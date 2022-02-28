Россия к концу года

(Кто страдает милитаристским психозом, и ждет каких-то военных сводок, смотри заголовок.)

***

Единороссы сделали роковую ошибку в связи с украинскими событиями. Ухудшение социально-экономического положения гарантировано, и о чем подробнее ниже. Но тогда и революционные перемены начнутся быстрее, и историю не обмануть. А раз так, пора подумать, что ждет Россию уже к концу этого года. Надо быть готовым ко всему.

***

Во-первых, санкции не снимутся, а будут только нарастать. Потому что опасность репутационного риска в Вашингтоне-Париже-Лондоне отсеет все сомнения.

То есть, иной российский читатель все же не понимает, почему запад взбесился по поводу Украины. С одной стороны, не надо вешать лапшу на уши, что оный переживает по поводу угрозы демократии и бла-бла-бла. Но, с другой стороны, коль взбесился, значит, причина имеется.

Абсолютно верно! Дело в том, что развитая рыночная экономика не существует без огромной доли так называемого гудвил (короче, хорошего восприятия покупателем, и поэтому с устойчивым рынком), и связанного с этим репутационного риска. Да, пожалуйста, запомнилось, что чистые активы Apple несколько лет назад - 119 миллиардов долларов, а рыночная капитализация - 680 миллиардов, то есть гудвилл составляет порядка 560 миллиардов. Получается, что гудвил в разы выше чистых активов! Сейчас еще больше, да один хрен. В других компаниях по-разному; но все едино, и весь запад держится на этом.

Но тогда и этакий зонтичный бренд страны имеет огромную ценность. Если написано «Сделано в Германии», то и цена поднимается. Если сказано «французский коньяк», то и прибыль выше. А уж о взаимосвязи риска и доходности государственных бумаг и говорить не приходится, и настолько это общеизвестно. Те же рейтинговые агентства следят за всем и вся, и получше разведчиков и политиков. И тут появляется Путин, и устанавливает свои правила в мировом масштабе. Отсюда репутационный риск огромен. Ну, а что, скажет иной потребитель где-нибудь в Португалии, Аргентине или Австралии, – если Россия стала мощной, то и ее товары могут быть качественными, и с надежным сервисом. Если кто помешает ей производить-продавать-обслуживать, она может и по шее дать; поэтому мои вложения будут гарантированными. А не прикупить ли мне ее казначейские бумаги, или комбайн «Ростсельмаш». И если этот процесс будет идти в масштабе всей планеты — западный пузырь гудвил лопнет с катастрофическими последствиями.

Поэтому западные санкции будут только нарастать, и пока Кремль не покается. Нашла коса на камень. Да, резервы России достаточны для первой половины года, и ничего страшного не произойдет. И реэкспорт соседних стран удорожит, но не отменит многие поставки. Но вот базовая проблема единороссовской экономики заключается в абсолютно неправильных налогах и расходах с мизерным МРОТ, не дающих заметный экономический рост. Отсюда расчетный баланс под постоянной угрозой, и резервы будут лишь закрывать пробоины, не меняя экономическую конструкцию.

Следовательно, во-вторых, налоги и бюджет единороссов бездарны своим сверхцентрализмом и тоталитаризмом. Это длинная история, но если попытаться кратко, налоги и бюджетная политика не обеспечивают восполнение человеческого потенциала путем урезки социальных статей и «оптимизации», и это раз; не способствуют массовому спросу на дорогую, но и высокотехнологичную продукцию, это два (над российским МРОТ можно только смеяться); не балансируют конкуренцию, и когда монополист платит меньше, и становится еще большим монополистом, это три; и перекачка «наверх» не создает многообразных поставщиков на «низах», это четыре. Хваленые траты резервов в таких условиях не только не спасают; а даже усугубляют ситуацию увеличением импорта.

Да, ситуация еще держится, и российская армия не чета украинской - но насчет стратегии большие проблемы, и с чего и началась статья. Потому что размах санкций показывает явно, что США и Евросоюз решили ДОЖАТЬ единороссов. Запал подсчитал дебет с кредитом, и решил, что игра стоит свеч. Он пошел ва-банк. А это, разумеется, крайне серьезно. Отсюда и закономерный вывод - что Россия к концу этого года будет в тяжелом положении.

***

Итак, ясно, «кто виноват». Но и насчет «что делать» ничего сложного, и кто в здравом уме и твердой памяти. А вот когда с последним проблемы, тогда бардак и начинается.

То есть, некоторые оппоненты отстали до того, что не видят современные формы партийного строительства. Мол, если нет многочисленной и централизованной партии наподобие КПСС – то ни о каких российских «левых» и говорить не приходится.

Это неверно. Потому что интернет изменил соотношение между идеологической и организационной составляющей в невероятном масштабе. Первая увеличилась кратно – вторая перестала быть сложной. В частности, тысяча грамотных активистов с помощью сети может быть партией ВПОЛНЕ! Главное абсолютно в другом – что предложить народу.

И не мудрено. Уровень трудящихся в технико-организационном плане возрос настолько, что сам народ создаст какие хочешь организации, акции, митинги, демонстрации; и опыт Хабаровска, Иркутска, Москвы, Питера, Шиеса, Куштау, Екатеринбурга, Владивостока и так далее тому наглядный пример. Но еще раз, проблема в другом – в четком видении перспективы. И коль КПСС показала импотенцию в этом вопросе; пусть меньшая, но идеологически подкованная партия в разы полезнее. Поэтому партия российских социалистов может быть востребована и создана МГНОВЕННО! При единственном условии – если есть, что сказать.

В частности, единороссы пытаются загнать общественное мнение в ловушку, что или они - или либералы типа Ходорковского-Навального-Каспарова и тому подобное. ЛОЖЬ! Потому что третья и реальная перспектива назрела и перезрела – и она называется российской федерацией советских республик с соответствующей социалистической партией.

