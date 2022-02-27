Поставки газа через Украину идут бесперебойно

Официальный представитель холдинга «Газпром» Сергей Куприянов заявил, что подача российского газа для транзита в европейские страны через территорию Украины осуществляется в штатном режиме. Об этом пишет ТАСС.

ТАСС подчеркивает, что на субботу, 26 февраля, заявки составили 108,1 млн куб. м. То есть, поставки осуществляются почти в том же объеме, в котором было необходимо их производить по долгосрочному бронированию на транзит газа (109,5 млн куб. м ежедневно).

Отмечается, что штатный режим подачи газа на этой неделе (с 21 по 27 февраля) не нарушался.

Война войной, а поставки газа по расписанию. Это все, что нужно знать на сегодня...