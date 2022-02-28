Обзор новостей с Анатолием Барановым.
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1 Украина подтвердила проведение переговоров в Гомельской области
2 В России за день задержали больше 1800 участников антивоенных акций https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Путин приготовил ядерные силы https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Intel и AMD приостановили поставки в Россию
5 Уничтожен самый большой в мире самолет «Мрія»
6 Генпрокуратура пригрозила уголовными делами о госизмене за помощь иностранным государствам
7 Без Эппл пэй жизни нет
8 Канцлер Германии Шольц: "Путин освободил Германию от исторической вины"
9 Евросоюз закроет воздушное пространство для всех зарегистрированных в России самолетов,
10 После обстрела Киева украинец затопил роскошную яхту одного из директоров «Ростеха» https://forum-msk.org/material/news/1...
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