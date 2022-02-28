Четвертый день войны, ядерный удар уже не выглядит чем-то абсолютно невозможным

Совершенно ясно, что быстрой победы не получилось. Военного поражения Украины не видно даже на горизонте. Против России сплотился весь мир и введены санкции несовместимые с существованием государства. Это значит, что Путин проиграл.
Так как Путин искренне полагает, что без него не будет России, а без России мир не нужен, то у Путина остается последний шанс – применить ядерное оружие.
Путин отдал приказ привести ядерные силы в состояние повышенной готовности. После того, как Путин начал большую войну нельзя исключать, что он решит «денацифицировать» Украину при помощи ядерного удара по Киеву. Беда в том, что в армии не видно кого-то вроде генерала Лебедя, способного остановить безумие. Лица Шойгу и Герасимова большой надежды не дают, но другой сегодня нет.
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Igor написал 28.02.2022 13:52
эффект написал 28.02.2022 13:39
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В Белом доме утверждают, что санкции распространяются на все 630 млрд долларов, из-за чего ЦБ больше не сможет продавать валюту на рынке для поддержания рубля.
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Однако ЦБ удастся спасти от заморозки золото на 132,2 млрд долларов.
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Аналитики говорят о беспрецедентности подобной меры и ожидают «разгромного эффекта».
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kapital-rus.ru
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Доллар впервые превысил 100 рублей на Московской бирже, евро поднялся выше 119 рублей.
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Из-за санкций ЦБ поднял ключевую ставку до исторического максимума, а экспортеров обязали продавать большую часть валютной выручки
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Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов в понедельник, 28 февраля 2022 г. превысил 100 рублей.
По состоянию на 11:29 мск американская валюта прибавляла 23,46 рубля по сравнению с закрытием торгов в пятницу и торговалась по 106,4 рубля.
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Европейская валюта к этому времени прибавляла 26,2 рубля и достигала 119,5 рубля.
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forbes.ru
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Статистика ЦБ: оборот наличных в России 25 февраля увеличился на рекордные 1,4 трлн руб.
эффект написал 28.02.2022 13:38
.
В Белом доме утверждают, что санкции распространяются на все 630 млрд долларов, из-за чего ЦБ больше не сможет продавать валюту на рынке для поддержания рубля.
.
Однако ЦБ удастся спасти от заморозки золото на 132,2 млрд долларов.
.
Аналитики говорят о беспрецедентности подобной меры и ожидают «разгромного эффекта».
.
kapital-rus.ru
.
.
Доллар впервые превысил 100 рублей на Московской бирже, евро поднялся выше 119 рублей.
.
Из-за санкций ЦБ поднял ключевую ставку до исторического максимума, а экспортеров обязали продавать большую часть валютной выручки
.
Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов в понедельник, 28 февраля 2022 г. превысил 100 рублей.
По состоянию на 11:29 мск американская валюта прибавляла 23,46 рубля по сравнению с закрытием торгов в пятницу и торговалась по 106,4 рубля.
.
Европейская валюта к этому времени прибавляла 26,2 рубля и достигала 119,5 рубля.
.
forbes.ru
.
.
Статистика ЦБ: оборот наличных в России 25 февраля увеличился на рекордные 1,4 трлн руб.