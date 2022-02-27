Обзор новостей с Анатолием Барановым.

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1 Роскомнадзор запретил называть войну - войной https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Успехи спецоперации трудно назвать впечатляющими https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Донецк по-прежнему под обстрелом

4 В Киеве раздали оружие населению и теперь несут потери

5 Евросоюз запретил продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям

6 Участки для голосования на референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию открылись в Белоруссии

7 Зеленский не торопится на переговоры

8 Украина воюет с Россией уже 8 лет

9 Поставки газа через Украину идут бесперебойно https://forum-msk.org/material/news/1...