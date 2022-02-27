Третий день войны. Главная опасность

Войска завязли на всех направлениях и несут большие потери, война на Украине принимает народный характер. Любопытно почитать сводку Игоря Стрелкова (на его странице ВК) по итогам третьего дня войны, которая заканчивается требованием «начинайте уже частичную мобилизацию, идиоты». Надо признать, что Стрелков являясь убежденным сторонником войны с Украиной, не является при этом пропагандистом и дает реальную оценку военного специалиста.

Война принимает затяжной характер и действительно требует срочной мобилизации. А это значит, что, по сути, война уже проиграна, потому что никакую мобилизацию на непонятную войну с Украиной страна не примет.

Единственным шансом Путина избежать катастрофы была быстрая победа. Для этого к третьему дню войны должно было быть полностью разрушено всякое управление украинской армией, чего мы и близко не видим. В это время запад фактически ставит Россию перед необходимостью срочно убрать Путина, вводя неприемлемые санкции и ограничения. Устранение Путина становится условием сохранения российской элиты.

В этой ситуации самая большая опасность в том, что Путин пойдет на какой-нибудь совсем отчаянный шаг, вроде удара по центрам управления в Киеве чем-нибудь безумно сильным и тяжелым. Ему нужно, чтобы уже завтра никаких брифингов от имени украинского командования давать было некому.