Переговоры ни о чем завершились ничем

В Гомельской области Белоруссии завершились переговоры российской и украинской делегаций. Переговоры проходили за закрытыми дверями около пяти часов.
Как сказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, главная тема сегодняшних переговоров — прекращение огня на Украине. По его словам, стороны «наметили определенные решения». Сейчас делегации уедут в свои столицы для консультаций, а после пройдет второй этап, передает «РИА Новости».
Помощник президента России Владимир Мединский сказал, что новый этап переговоров пройдет «в ближайшее время» на польско-белорусской границе.
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Это называется, "что-то не договорились".
А могли договориться? Мединский и Арахамия в кепочке - о прекращении войны? Или как там... спецоперации.
Две такие делегации с самого начала ни о чем договориться и не могли, просто не имели полномочий договариваться.
Пока эти люди валяли ваньку и тянули время, боевые действия не прекращались.
Каждая из сторон тянула время, не понимая, что для одной из них оно заканчивается.
А.Б.
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СтопКлоун написал 28.02.2022 20:45
стоик7977 написал 28.02.2022 20:38
но в целом безобидный придурок, если не считать случая с кастратом Кастро?
Украина цэ фейк написал 28.02.2022 20:24
некуол написал 28.02.2022 20:05
по полиции?