Современное развитие производительных сил доказало, что нужна трудовая демократия. И не мудрено, коль большая река не может образоваться без полноводья впадающих речек. Поэтому сколько можно наступать на одни и те же грабли, и когда затягивание централизованных гаек БЕССМЫСЛЕННО после критического перехода, и со срывом резьбы. Растущие производительные силы рвут хоть какое затягивание старых производственных отношений, и против марксизма не попрешь.

Следовательно, современные производительные силы требуют, чтобы дать больше свободы российским регионам в виде советских республик, и трудовым коллективам в виде фабзавкомов и СТК. Но централизм лишь усилится превращением из бюрократического в демократический. Чем больше федеральный центр отдает мелкие полномочия вниз – тем больше он сосредотачивается на принципиальных в виде развития науки и инфраструктуры; поддержки конкурентоспособных производств с высокой добавленной стоимостью; в виде качественной разведки, мировой пропаганды и дипломатии; в виде гибкого военно-промышленного комплекса с армией и так далее. И вот что такое российская федерация советских республик.

Но тогда вопрос и встает ребром об отношении социалистов не только к единороссам, но и к «системной оппозиции» со внесистемными либералами.

ЛДПР вообще бандитская организация, и говорить о ней нечего. Справороссы втюхались «за правду» и поддерживают институт президентства, что с Советской властью несовместимо. А КПРФ мало того, что страдает трусостью и импотенцией, но не признает институт российских советских республик в принципе. Автор знает это лично, и при одном упоминании об этом их колбасит в бюрократически централистском припадке. Вот в чем КОРЕННАЯ разница.

Но и история со внесистемными либералами решилась сама собой, и в связи с «операцией». А именно, только российские социалисты стоят за реальную демократию. Это они настоящие демократы, а не либералы. Другими словами, если Крым и Донбасс проголосовали так и не иначе, это их святое право. Почему остальным можно – Косово можно, Брекзит можно, объединению Германии можно - а Крыму и Донбассу нельзя ни самопровозгласиться, ни соединиться с Россией?!.. Риторический вопрос.

Поэтому российские социалисты, будучи у власти, - то есть при наличии советской федерации, - не вводили бы войска на остальную украинскую территорию, и где за нас не голосовали и не ждут. А вот признание не только Крыма, но и ДНР-ЛНР с присоединением к России, и с выдворением украинской военщины с их территории, последовало бы незамедлительно. Да даже более того, наши солдаты получили бы поддержку… от самого киевского правительства! Все просто, и наподобие операции Судоплатова по Коновальцу (и вот что такое настоящая операция). Мы бы пригрозили киевской «элите» от Ахметова-Пинчука до Авакова-Зеленского резким ухудшением здоровья, так сказать; и, если не будет отдан приказ вывода войск с территории Донбасса. Технические средства для этого в виде всяких «Калибров» и лабораторий разведки в полном распоряжении. И можно не сомневаться, что буржуа ценит свою жизнь выше всего.

Поэтому Социалистическая партия с лозунгом российской федерации советских республик крайне необходима! И ей не по пути не только с «системной оппозицией» - не только с единороссовским Кремлем - но и с вечно лгущими либералами.

Более того, демократическая федерация советских республик с нормальным МРОТ и бюджетом создаст мировой престиж достаточно быстро; и взять то же перераспределение налогов между «центром» и «регионом» пятьдесят на пятьдесят. А то и сорок на шестьдесят. Но тогда и введение всяких западных санкций повиснет в воздухе. Если видно невооруженным взглядом, что страна эффективна от человеческого потенциала до спроса и поставщиков; то санкции обернутся пустыми тратами.

Тот же Евросоюз не будет плясать под дудку Штатов. По крайней мере, будет чесать репу очень усердно, и отлынивать всеми возможными способами. Авторитет продукции можно сохранить и переметнувшись на другую сторону, и опираясь на рынок великого и могучего, модернизированного и современного Советского Союза. А что уж говорить, когда народы бывшего Советского Союза посмотрят-посмотрят на новый и демократический СССР, и захотят присоединиться. Да, местным буржуазным «элитам» придется дать по голове, и на примере Украины уже ясно, что такое социалистическая экономика, военная мощь и эффективная разведка – но это уже детали.

Но для этого и нужна, и позарез, Социалистическая партия, и проводящая таковую политику. Сама жизнь будет требовать ее создание к концу года, и когда народ созреет. А в свете муниципальной кампании тем более. Точнее, когда региональные протесты начнутся, и их актив появится непременно, на ловца и зверь бежит. Вот вам и «тысяча». Главное, определиться с идеологией уже сейчас.

***

Если все сказанное окажется верным к середине-концу года, и автор не видит никаких причин, почему не так – то, с одной стороны, единороссы будут проклинаемы матерными словами, и по факту инфляции-фактической безработицы-долговой удавки. А с другой стороны, и либералы, повязанные с западом, будут посылаться самым густым лесом; потому что вопиющая наглость и ханжество западных санкций взбесят народ не менее. И что остается в сухом остатке?!... Правильно, демократизм идеологии российских советских республик и продвигающие их социалисты и останутся – и отличающиеся коренным образом от зюгановского махрового бюрократизма и реакции.

Итого. Будут западные санкции твердыми?.. Несомненно. Сможет единороссовский Кремль противостоять им эффективно?.. Нет! Ухудшится социально-экономическое положение страны к концу этого года?.. Да. Вызовет это революционные настроения?.. Очевидно. Тогда нужна Социалистическая партия с лозунгом советской федерации российских республик?.. Нужна! И вот что такое Россия к концу этого года.