Путин намекнул на ядерную "спецоперацию"

Президент Путин в воскресенье приказал министру обороны Сергею Шойгу перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства в связи с агрессивными заявлениями Запада.

Сказал нарочно невнятно, но все его поняли.

ООН считает даже саму идею о возможности ядерного конфликта немыслимой, заявил в воскресенье официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Кстати, мало кто заметил, что незадолго до вторжения в районе украинской границы были проведены учения РВСН. Тоже намек, верно?

Я не очень труслив, не потому что какой-то сильно храбрый, а в силу того, что все равно скоро умру, и бояться неизбежного довольно-таки глупо. Дураком напоследок выглядеть не хочется.

Но ядерной "Спецоперации" все же опасаюсь, потому что в ней погибну не только я и вместе со мной много разного народа, а потому что погибнет все, что мне дорого. Цивилизация закончится, даже если какое-то количество людей и выживет.

То есть моя жизнь потеряет смысл.

Так вот, последнее поколение политиков, не только Путин, но и множество его коллег-противников перестали бояться ядерного оружия.

Нет, глобальной ядерной войны они пока еще боятся, ну а вот касательно тактического ядерного оружия - вполне осознанно готовы его применять.

Тактическое ядерное оружие - сравнительно небольшой мощности, примерно на уровне тех бомб, которыми уничтожали Хиросиму и Нагасаки.

И ведь правда - "ничего страшного" в мировом масштабе. Ну погибла сотня тысяч человек, разрушили два города. Но вскоре на этой земле стало снова можно жить, а "бабы новых нарожали"...

На самом деле атомные взрывы 1945 года не имели продолжения по одной причине - больше ни у кого такого оружия еще не было. Но вскоре оно появилось у СССР, Британии, Франции, Китая - и далее везде. Сейчас даже трудно сказать, сколько стран владеют ядерным оружием. Может, восемь, а может десять...

Взорви тактический ядерный заряд - и сразу может прилететь "ответка". Но даже если не прилетит сразу, то еще десяток-другой стран займутся разработкой собственного ядерного оружия. И когда-нибудь оно обязательно окажется в распоряжении и негосударственной организации, какой-нибудь Хезболлы или, наоборот, ОУН-УПА. А дальше - пошло-поехало...

Вот это и пугает, та легкость, с которой сильные мира сего стали намекать на ядерные удары.

А.Б.