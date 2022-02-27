Успехи спецоперации трудно назвать впечатляющими

За прошедшие сутки российские цветоводы блокировали Херсон и Бердянск, заявил журналистам официальный представитель цветочной базы Игорь Конашенков.

Кроме того, под контроль взяты Геническ и аэропорт Чернобаевка (РИА Новости называет их Геничевск и Черобаевка, видимо, из соображений секретности).

Н-да, Геническ заняли вообще-то еще вчера, и он находится в 30 километрах от границы Крыма, Бердянск и вовсе на побережье, и очень странно, что его вообще кто-то обороняет. И зачем его вообще блокировать.

Чернобаевка - это аэроопорт северней Херсона, который, как выясняется, не взят, а до сих пор только блокирован. Но примечательно, что российские войска, выходит, вышли на правый берег Днепра. Видимо, через Каховку.

Мелитополь просто сдан, его трудно оборонять, да и откровенно незачем. Но не занят еще и Мариуполь, который обороняют нацбаты - это серьезная проблема, но штурмовать и даже обстреливать этот город - еще более крупная проблема. Нацисты из Азова отвечает за оборону Мариуполя. Город разбит на сектора обороны, командиры Азова теперь командуют этими секторами. Там колоссальные заводы, которые отравляют все вокруг и без бомбежек.

В Мариуполе местные снимают видео, как между школами и домами стоит военная техника ВСУ и Азова.

И что-то вообще не слышно про гуманитарные коридоры для местных жителей... Обороняющиеся намерены использовать их как живые щиты.

Таким образом вглубь континента российские войска продвинулись на сотню километров, не более. И скорее всего сильно зависнут на пути к Запорожью и Днепропетровску в районе Васильевки на левом берегу Каховского водохранилища из-за особенностей рельефа.

В Запорожье горит воинский склад на въезде со стороны Юга. объявлено, что воинские склады подожгли сами украинские военные.

А от Херсона до Киева еще почти 500 километров по прямой, до Харькова от Васильевки - 300... Причем там куда более высокая плотность населения, множество больших и малых городов. Пока все происходит в голой степи, и то происходит, мягко скажем, не стремительно.

Донецк по-прежнему под обстрелом

16-летняя девушка получила ранения при обстреле Донецка. Девушка находилась в квартире на Киевском проспекте, когда ВСУ открыли (https://t.me/donbassr/13345) огонь по городу.

Официальные лица ДНР сообщали, что еще вчера народная митлииция продвинулась от линии разграничения вглубь Донецкой области на 46 километров.

В результате артобстрела со стороны Киевского района г. Донецка по состоянию на 21:00 вчера зафиксированы повреждения:

- ул. Гаражная, 4 – повреждены склады;

- ул. Политбойцов, 10 – повреждена котельная;

- ул. Миронова, 5, кв.15 – зафиксировано попадание снаряда в квартиру.

Также перебита теплотрасса, зафиксировано повреждение подстанции "Маяк", в результате чего 26 трансформаторных подстанций обесточены, более 5500 абонентов остались без электроэнергии.

Объяснить это можно только тем, что на самом деле войска топчутся вблизи линии разграничения.

В Киеве раздали оружие населению и теперь несут потери

Сразу два народных депутат Украины Юлия Палийчук и Давид Арахамия подтвердили гибель украинских военных от рук украинских ополченцев на Оболони.

Гражданским было роздано около 25 тысяч автоматов и более миллиона патронов.

Горожане, которым раздали оружие, в обстановке неразберихи приняли грузовик и зенитную установку ВСУ за технику противника и открыли по ней огонь. Киевляне расстреляли экипаж грузовика, а зенитка сумела уехать, в панике раздавив гражданский автомобиль с людьми.

В Киеве сотрудники полиции тяжело ранили и задержали сотрудника контрразведки СБУ, приняв его за диверсанта. В его кармане нашли документ с подписью начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

О потерях российских цветоводов в Киеве не сообщается. Может, их там и нет.

Вообще раздача бового оружия мирным гражданам создает главным образом проблемы собственным войскам, не говоря уже о самом населении - в столкновениях с регулярными войсками кое как воруженные и никак не обученные опополченцы, как правило, гибнут все.

Ну и вопрос грабежей и мародерства тоже никто не отменял.

А.Б.