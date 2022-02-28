В России за день задержали больше 1800 участников антивоенных акций

В России на антивоенных акциях за сегодня задержали более 1887 человек. Количество задержанных за четыре дня превысило 5 тыс. человек.

В Москве задержано 950 человек, в Петербурге — 545. Акции проходили в 47 городах.

Всего с 24 февраля полицейские задержали 5011 человек. В первый день задержали 1965 протестующих, во второй — 621. Вчера было задержано 528 человек.

Как это происходит?

Люди вышли на МИРНУЮ акцию под лозунгом «Нет войне!»

Они не нарушают общественный порядок, не перекрывают улицы, просто просят остановить кровопролитие. Омоновцы в ответ их избивают и жестко задерживают.

Я так понимаю, тех, кто не будет сильно стараться, пошлют в Харьков? Вот и стараются. Не за страх, а за совесть.

https://twitter.com/brewerov/status/1497951999043805188

Напомню, что ни войны, ни военного положения не объявлено, и санкций за антивоенные выступления в российском законодательстве нет. В отличие от акций в поддержку войны - статья 354 УК РФ.

А.Б.