Успехи спецоперации трудно назвать впечатляющими

За прошедшие сутки российские цветоводы блокировали Херсон и Бердянск, заявил журналистам официальный представитель цветочной базы Игорь Конашенков.
Кроме того, под контроль взяты Геническ и аэропорт Чернобаевка (РИА Новости называет их Геничевск и Черобаевка, видимо, из соображений секретности).
Н-да, Геническ заняли вообще-то еще вчера, и он находится в 30 километрах от границы Крыма, Бердянск и вовсе на побережье, и очень странно, что его вообще кто-то обороняет. И зачем его вообще блокировать.
Чернобаевка - это аэроопорт северней Херсона, который, как выясняется, не взят, а до сих пор только блокирован. Но примечательно, что российские войска, выходит, вышли на правый берег Днепра. Видимо, через Каховку.
Мелитополь просто сдан, его трудно оборонять, да и откровенно незачем. Но не занят еще и Мариуполь, который обороняют нацбаты - это серьезная проблема, но штурмовать и даже обстреливать этот город - еще более крупная проблема. Нацисты из Азова отвечает за оборону Мариуполя. Город разбит на сектора обороны, командиры Азова теперь командуют этими секторами. Там колоссальные заводы, которые отравляют все вокруг и без бомбежек.
В Мариуполе местные снимают видео, как между школами и домами стоит военная техника ВСУ и Азова.
И что-то вообще не слышно про гуманитарные коридоры для местных жителей... Обороняющиеся намерены использовать их как живые щиты.
Таким образом вглубь континента российские войска продвинулись на сотню километров, не более. И скорее всего сильно зависнут на пути к Запорожью и Днепропетровску в районе Васильевки на левом берегу Каховского водохранилища из-за особенностей рельефа.
В Запорожье горит воинский склад на въезде со стороны Юга. объявлено, что воинские склады подожгли сами украинские военные.
А от Херсона до Киева еще почти 500 километров по прямой, до Харькова от Васильевки - 300... Причем там куда более высокая плотность населения, множество больших и малых городов. Пока все происходит в голой степи, и то происходит, мягко скажем, не стремительно.
Донецк по-прежнему под обстрелом
16-летняя девушка получила ранения при обстреле Донецка. Девушка находилась в квартире на Киевском проспекте, когда ВСУ открыли (https://t.me/donbassr/13345) огонь по городу.
Официальные лица ДНР сообщали, что еще вчера народная митлииция продвинулась от линии разграничения вглубь Донецкой области на 46 километров.
В результате артобстрела со стороны Киевского района г. Донецка по состоянию на 21:00 вчера зафиксированы повреждения:
- ул. Гаражная, 4 – повреждены склады;
- ул. Политбойцов, 10 – повреждена котельная;
- ул. Миронова, 5, кв.15 – зафиксировано попадание снаряда в квартиру.
Также перебита теплотрасса, зафиксировано повреждение подстанции "Маяк", в результате чего 26 трансформаторных подстанций обесточены, более 5500 абонентов остались без электроэнергии.
Объяснить это можно только тем, что на самом деле войска топчутся вблизи линии разграничения.
В Киеве раздали оружие населению и теперь несут потери
Сразу два народных депутат Украины Юлия Палийчук и Давид Арахамия подтвердили гибель украинских военных от рук украинских ополченцев на Оболони.
Гражданским было роздано около 25 тысяч автоматов и более миллиона патронов.
Горожане, которым раздали оружие, в обстановке неразберихи приняли грузовик и зенитную установку ВСУ за технику противника и открыли по ней огонь. Киевляне расстреляли экипаж грузовика, а зенитка сумела уехать, в панике раздавив гражданский автомобиль с людьми.
В Киеве сотрудники полиции тяжело ранили и задержали сотрудника контрразведки СБУ, приняв его за диверсанта. В его кармане нашли документ с подписью начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
О потерях российских цветоводов в Киеве не сообщается. Может, их там и нет.
Вообще раздача бового оружия мирным гражданам создает главным образом проблемы собственным войскам, не говоря уже о самом населении - в столкновениях с регулярными войсками кое как воруженные и никак не обученные опополченцы, как правило, гибнут все.
Ну и вопрос грабежей и мародерства тоже никто не отменял.
А.Б.
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сводки с фронта написал 27.02.2022 13:21
Баллистическая ракета с обычным вооружением была выпущена с российского Ту-22 (дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, может быть носителем и ядерного оружия) в белорусском воздушном пространстве – целью являлся киевский район Подол.
На территории Подола нет никаких военных объектов, только жилые кварталы и предприятия пищевой и фармакологической промышленности.
Ракета была сбита ПВО Украины. Денисенко сообщил, что ее осколки упали в Киеве в спальном районе Троещина на припаркованные возле многоэтажного жилого дома автомобили. Несколько машин сгорели, жертв и пострадавших среди жителей нет.
Александр Лукашенко подтвердил, что ракета была выпущена с территории Беларуси.
По данным Минздрава Украины за 3 суток убито 198 гражданских лиц с украинским гражданством, в том числе 3 моложе 16 лет.
Есть данные о погибших иностранных гражданах. Например, власти Греции заявили о гибели в Украине 10 своих граждан разных возрастов (в основном при бомбежках Мариуполя).
Нет войне! написал 27.02.2022 13:18
Насилием и безумной агрессией ничего не решить.
Не надо насаждать в мире неправду и абсурд! Вас обманули. Тех, кого по вашему путлеровскому телевизору называют "нацистами - это простые люди. Это патриоты своей страны, которые любят свою Родину Украину. Не верьте зомбоящику!
Не ходите на войну! Это мясобойня в целях утилизации народа.