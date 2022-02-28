На самом деле положение Кремля на Украине не столь отчаянное

Начнём с вопроса, как американские кукловоды смогли убедить фашистов Кремля начать войну с Украиной, если учесть, что вся кремлёвская и околокремлёвская камарильи как огня боятся личной ответственности?

Думаю, что кукловоды США в Кремле убеждать начали с показа феноменальной официальной слабости Украины. Сейчас интернет забит таблицами сравнения военной мощи России и Украины, числа разнятся, но все они сводятся итогу, что эта слабость больше, чем на порядок. Скажем, военные расходы Украины около 4,9 миллиарда долларов, а России - 76,6 миллиардов, что касается высокотехнологичных родов войск, скажем, авиации, то по истребителям соотношение 48 единиц и 873, по штурмовикам 25 и 742, по вертолётам 121 и 1522.

(Правда, если сравнить Россию с государством кремлёвских хозяев, - со США, - то тут дело ещё грустнее, тут военная мощь Росси выглядит как таракан по сравнению с тапком, но мы не об этом).

Естественно, кремлёвские холуи возрадовались лёгкой победе, да ещё и хозяева её потребовали!

Российская сторона, само собой не сообщает численность российских войск вторжения, но на Украине их считают. И Генштаб Украины на второй день вторжения, 24 февраля сообщил: «В настоящее время из 90 батальонных тактических групп на территорию Украины введено более 60-ти». Это же повторил и Зеленский.

Но батальонная тактическая группа – это мотострелковая рота и танковый взвод, плюс подразделения усиления и снабжения. Как ни крути, а это не более 200 человек, из которых меньше сотни «штыков», то есть тех, кто непосредственно занимает завоёванную местность. Получается, что даже при счёте полной численности батальонных тактических групп (вместе со снабженцами и санитарами), общая численность вторгнувшихся российских войск – около 12, ну, 18 тысяч человек. А с учётом того, скольким бойцам необходимо входить во все города Украины и принуждать жителей к покорности – это вообще менее 10 тысяч.

Ну и надо понять тактику этой боевой единицы. Если эта тактическая группа внезапно выскочит к небольшому, опорному пункту противника, к какому-нибудь блокпосту и танки своими орудиями быстро разрушат его, уничтожив снарядами и обороняющихся, то тогда стрелки войдут в укрепление и соберут или добьют раненых пленных. Или эта батальонная тактическая группа, если удастся, сможет устроить засаду на дороге и перехватить какую-нибудь колонну техники противника.

Надо понимать, что сила этой тактической единицы в её исключительной подвижности – противник не успевает вычислить её нахождение и приготовиться, скажем, подготовить данные для артогня. Но если успевает, или если батальонная группа останавливается для боя, то главное её преимущество исчезает – и с ней может разобраться и артиллерия, и авиация.

Пропаганда Украины сейчас лжива до предела, но порою сообщает вещи, которые без опровержения со стороны российской пропаганды, скорее всего, являются правдой. 26 февраля украинские ВСУ похвастались, что уничтожили отряд чеченцев, числа чеченских потерь, скорее всего лживые, но ВСУ сообщили фамилию их убитого командира - Магомеда Тушаева, командира 141-го полка гвардии Кадырова. Кадырову полагалось бы опровергнуть эту информацию, но он пока молчит. Так вот, эти потери чеченцы понесли не в каком-то бою с ВСУ, а на марше от огня украинской артиллерии.

И как ни крути, но ты не вооружишь батальонную тактическую группу тем оружием, теми средствами разведки, которым вооружена дивизия и даже полк. Эти тактические группы инструмент сугубо специфический – для очень узких боевых задач.

Генералы всегда готовятся к прошедшим войнам, похоже и на этот раз российские генералы и их гавнокомандующий (интересно, кто это?) подготовились к войне типа захвата Крыма в 2014 году. Типа подъедет такая батальонная группа к расположению украинской части, покричит: «Хохлы, сдавайтесь! Мы вас к себе на довольствие возьмём и звания оставим!». И война окончится. Это понятно.

