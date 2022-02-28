После обстрела Киева украинец затопил роскошную яхту одного из директоров Ростеха

Правоохранительные органы Майорки задержали украинца, который намерено затопил роскошную яхту одного из директоров компании «Ростех», ценой 7 миллионов евро.

На такой поступок он пошёл, когда увидел видео попадания ракеты в жилой дом в Киеве, сообщает издание La Vanguardia.

Инцидент произошел в минувшую субботу днем в порту Адриано, в Кальвиа. Задержанный работал на яхте «Леди Анастасия» около десяти лет. Ее владельцем является гражданин России Александр Михеев, занимавший должность главы российской вертолетной корпорации.

Украинец пояснил, что владелец яхты отвечает за производство оружия, с помощью которого на его страну нападают. Когда моряк увидел по телевизору российскую крылатую ракету в многоквартирном доме, где жили мирные жители, ему было очень не по себе. Тогда он принял решение отомстить хозяину и открыл клапана в двух отсеках. При этом он убедил членов экипажа покинуть корабль.

Когда приехала полиция, моряк сказал им:

– Владелец этого корабля — преступник, который зарабатывает на жизнь продажей оружия, а теперь они убивают украинцев. В это воскресенье арестованный предстал перед судом, и судья освободил его.

А я хотел бы спросить, на каком основании директор государственнного оборонного концерна во-первых, владеет яхтой в стране НАТО, да еще во время спецоперации, а во вторых, откуда у него такие деньги?

Сколько вертолетов и самолетов можно было бы построить на деньги, выведенные руководством госкорпорации на личное потребление?