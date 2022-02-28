Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Россия к концу года

Опубликовано 28.02.2022 автором Сергей Копылов в разделе комментариев 0

украина война киев
Россия к концу года

(Кто страдает милитаристским психозом, и ждет каких-то военных сводок, смотри заголовок.)

***

Единороссы сделали роковую ошибку в связи с украинскими событиями. Ухудшение социально-экономического положения гарантировано, и о чем подробнее ниже. Но тогда и революционные перемены начнутся быстрее, и историю не обмануть. А раз так, пора подумать, что ждет Россию уже к концу этого года. Надо быть готовым ко всему.

***

Во-первых, санкции не снимутся, а будут только нарастать. Потому что опасность репутационного риска в Вашингтоне-Париже-Лондоне отсеет все сомнения.

То есть, иной российский читатель все же не понимает, почему запад взбесился по поводу Украины. С одной стороны, не надо вешать лапшу на уши, что оный переживает по поводу угрозы демократии и бла-бла-бла. Но, с другой стороны, коль взбесился, значит, причина имеется.

Абсолютно верно! Дело в том, что развитая рыночная экономика не существует без огромной доли так называемого гудвил (короче, хорошего восприятия покупателем, и поэтому с устойчивым рынком), и связанного с этим репутационного риска. Да, пожалуйста, запомнилось, что чистые активы Apple несколько лет назад - 119 миллиардов долларов, а рыночная капитализация - 680 миллиардов, то есть гудвилл составляет порядка 560 миллиардов. Получается, что гудвил в разы выше чистых активов! Сейчас еще больше, да один хрен. В других компаниях по-разному; но все едино, и весь запад держится на этом.

Но тогда и этакий зонтичный бренд страны имеет огромную ценность. Если написано «Сделано в Германии», то и цена поднимается. Если сказано «французский коньяк», то и прибыль выше. А уж о взаимосвязи риска и доходности государственных бумаг и говорить не приходится, и настолько это общеизвестно. Те же рейтинговые агентства следят за всем и вся, и получше разведчиков и политиков. И тут появляется Путин, и устанавливает свои правила в мировом масштабе. Отсюда репутационный риск огромен. Ну, а что, скажет иной потребитель где-нибудь в Португалии, Аргентине или Австралии, – если Россия стала мощной, то и ее товары могут быть качественными, и с надежным сервисом. Если кто помешает ей производить-продавать-обслуживать, она может и по шее дать; поэтому мои вложения будут гарантированными. А не прикупить ли мне ее казначейские бумаги, или комбайн «Ростсельмаш». И если этот процесс будет идти в масштабе всей планеты — западный пузырь гудвил лопнет с катастрофическими последствиями.

Поэтому западные санкции будут только нарастать, и пока Кремль не покается. Нашла коса на камень. Да, резервы России достаточны для первой половины года, и ничего страшного не произойдет. И реэкспорт соседних стран удорожит, но не отменит многие поставки. Но вот базовая проблема единороссовской экономики заключается в абсолютно неправильных налогах и расходах с мизерным МРОТ, не дающих заметный экономический рост. Отсюда расчетный баланс под постоянной угрозой, и резервы будут лишь закрывать пробоины, не меняя экономическую конструкцию.

Следовательно, во-вторых, налоги и бюджет единороссов бездарны своим сверхцентрализмом и тоталитаризмом. Это длинная история, но если попытаться кратко, налоги и бюджетная политика не обеспечивают восполнение человеческого потенциала путем урезки социальных статей и «оптимизации», и это раз; не способствуют массовому спросу на дорогую, но и высокотехнологичную продукцию, это два (над российским МРОТ можно только смеяться); не балансируют конкуренцию, и когда монополист платит меньше, и становится еще большим монополистом, это три; и перекачка «наверх» не создает многообразных поставщиков на «низах», это четыре. Хваленые траты резервов в таких условиях не только не спасают; а даже усугубляют ситуацию увеличением импорта.

Да, ситуация еще держится, и российская армия не чета украинской - но насчет стратегии большие проблемы, и с чего и началась статья. Потому что размах санкций показывает явно, что США и Евросоюз решили ДОЖАТЬ единороссов. Запал подсчитал дебет с кредитом, и решил, что игра стоит свеч. Он пошел ва-банк. А это, разумеется, крайне серьезно. Отсюда и закономерный вывод - что Россия к концу этого года будет в тяжелом положении.

