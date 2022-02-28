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Московский листок

В России за день задержали больше 1800 участников антивоенных акций

Опубликовано 28.02.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1 Украина подтвердила проведение переговоров в Гомельской области

2 В России за день задержали больше 1800 участников антивоенных акций https://forum-msk.org/material/news/1...

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5 Уничтожен самый большой в мире самолет «Мрія»

6 Генпрокуратура пригрозила уголовными делами о госизмене за помощь иностранным государствам

7 Без Эппл пэй жизни нет

8 Канцлер Германии Шольц: "Путин освободил Германию от исторической вины"

9 Евросоюз закроет воздушное пространство для всех зарегистрированных в России самолетов,

10 После обстрела Киева украинец затопил роскошную яхту одного из директоров «Ростеха» https://forum-msk.org/material/news/1...



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В России за день задержали больше 1800 участников антивоенных акций
В России за день задержали больше 1800 участников ...
28.02.2022
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Силы сдерживания России переведены в особый режим ...
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