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Московский листок

Четвертый день войны, ядерный удар уже не выглядит чем-то абсолютно невозможным

Опубликовано 28.02.2022 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 3

украина война киев
Четвертый день войны, ядерный удар уже не выглядит чем-то абсолютно невозможным

Совершенно ясно, что быстрой победы не получилось. Военного поражения Украины не видно даже на горизонте. Против России сплотился весь мир и введены санкции несовместимые с существованием государства. Это значит, что Путин проиграл.

Так как Путин искренне полагает, что без него не будет России, а без России мир не нужен, то у Путина остается последний шанс – применить ядерное оружие. 

Путин отдал приказ привести ядерные силы в состояние повышенной готовности. После того, как Путин начал большую войну нельзя исключать, что он решит «денацифицировать» Украину при помощи ядерного удара по Киеву. Беда в том, что в армии не видно кого-то вроде генерала Лебедя, способного остановить безумие. Лица Шойгу и Герасимова большой надежды не дают, но другой сегодня нет.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: Разгромный
Igor написал 28.02.2022 13:52
То есть просто украли деньги
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Разгромный
эффект написал 28.02.2022 13:39
США, Евросоюз, Великобритания и Канада замораживают резервы России, которыми управлял Центробанк.
.
В Белом доме утверждают, что санкции распространяются на все 630 млрд долларов, из-за чего ЦБ больше не сможет продавать валюту на рынке для поддержания рубля.
.
Однако ЦБ удастся спасти от заморозки золото на 132,2 млрд долларов.
.
Аналитики говорят о беспрецедентности подобной меры и ожидают &#171;разгромного эффекта&#187;.
.
kapital-rus.ru
.
.
Доллар впервые превысил 100 рублей на Московской бирже, евро поднялся выше 119 рублей.
.
Из-за санкций ЦБ поднял ключевую ставку до исторического максимума, а экспортеров обязали продавать большую часть валютной выручки
.
Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов в понедельник, 28 февраля 2022 г. превысил 100 рублей.
По состоянию на 11:29 мск американская валюта прибавляла 23,46 рубля по сравнению с закрытием торгов в пятницу и торговалась по 106,4 рубля.
.
Европейская валюта к этому времени прибавляла 26,2 рубля и достигала 119,5 рубля.
.
forbes.ru
.
.
Статистика ЦБ: оборот наличных в России 25 февраля увеличился на рекордные 1,4 трлн руб.
Ответить
Разгромный
эффект написал 28.02.2022 13:38
США, Евросоюз, Великобритания и Канада замораживают резервы России, которыми управлял Центробанк.
.
В Белом доме утверждают, что санкции распространяются на все 630 млрд долларов, из-за чего ЦБ больше не сможет продавать валюту на рынке для поддержания рубля.
.
Однако ЦБ удастся спасти от заморозки золото на 132,2 млрд долларов.
.
Аналитики говорят о беспрецедентности подобной меры и ожидают &#171;разгромного эффекта&#187;.
.
kapital-rus.ru
.
.
Доллар впервые превысил 100 рублей на Московской бирже, евро поднялся выше 119 рублей.
.
Из-за санкций ЦБ поднял ключевую ставку до исторического максимума, а экспортеров обязали продавать большую часть валютной выручки
.
Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов в понедельник, 28 февраля 2022 г. превысил 100 рублей.
По состоянию на 11:29 мск американская валюта прибавляла 23,46 рубля по сравнению с закрытием торгов в пятницу и торговалась по 106,4 рубля.
.
Европейская валюта к этому времени прибавляла 26,2 рубля и достигала 119,5 рубля.
.
forbes.ru
.
.
Статистика ЦБ: оборот наличных в России 25 февраля увеличился на рекордные 1,4 трлн руб.
Ответить
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