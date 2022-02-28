Четвертый день войны, ядерный удар уже не выглядит чем-то абсолютно невозможным

Совершенно ясно, что быстрой победы не получилось. Военного поражения Украины не видно даже на горизонте. Против России сплотился весь мир и введены санкции несовместимые с существованием государства. Это значит, что Путин проиграл.

Так как Путин искренне полагает, что без него не будет России, а без России мир не нужен, то у Путина остается последний шанс – применить ядерное оружие.

Путин отдал приказ привести ядерные силы в состояние повышенной готовности. После того, как Путин начал большую войну нельзя исключать, что он решит «денацифицировать» Украину при помощи ядерного удара по Киеву. Беда в том, что в армии не видно кого-то вроде генерала Лебедя, способного остановить безумие. Лица Шойгу и Герасимова большой надежды не дают, но другой сегодня нет.