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Московский листок

Успехи спецоперации трудно назвать впечатляющими

Опубликовано 27.02.2022 в разделе комментариев 1

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

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#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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Всего комментариев к статье: 1
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Русские массово сдаются Украине!
Русские это пидарасня! написал 27.02.2022 20:29
Мы всегда называли русских трусливыми пидoрасами...
Но теперь весь мир видит - да, так оно - русские - трусливые пидoрасы!
Они массово сдаются!
И многие то ли притворяются то ли не понимают что пришли в Украину!
Бакланят про "учения"
Им задачу не поставили?!
Кого вообще Xуйло послал захватывать нашу державу?
Плакающих хлюпиков?
Нападение Пу обернулось фарсом!
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Успехи спецоперации трудно назвать впечатляющими
Успехи спецоперации трудно назвать впечатляющими
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