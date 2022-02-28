В России за день задержали больше 1800 участников антивоенных акций #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Обзор новостей с Анатолием Барановым. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Украина подтвердила проведение переговоров в Гомельской области 2 В России за день задержали больше 1800 участников антивоенных акций https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Путин приготовил ядерные силы https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Intel и AMD приостановили поставки в Россию 5 Уничтожен самый большой в мире самолет «Мрія» 6 Генпрокуратура пригрозила уголовными делами о госизмене за помощь иностранным государствам 7 Без Эппл пэй жизни нет 8 Канцлер Германии Шольц: "Путин освободил Германию от исторической вины" 9 Евросоюз закроет воздушное пространство для всех зарегистрированных в России самолетов, 10 После обстрела Киева украинец затопил роскошную яхту одного из директоров «Ростеха» https://forum-msk.org/material/news/1...



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