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Московский листок

Переговоры ни о чем завершились ничем

Опубликовано 28.02.2022 в разделе комментариев 4

украина война киев
Переговоры ни о чем завершились ничем

В Гомельской области Белоруссии завершились переговоры российской и украинской делегаций. Переговоры проходили за закрытыми дверями около пяти часов. 

Как сказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, главная тема сегодняшних переговоров — прекращение огня на Украине. По его словам, стороны «наметили определенные решения». Сейчас делегации уедут в свои столицы для консультаций, а после пройдет второй этап, передает «РИА Новости». 

Помощник президента России Владимир Мединский сказал, что новый этап переговоров пройдет «в ближайшее время» на польско-белорусской границе.

***

Это называется, "что-то не договорились".

А могли договориться? Мединский и Арахамия в кепочке - о прекращении войны? Или как там... спецоперации.

Две такие делегации с самого начала ни о чем договориться и не могли, просто не имели полномочий договариваться. 

Пока эти люди валяли ваньку и тянули время, боевые действия не прекращались.

Каждая из сторон тянула время, не понимая, что для одной из них оно заканчивается.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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СтопУкраина
СтопКлоун написал 28.02.2022 20:45
Согласно источнику в министерстве обороны России 28 февраля под Киевом в плен вместе с техникой и оружием сдался батальон украинской армии.
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(без названия)
стоик7977 написал 28.02.2022 20:38
был такой придурок Хрущев - любил початки кукурузы в свою задницу сажать и показывать рваные носки на трибуне ООН?
но в целом безобидный придурок, если не считать случая с кастратом Кастро?
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СтопКлоун
Украина цэ фейк написал 28.02.2022 20:24
#стопклоун
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(без названия)
некуол написал 28.02.2022 20:05
а что за новости, что под москвой рсгвардия стреляет
по полиции?
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