Но если брать города, то батальонная тактическая группа – это всего лишь стрелковая рота. Небольшой хутор, защищаемый участковым уполномоченным, она к покорности принудит, а с городами – проблема! Ой, проблема!

Кроме того, вооруженные силы Украины насчитывают 1 245 000 человек (2,8 % от общей численности населения). Из этого количества кадровые вооруженные силы состоят из 255 000 военнослужащих (145 тысяч сухопутные войска). 900 000 резерва и 90 000 человек проходят службу в военизированных формированиях - национальная гвардия, полиция, пограничная служба и прочие. Грубо говоря, это уже приблизительно 235 тысяч стрелков, не считая мобилизуемых (а на призывных пунктах очереди призывников), причём, всех этих стрелков Украина может бросить навстречу войскам вторжения.

Не мудрено, что Зеленский очухался от страха, и уже 26 февраля сообщил: «На нашей земле — более 100 тысяч захватчиков, коварно обстреливающих жилые дома. Призвал Индию оказать политическую поддержку. В частности, в Совбезе ООН. Должны совместно остановить агрессора!». То есть «повысил градус», как и полагается к концу пьянки. Но до конца этой пьянки, судя по всему, ещё очень и очень далеко!

И по согласию Зеленского принять нейтральный статус Украины уже в первый день войны, у меня создалось впечатление, что американцы, командующие украинскими войсками на самом деле, не считают нужным делиться своими планами с Киевской камарильей, в частности, с Зеленским. Кстати, этот комик не понимает, что место верховного главнокомандующего во время войны на командном пункте или в Генштабе, а не каждый час ныть на телевидении – не диктором новостных программ работать.

Понятно, что Кремль требует ото всех в России заткнуться и не сообщать о потерях российских войск, и даже войну требует называть спецоперацией. С этой «спецоперацией» как тут не вспомнить того российского министра с конской физиономией, который характеризовал таких специалистов пропаганды: «ДБЛ, БЛД!». А с украинской стороны это тоже спецоперация? Или Украина участвует в войне с Россией, а Россия в спецоперации с Украиной?

Но всё равно, в допустимой пропаганде России в этой «гражданской спецоперации» не хватает тех обязательных элементов, без которых Кремлю явно становится грустно.

Во-первых, не хватает радостного украинского населения, которое с хлебом, солью и цветами встречает российские войска. Не хватает самого «русского мира».

Дело в том, что Украина продолжает жить, а у каждого украинца есть телефон с видеокамерой, а на автомобиле видеорегистратор. И в Ютуб сливается множество различных отснятых эпизодов – от разбитой техники на дорогах и убитых, до взрывов и стрельбы в городах. Так вот, ролики сопровождают невольные, непроизвольные комментарии снимавших их украинцев, и, к сожалению, я не встретил ни малейшего сочувствия к России – только злоба, переходящая в ненависть. На русском языке.

Нет, завидовать входящим на Украину войскам не приходится. Это не Осетия или Абхазия, в которых жители с радостью и надеждой встречали российскую армию. Это не Крым, в котором на «вежливых людей» смотрели, как на спасителей. «Это другое».

А понимать цели, с которой он воюет, для гражданина (не для наёмника) очень важно. Помню ещё на военной кафедре мы проходили тему «огонь из танка с закрытой позиции», а ветеран Великой Отечественной войны, подполковник Н.И. Бывшев, объяснял, как отдаются приказы командиром танка, когда не видны ни цель, ни куда падает снаряд: «По пехоте противника, осколочной, азимут такой-то, угломер такой-то, огонь!». Затем поднял меня и предложил повторить, ну и я решил рационализировать приказ, и начал сразу же с команды заряжающему заряжать осколочно-фугасной гранатой со снятым с взрывателя колпачком: «Осколочной…». Но Бывшев меня тут же остановил – нельзя сокращать это приказ! Солдат не убийца! Солдат обязан знать, по кому он стреляет, знать, что его снаряд предназначен не женщинам и детям!

А ради чего российский солдат убивает на Украине? Ради «русского мира»? А где он тут? «Русский мир» для украинца – это фашистская камарилья Кремля и рабски-покорное население. Этот «русский мир» на Украине все ненавидят! Я просто предложу певцам «русского мира» посмотреть на себя в зеркало и спросить самого себя: вот меня, русского, кто-то захочет в братья?

