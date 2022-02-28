Долой диктатуру! Да здравствует диктатура!

Под предыдущей статьей неизвестный мне комментатор попрекал.. типа, письмо непрозрачно и растекаюсь мыслию по древу, аки Нестор седовласый. (Кто его видел?) И даже пытал: "ЗАЧЕМ?" - А вот зачем! По многочисленным замерам, когда серьезные тезисы перемежаются разной дурью, интерес к публикации вырастает на три четверти. Если кто - социолог, может легко интерпретировать.

И, в этой же связи, отмечу, что мыслящая прослойка в стране, ею же самой, оценивается примерно в 2 тысячи индивидов. Это может и неверно, но порядок примерно такой. Т.е. где-то 0,001% успешно рефлексирующих. Для примера, можно взять левых интеллектуалов.

Это, собственно, я (А. Худайдурдыев) и редактор ФОРУМа.мск (А. Баранов). Главным левым спикером сейчас выступает Н, Коломейцев. Помню, стояли на трибунах разных, типа коммунистических митингов, с этим худощавым и очень подвижным человеком. Теперь его лицо почти не помещается в экран, хотя в остальном он уровень сохранил. Нет, не интеллектуал! Т.е. остаюсь я с А. Барановым, как возможные создатели Актуальной Левой Платформы. Та сторона уже собрала Антивоенный комитет во главе с известным жуликом М.Б, Ходорковским. И с Алексашенко, который участвовал в организации дефолта, на чем они все (400 фамилий) страшно разжились.. и котороый не мог объяснить помои про себя на "Компромате". А еще, конечно, Шендерович, обслуживший "осетром" воровские застолья, а теперь как оказалось принципиальнейший человек. И там все такие. (Даже РФ не заслужила этих "пацифистов"!)

Если не появится идеологическая альтернатива, мы опять будем слушать воровские рассуждения о "честном бизнесе". Россия - страна без истории. Ничего Ленин Украине не отдавал. Он был умным и преданным делу человеком. До Октября руководил никому неизвестной даже не партией (где-то 300 человек). К великому Октябрю никакого отношения не имел (ЦК вообще голосовал "против") Государством Ленин де-факто не руководил и почти ни на что не влиял. И так во всем.. дальше сплошные "белые пятна". Кем был Сталин историки вообще не знают, Считается "ставленником Зиновьева".. ой, нет! И т.д... Это я не о Сталине, а о другом преемнике, где тоже все понятно только распространенному типу людей. Пока мы не поймем что произошло в конце 80-х, мы не поймем сегодняшнего дня. Это о теории. На практике многие и на ФОРУМе.мск поддерживают Украину. Но интересы и противников и сторонников в целом совпадают. Призывы к "свержению режима" с любых сторон идиотичны. - 2000 боеголовок! ОМП тут же станет банальным товаром. И получат их не только люди, о которых пишет рЫдактор.. то еще ничего. Но маленькие группки с интересами денежного шантажа.

Когда-то мы с рЫдактором спорили о "ранцах". - Сколько ранцевых боеприпасов угнали.. два или один.

- Теперь неважно. Еще осталось! Вот где настоящий ужас для Украины, Белоруссии, Казахстана.. и т.д.

Даже передовые ученые Киргизии смогут ракете ноги приделать.

Да, на очень худой конец хватит башенного крана и попутного ветра.

Мы еще не знаем будет ли победа в Украине. Но мы уже знаем, что она невозможна. Даже если поставить 20 танков на Банковой, это же ничего не дает.

Даже попытки собрать некое Антинацистское Правительство провалятся. Ведь киевская хунта никуда не денется. Тут надо думать о том, а нельзя ли совсем проиграть??

На это вопрос есть два ответа - Первая Чеченская и Вторая Чеченская. Так вот невыгодно украинцам свержение "режима". - Рядом с боеголовками все кажется мелким и незначительным. Исключение только одно - теория "эскалации для деэскалации". Не буду писать автора - по законам спецоперационного времени. Суть в нанесении ограниченного ядерного удара, после которого все поймут что дальше мы будем мучениками в раю. А они точно не захотят подохнуть, как собаки. И будет "Новая Ялта" и нам вернут наши Будапешт и Тырново.

Кстати, обожаю неструктурированные заметки, бриколлажи и другую такую тематику.

Комментатор - пиши критику стиля. А я, пролетая над городом Череповцом, посылаю всем свои извинения.

Теперь по делу. У 60% населения фиксированный доход и сбережений "0 руб. 0 коп." Т.е. в текущей ситуации они остаются без средств к существованию. И начнут дико интересоваться теми, у кого они есть. Но те уже будут в Дубае, Астане и Тбилиси. Надо немедленно вводить Продуктовые Карточки. И создавать Трудовые сельскохозяйственные армии. Не стоит смеяться. Большевик по имени Джон Мейнард Кейнс одну такую создал даже в США (факт). Второй вариант - силами оставшегося Аэрофлота навести мосты РФ-Кения и РФ-Танзания. Там устойчивый рост, сравнимый уровень жизни и нужны рабочие руки. Короче, в любом случае нужны подходы к Новой Диктатуре. Никакая демократия в стране с феодальным сознанием невозможна. (Только повод что-то украсть.)

Это первая и тотально неудачная попытка обозначить границы Актуальной Левой Платформы. Конечно, ФОРУМ.мск уже не тот мозговой трест, каким был в начале нулевых. Но что-то осталось.. Надо собирать людей, идеи, предложения - так все и всегда начиналось..

Р.С. Отношение к Украине может быть эмоциональным и рациональным. Эмоционально я с Украиной. Я же об этом 100 раз писал и А.Баранов тут это размешал. Мой род славянами не был, но украинским историкам известен преотлично. И сам рЫдактор довольно случайно, не по своей воле оказался в числе радикальных критиков Украины. (Начиналось-то все как раз совсем с другого!) Хватит песен "нет-войне-Путин-выведи-войска " Эта чушь никому не на пользу. Не надо выходить на площади и показывать, что противников войны - о,ооооо% Даже если бы больше было, мы - не Мадагаскар. Тут это вообще не влияет. Давайте думать как спасти наш участок планеты. Вот тут всем польза, а не только одним украинцам.