***

Итак, ясно, «кто виноват». Но и насчет «что делать» ничего сложного, и кто в здравом уме и твердой памяти. А вот когда с последним проблемы, тогда бардак и начинается.

То есть, некоторые оппоненты отстали до того, что не видят современные формы партийного строительства. Мол, если нет многочисленной и централизованной партии наподобие КПСС – то ни о каких российских «левых» и говорить не приходится.

Это неверно. Потому что интернет изменил соотношение между идеологической и организационной составляющей в невероятном масштабе. Первая увеличилась кратно – вторая перестала быть сложной. В частности, тысяча грамотных активистов с помощью сети может быть партией ВПОЛНЕ! Главное абсолютно в другом – что предложить народу.

И не мудрено. Уровень трудящихся в технико-организационном плане возрос настолько, что сам народ создаст какие хочешь организации, акции, митинги, демонстрации; и опыт Хабаровска, Иркутска, Москвы, Питера, Шиеса, Куштау, Екатеринбурга, Владивостока и так далее тому наглядный пример. Но еще раз, проблема в другом – в четком видении перспективы. И коль КПСС показала импотенцию в этом вопросе; пусть меньшая, но идеологически подкованная партия в разы полезнее. Поэтому партия российских социалистов может быть востребована и создана МГНОВЕННО! При единственном условии – если есть, что сказать.

В частности, единороссы пытаются загнать общественное мнение в ловушку, что или они - или либералы типа Ходорковского-Навального-Каспарова и тому подобное. ЛОЖЬ! Потому что третья и реальная перспектива назрела и перезрела – и она называется российской федерацией советских республик с соответствующей социалистической партией.

Современное развитие производительных сил доказало, что нужна трудовая демократия. И не мудрено, коль большая река не может образоваться без полноводья впадающих речек. Поэтому сколько можно наступать на одни и те же грабли, и когда затягивание централизованных гаек БЕССМЫСЛЕННО после критического перехода, и со срывом резьбы. Растущие производительные силы рвут хоть какое затягивание старых производственных отношений, и против марксизма не попрешь.

Следовательно, современные производительные силы требуют, чтобы дать больше свободы российским регионам в виде советских республик, и трудовым коллективам в виде фабзавкомов и СТК. Но централизм лишь усилится превращением из бюрократического в демократический. Чем больше федеральный центр отдает мелкие полномочия вниз – тем больше он сосредотачивается на принципиальных в виде развития науки и инфраструктуры; поддержки конкурентоспособных производств с высокой добавленной стоимостью; в виде качественной разведки, мировой пропаганды и дипломатии; в виде гибкого военно-промышленного комплекса с армией и так далее. И вот что такое российская федерация советских республик.

Но тогда вопрос и встает ребром об отношении социалистов не только к единороссам, но и к «системной оппозиции» со внесистемными либералами.

ЛДПР вообще бандитская организация, и говорить о ней нечего. Справороссы втюхались «за правду» и поддерживают институт президентства, что с Советской властью несовместимо. А КПРФ мало того, что страдает трусостью и импотенцией, но не признает институт российских советских республик в принципе. Автор знает это лично, и при одном упоминании об этом их колбасит в бюрократически централистском припадке. Вот в чем КОРЕННАЯ разница.

Но и история со внесистемными либералами решилась сама собой, и в связи с «операцией». А именно, только российские социалисты стоят за реальную демократию. Это они настоящие демократы, а не либералы. Другими словами, если Крым и Донбасс проголосовали так и не иначе, это их святое право. Почему остальным можно – Косово можно, Брекзит можно, объединению Германии можно - а Крыму и Донбассу нельзя ни самопровозгласиться, ни соединиться с Россией?!.. Риторический вопрос.

Поэтому российские социалисты, будучи у власти, - то есть при наличии советской федерации, - не вводили бы войска на остальную украинскую территорию, и где за нас не голосовали и не ждут. А вот признание не только Крыма, но и ДНР-ЛНР с присоединением к России, и с выдворением украинской военщины с их территории, последовало бы незамедлительно. Да даже более того, наши солдаты получили бы поддержку… от самого киевского правительства! Все просто, и наподобие операции Судоплатова по Коновальцу (и вот что такое настоящая операция). Мы бы пригрозили киевской «элите» от Ахметова-Пинчука до Авакова-Зеленского резким ухудшением здоровья, так сказать; и, если не будет отдан приказ вывода войск с территории Донбасса. Технические средства для этого в виде всяких «Калибров» и лабораторий разведки в полном распоряжении. И можно не сомневаться, что буржуа ценит свою жизнь выше всего.