И войска России с каждым днём будут всё больше и больше ошарашены ненавистью к ним тех, кого они, якобы, пришли освободить от нацизма – от бандеровцев.

Во-вторых, нет никаких видеокадров нанесения потерь Украине «внезапным точечным ударом» - хотя бы фото разбитой техники. Сообщают о нанесении ударов по аэродромам, но аэродром – это большое поле. По чему именно был нанесён удар? По стоянкам самолётов? По складам ГСМ или оружия? В Гостомеле десант захватил аэродром, а где кадры разбитых или захваченных самолётов? Где кадры трофейной техники? Во всех роликах видел один разбитый украинский танк Т-64 и горящую БМП, причём не понятно, чью. И я не видел ни единого фото со сбитым украинским самолётом или вертолётом. Строго говоря есть ролик под названием «Украинский аэродром с уничтоженными истребителями МиГ-29», но то, что на нём изображено, может быть только площадкой со списанной техникой, причём, неизвестно чьей, и в любом месте.

И где тысячи пленных?

Третье, если учесть этот итог, то вырисовывается картина наглого предательства – украинцы знали точное время «спецоперации», посему укрыли войска и ту технику, которую могли, от пресловутого «внезапного удара». Скорее всего, хозяева кремлёвских холуёв, США, сами и сообщили все подробности генералам Киева – тоже своим холуям. Скажем, как сообщают в интернете, накануне российского удара по украинским аэродромам, Украина подняла в воздух все свои военно-воздушные силы и перегнала их на аэродромы в Польшу и Румынию. Там им хватит и топлива, и боеприпасов на тот момент, когда наступит время их использования.

Что не удивительно – американцы не заинтересованы в победе России – им нужны максимальные потери обеих сторон, и только. Им нужно как можно сильнее рассорить два племени одного народа.

Четвёртое, что бросается в глаза, прошло пять дней «спецоперации», а нет никаких сведений не только о сражениях, а хотя бы о каком-то бое силами хотя бы до полка хоть с какой-то стороны. Ранним утром 23 февраля милиция ЛНР радостно сообщила, что захватила город Счастье недалеко от Луганска, потом выяснилось, что это ВСУ, зная о наступлении, подготовило засаду и заманили эту несчастную милицию в Счастье, где и уничтожили, похоже, свыше роты. Милиция отступила и на 26 число всё ещё сообщала о боях за овладение Счастьем.

Сообщается только о захвате сёл на трасах, ведущих к украинским городам. Причём, это не украинские войска бегут, это российские войска, так сказать, не ищут боя.

Скажем, был как бы мощный удар российских войск из Крыма, но по своей военной сути этот удар был не боями, а опасными прогулками войск по дорогам Запорожской и Херсонской областей. К примеру, до сих пор не понятен статус Мелитополя – взят ли он? В Бердянске сообщили о захвате российскими войсками недалеко от Бердянска старого, уже 25 лет не работающего аэродрома. Это победа? До сих пор войска ДНР не могут подойти к Мариуполю, Херсон и Николаев в руках Украины. Одессе, судя по этому, ещё долго ждать освобождения. Разговор об окружении Киева и Харькова – это пока разговор ни о чём. Войска, посланные кого-то окружать, сами находятся в окружении, их расположение уточняется противником, они становятся уязвимыми для артиллерийского и авиационного удара, их снабжение затрудняется.

Пятое. Что значит «кадровые войска» России и Украины? Нет, в их составе могут быть и наивные идиоты, но как кадровые войска собираются защищать власть, хорошо показали в Крыму украинские части в 2014 году. Не надо – российские войска такие же, просто в Крыму 2014 года у российских войск было подавляющее количественное и моральное преимущество. А так и те кадровые военнослужащие, и те идут в армию не «Родину защищать», а за деньгами и богатой пенсией в 40 лет, а участие в боях делает получение пенсии проблематичным. Пока Россия с Украиной не воевала, то кадровые войска были одного качества, но сейчас кадровые войска Украины имеют огромное преимущество за счёт злости и боевого духа, а российские войска подавлены тем, что им, мягко скажем, на Украине сильно не рады.

Шестое. Что значит «взять город»? Это, во-первых, подойти к нему, то есть подставить себя под наблюдение с крыш и под артиллерийский огонь. Это подставлять на улицах города бронетехнику под огонь гранатомётчиков, а своих стрелков, под огонь стрелков и снайперов противника. Оно кадровым войскам надо? Во-вторых, взять город - это уничтожить всех его защитников, включая партизан, назначить военную администрацию, опирающуюся на вооружённую силу, и сформировать гражданские органы власти, чтобы обеспечить городу жизнь. Вооружённые силы способны стереть город с лица земли, как это они делают в Сирии, но для всего вышесказанного у них нет средств, и они «не для этого нанимались в российскую армию».

Вот и оцените перспективки для Кремля.

Украина, похоже, сберегла живую силу и технику ВСУ, пресловутое вторжение российской армии, это пока ещё опасная езда туда-сюда по дорогам Украины. Даже если Кремль начнёт угрожать ядерным оружием, это при любом итоге, эта угроза не вызовет ничего, кроме ярости всех – и галичан, и малороссов, и русских.

Кремль этим вторжением по заданию США (8 лет Кремль устраивало издевательство на Украине над русскими) создал на Украине самое страшное оружие – ненависть и злобу граждан Украины к России и к русским. Кроме того, подлые США ещё и приказали Зеленскому вооружить граждан, и Зеленский их вооружает: в Харькове роздано добровольцам 20 тысяч автоматов, гранатомётов и снайперских винтовок, столько же, если не больше, роздано и в Киеве, раздают оружие в Запорожье. А граждане с оружием – это вам не кадровые паразиты, граждане не за деньги будут воевать. А научиться расстрелять патруль российской армии из окна, подвала или крыши – проблем нет. Да и первыми падут сторонники России из числа граждан Украины – те, кого Россия взялась защитить.

Положение Кремля отчаянное, не даром же Кремль немедленно согласился на переговоры с Киевом, не даром же артист в роли путина начал призывать генералов Украины захватить власть у Зеленского – это паника и жест крайнего отчаяния. Похоже Кремль осознаёт, что придётся не только отдать Украине на расправу ДНР и ЛНР, но и Крым.

Но на мой взгляд, для Кремля выход есть.

На защите фашистов Кремля от народа стоит Росгвардия под командованием отчаянно храброго генерала, не побоявшегося даже Навального вызвать на поединок. Сравните, численность всех сухопутных войск России – 280 тысяч человек, из которых стрелков тысяч 120, а в Росгвардии – 340 тысяч. Причём, таких головорезов, что за деньги и мать родную дубинками изобьют до смерти, не побоятся бросков в себя даже пластиковых стаканчиков. Куда там до них чеченцам. Вот всю Росгвардию и надо послать на Украину занимать города.

Правда, то, что росгвардейцы творят в России, называется преступлением, и чтобы им на Украине никто в этом не пенял, вместе с ними надо выслать на Украину российских судей с прокурорами и следователями СКР, да и ментов в придачу. А чего? Безоружных русских они за деньги бьют, пусть теперь и украинцев усмирят. Сами посудите, в Китае на 100 тысяч населения 120 полицейских. А в России 543. На кой хрен их тут столько?

Ну и сам бог велел послать вместе с ними и ФСБ – всё-таки 200 тысяч голов – это много, чтобы отправлять в России в тюрьму детей за компьютерные игры.

Вот и посмотрим, справятся ли с этой ордой украинцы.

Но мне скажут, а как же мы защитим фашистов в Кремле и Думе, если всех отправим? А русский народ их защитит. Вон и артист в роли Путина заявил, что народ России его безусловно поддерживает, и ВЦИОМ сообщил, что путина поддерживают 80% граждан России. Вот граждане России их и защитят. Выдаст им Кремль по примеру Зеленского автоматы… и будет спать спокойно.

Кстати, вот эта мера – автоматы гражданам России - действительно будет реальной помощью «русскому миру».