Как один человек решает за нас наши судьбы и распоряжается нашими жизнями. Ради чего затевается ядерная война?
Александр Краснов беседует с Дмитрием Болдыревым.
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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#социалза #краснов #форуммск #украина #война #ядерныесилы
Силы сдерживания России переведены в особый режим боевого дежурства. Неужели полетят ракеты?
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стоик7977 написал 27.02.2022 20:30
а уж поднять хвостик на славян силами тувинцев и кадыровцев совсем безнадежно?