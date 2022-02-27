Обзор новостей с Анатолием Барановым.
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1 Роскомнадзор запретил называть войну - войной https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Успехи спецоперации трудно назвать впечатляющими https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Донецк по-прежнему под обстрелом
4 В Киеве раздали оружие населению и теперь несут потери
5 Евросоюз запретил продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям
6 Участки для голосования на референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию открылись в Белоруссии
7 Зеленский не торопится на переговоры
8 Украина воюет с Россией уже 8 лет
9 Поставки газа через Украину идут бесперебойно https://forum-msk.org/material/news/1...
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Русские это пидарасня! написал 27.02.2022 20:29
Но теперь весь мир видит - да, так оно - русские - трусливые пидoрасы!
Они массово сдаются!
И многие то ли притворяются то ли не понимают что пришли в Украину!
Бакланят про "учения"
Им задачу не поставили?!
Кого вообще Xуйло послал захватывать нашу державу?
Плакающих хлюпиков?
Нападение Пу обернулось фарсом!