Поэтому Социалистическая партия с лозунгом российской федерации советских республик крайне необходима! И ей не по пути не только с «системной оппозицией» - не только с единороссовским Кремлем - но и с вечно лгущими либералами.

Более того, демократическая федерация советских республик с нормальным МРОТ и бюджетом создаст мировой престиж достаточно быстро; и взять то же перераспределение налогов между «центром» и «регионом» пятьдесят на пятьдесят. А то и сорок на шестьдесят. Но тогда и введение всяких западных санкций повиснет в воздухе. Если видно невооруженным взглядом, что страна эффективна от человеческого потенциала до спроса и поставщиков; то санкции обернутся пустыми тратами.

Тот же Евросоюз не будет плясать под дудку Штатов. По крайней мере, будет чесать репу очень усердно, и отлынивать всеми возможными способами. Авторитет продукции можно сохранить и переметнувшись на другую сторону, и опираясь на рынок великого и могучего, модернизированного и современного Советского Союза. А что уж говорить, когда народы бывшего Советского Союза посмотрят-посмотрят на новый и демократический СССР, и захотят присоединиться. Да, местным буржуазным «элитам» придется дать по голове, и на примере Украины уже ясно, что такое социалистическая экономика, военная мощь и эффективная разведка – но это уже детали.

Но для этого и нужна, и позарез, Социалистическая партия, и проводящая таковую политику. Сама жизнь будет требовать ее создание к концу года, и когда народ созреет. А в свете муниципальной кампании тем более. Точнее, когда региональные протесты начнутся, и их актив появится непременно, на ловца и зверь бежит. Вот вам и «тысяча». Главное, определиться с идеологией уже сейчас.

***

Если все сказанное окажется верным к середине-концу года, и автор не видит никаких причин, почему не так – то, с одной стороны, единороссы будут проклинаемы матерными словами, и по факту инфляции-фактической безработицы-долговой удавки. А с другой стороны, и либералы, повязанные с западом, будут посылаться самым густым лесом; потому что вопиющая наглость и ханжество западных санкций взбесят народ не менее. И что остается в сухом остатке?!... Правильно, демократизм идеологии российских советских республик и продвигающие их социалисты и останутся – и отличающиеся коренным образом от зюгановского махрового бюрократизма и реакции.

Итого. Будут западные санкции твердыми?.. Несомненно. Сможет единороссовский Кремль противостоять им эффективно?.. Нет! Ухудшится социально-экономическое положение страны к концу этого года?.. Да. Вызовет это революционные настроения?.. Очевидно. Тогда нужна Социалистическая партия с лозунгом советской федерации российских республик?.. Нужна! И вот что такое Россия к концу этого года.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотят ли русские войны?:
Результаты
Интернет-ТВ
Успехи спецоперации трудно назвать впечатляющими
Успехи спецоперации трудно назвать впечатляющими
27.02.2022
Силы сдерживания России переведены в особый режим боевого дежурства. Неужели полетят ракеты?
Силы сдерживания России переведены в особый режим ...
27.02.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Четвертый день войны, ядерный удар уже не выглядит чем-то абсолютно невозможным (2)
В России за день задержали больше 1800 участников антивоенных акций (0)
После обстрела Киева украинец затопил роскошную яхту одного из директоров Ростеха (0)
Россия к концу года (0)
Долой диктатуру! Да здравствует диктатура! (0)
Путин намекнул на ядерную "спецоперацию" (28)
На самом деле положение Кремля на Украине не столь отчаянное (22)
Успехи спецоперации трудно назвать впечатляющими (6)
Силы сдерживания России переведены в особый режим боевого дежурства. Неужели полетят ракеты? (9)
Поставки газа через Украину идут бесперебойно (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Внимание! Фейк!
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Политолог Родионов объяснил, почему оружие ФРГ не поможет Украине
Дарья Митина Дарья Митина: Не ссать!!!
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Четвертый день войны, ядерный удар уже не выглядит чем-то абсолютно невозможным
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Саша Поветкин - лучший!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss