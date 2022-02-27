Силы сдерживания России переведены в особый режим боевого дежурства. Неужели полетят ракеты? #социалза #краснов #форуммск #украина #война #ядерныесилы Как один человек решает за нас наши судьбы и распоряжается нашими жизнями. Ради чего затевается ядерная война? Александр Краснов беседует с Дмитрием Болдыревым. #Краснов, #ядерныесилы, #социалза, #форуммск, #война, #Украина



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