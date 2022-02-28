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Московский листок

Под шумок депутата Бондаренко лишили мандата

Опубликовано 28.02.2022 в разделе комментариев 0

кпрф выборы бондаренко
Под шумок депутата Бондаренко лишили мандата

Сегодня утром большинством голосов депутатов от "Единой России" депутат-коммунист и самый известный блогер от КПРФ Николай Бондаренко был лишён депутатского мандата. 

В формальную претензию ему выдвинули монетизацию ютуб-канала и незадекларированные доходы. 

Пока все люди отвлечены проведением военной операции на территории Украины, ЕдРо по-тихому продолжает репрессии и устранение политических конкурентов. 

Считаю подобные действия незаконными, противоречащими воле народа и избирателей! 

Николаю - уважение и поддержка!

Александр Лысков

От редакции: Сейчас, в связи с не самой триумфальной победой на украинском направлении, правящей верхушке не лишней булет поддержка КПРФ, руководство которой вроде бы встроилось в "спецоперацию" на Украине.

Но руковдство партии не сможет не отреагировать на происходящее с самым, наверно, известным региональным депутатом-коммунистом. Тем более, что уже пошла реакция на позицию ЦК КПРФ по Украине - вышел из партии депутат в Приморье, на грани депутат Госдумы Матвеев...

Не говоря уже о поводе - монетизация канала. Это как? Это нормальная творческая деятельность, на оплату которой депутат имеет право. Но дело даже не в правовой коллизии - властям вообще наплевать на мнение граждан, на мнение избранных ими депутатов. 

На фоне событий на Украине, видимо, "быдло" не заметит. А быдло, пусть и в нашем лице, заметило...

А.Б.



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