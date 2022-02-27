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Московский листок

Силы сдерживания России переведены в особый режим боевого дежурства. Неужели полетят ракеты?

Опубликовано 27.02.2022 в разделе комментариев 1

#социалза #краснов #форуммск #украина #война #ядерныесилы

Как один человек решает за нас наши судьбы и распоряжается нашими жизнями. Ради чего затевается ядерная война?

Александр Краснов беседует с Дмитрием Болдыревым.

#Краснов, #ядерныесилы, #социалза, #форуммск, #война, #Украина



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик7977 написал 27.02.2022 20:30
режим карлика у чеченцев одержал странную победу?
а уж поднять хвостик на славян силами тувинцев и кадыровцев совсем безнадежно?
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27.02.2022
Силы сдерживания России переведены в особый режим боевого дежурства. Неужели полетят ракеты?
Силы сдерживания России переведены в особый режим ...
27.02.2022
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