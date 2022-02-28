Переговоры ни о чем завершились ничем

В Гомельской области Белоруссии завершились переговоры российской и украинской делегаций. Переговоры проходили за закрытыми дверями около пяти часов.

Как сказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, главная тема сегодняшних переговоров — прекращение огня на Украине. По его словам, стороны «наметили определенные решения». Сейчас делегации уедут в свои столицы для консультаций, а после пройдет второй этап, передает «РИА Новости».

Помощник президента России Владимир Мединский сказал, что новый этап переговоров пройдет «в ближайшее время» на польско-белорусской границе.

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Это называется, "что-то не договорились".

А могли договориться? Мединский и Арахамия в кепочке - о прекращении войны? Или как там... спецоперации.

Две такие делегации с самого начала ни о чем договориться и не могли, просто не имели полномочий договариваться.

Пока эти люди валяли ваньку и тянули время, боевые действия не прекращались.

Каждая из сторон тянула время, не понимая, что для одной из них оно заканчивается.

А.Б.