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Московский листок

15 лет тюрьмы за фейк о Вооруженных силах

Опубликовано 01.03.2022 в разделе комментариев 2

суд закон
15 лет тюрьмы за фейк о Вооруженных силах

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил РИА Новости, что законопроект об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, в том числе предусматривающий до 15 лет тюрьмы за такие преступления, могут внести в Госдуму в ближайшее время.

***

Фактически речь идет о запрете писать вообще что-либо о военных действиях, кроме сводок генерала Конашенкова.

Вот пример: Зеленский наградил званиями героев Украины 12 пограничников, "погибших" на острове Змеиный. Потом выяснилось, что они все живы, и их не 12, а 82.

Фейк? Чистой воды фейк. Но по готовящемуся закону прокуратура должна была бы сама возбудить угроловные дела по всем СМИ, которые написали об указе Зеленского.

На войне как на войне, ошибаются все, от солдата до генерала. Что ж, не сообщать ничего вообще?

Причем совершенно непонятно, с какой стати? Войны нет, есть только "спецоперация". То есть обычное мирное время, когда действуют все статьи Конституции РФ, включая ту самую, неудобную - про свободу слова и запрет цензуры.

Так может, прокуратуре наконец-то начать опротестовывать законопроекты Госдумы?

Ну, если б прокуратура была тем, чем она называется...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Россия тонет во лжи
Жаль... написал 01.03.2022 00:42
А правду можно говорить? Или правда тоже будет считаться фейком, если так посчитает некий "комитет по безопасности..." И с этим они хотят возродить СССР 2:0... Безумные москвабадцы...
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костюм с отливом и в Ялту
лейба иванов написал 01.03.2022 00:07
Ну, если б прокуратура была тем, чем она называется...
А.Б.
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