина прекратить войну.

В сегодняшней России высшая власть, согласно Основам конституционного строя, принадлежит народу, а народ её делегирует государственным органам, которых в России всего три типа – три ветви власти – законодательная, исполнительная и судебная. Никакой президентской государственной власти в России нет, но я не буду продолжать эту тему, поскольку сегодня для граждан России чтение и понимание тоненькой брошюрки с названием Конституция, в умственном отношении непосильная задача.

Давайте вернёмся к вопросу о том, что Президент В.В. Путин исчез, и разумно считать его убитым. А вместо него неизвестные кукловоды выпускают артистов, играющих роль не просто президента России, а именно президента Путина. И решение о войне с Украиной принимали целых два артиста, причем и всю кремлёвскую фашистскую камарилью эти неизвестные кукловоды заставили минимум дважды репетировать процесс начала войны. Повторю эпизод предыдущего ролика.

Из предыдущего ролика может быть непонятно, как все эти министры соглашаются быть марионетками и играть в спектаклях, обозначающих какие-то государственные мероприятия. А они не настоящие министры, не люди, которые по своему уму и опыту способны осуществлять эти должности. Они залезли в должности министров к кормушкам, и только.

Вот аналогия. Представьте, что должность пилотов самолёта сделали выборной, и дебилы получили возможность при помощи тварей в Центризбиркоме залазить на эти должности. Залезли. А дальше? Лететь-то надо! И дебилу в роли пилота «умные люди» из страны, в которой дебилы хранят украденные в России деньги, говорят: «Не бзди! Садись в кресло пилота, а мы тебе с земли будем указывать, какие кнопки нажимать и как, и что крутить!». И дебил садится и крутит, не понимая, зачем он это делает и что получится, но летит. А поскольку для него главное вкусно кушать и стюардесс щупать, то он 20 лет летает, не понимая без советников, что ему делать.

Так вот, и с так называемым правительством, и с так называемыми депутатами, и с так называемыми сенаторами Роcсии - то же самое! На Украине, кстати, ещё хуже. Правда, на Украине и не скрывают, что хотят, чтобы некий Запад пришёл и Украиной руководил, а они бы только воровали.

Кого-то предыдущий ролик убедил, хотя, не будем наивными, и эти люди не будут ничего делать. А вот типичные болтливые интеллигенты, из-за тупости не замечающие, что на самом деле у них ума, как у приматов, авторитетно так заявляют: «Хватит отвлекать людей от главного, это лицо в телевизоре и есть Путин, даже если это не он».

И что же для этих дебилов главное? Как видите, главное – это борьба с Путиным в телевизоре. С Путиным, которого нет!

Эти люди в политическом смысле – идиоты, но они-то сами понять этого не способны именно потому, что идиоты. Поэтому я сейчас скажу, так сказать, умное слово, но не для них, а для остальных.

Если бы на месте президента был реальный человек, то он бы отвечал за свои решения, как ответили в Южной Корее целый ряд посаженных в тюрьмы президентов, как ответил даже не за преступления, а за свои ошибки президент Сербии Милошевич, умерший в тюрьме, как ответили за свои ошибки повешенный президент Ирака Саддам Хуссейн или растерзанный глава Ливии Муаммар Каддафи.

А как отвечают артисты, в роли президента Путина, даже если их оставят в живых кукловоды? Да никак! Даже статьи в Уголовном кодексе нет о наказании артистов, игравших роль президента по заданию неких государственных органов. Или, в случае, если неизвестным нам кукловодам надо будет свалить ответственность за состояние России на президента, то одного артиста торжественно похоронят, как похоронили артиста, игравшего роль президента Бориса Ельцина. Остальных тихо пристрелят.

И неизвестные нам кукловоды, которые, как мы видим, руководят и всей кремлёвской камарильей, могут продолжать творить в России, что хотят, никак за это не отвечая.

Если бы у России был настоящий президент, отвечающий за свои решения, то он, возможно, не начал бы эту войну с Украиной, или наоборот, начал бы её ещё в 2014 году, поскольку отвечал бы за последствия своего правления. А что вы хотите с артистов? Им что скажут, то они и сделают, когда скажут, тогда и сделают.

И если бы в России была реальная оппозиция, а не то, что есть, то эта оппозиция протестовала бы не против войны с Украиной, а требовала бы расследовать, куда дели президента Путина и почему вместо него решение о войне с Украиной приняли артисты в его роли?

Так, кто в этой войне виноват больше? Артисты, играющие свои роли, или оппозиция России, замалчивающая факт того, что Россией руководят неизвестные лица, выставившие вместо президента артистов?

Ведь если бы этот вопрос подняли все дружно, то нынешняя власть немедленно рухнула бы.

Или всё же виноваты вы, граждане России, не требующие от оппозиции и всех видов средств информации, чтобы они занялись теми, кто реально руководит Россией, низведённой до состояния колонии Рашка?»