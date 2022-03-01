Геннадий Андреевич наверное упал с медицинской кровати

Подлечился главный коммунист России и заявлением оповестил народ, что жив здоров и зря волновался за свою жизнь, ложась в больницу. Сколько за год Г.Зюганов делает заявлений. Возможно около десятка и каков результат? Никакого и к этому Геннадий Андреевич уже привык и думает, что в этом и заключается его работа - лидера партии. И снова 23 февраля в честь 104 годовщины со дня образования Рабоче - Крестьянской Красной Армии возложили венки и цветочки на могилы Неизвестного солдата , Мавзолею Ленин и могиле Сталина. Работа сделана можно передохнуть до 9 - го мая.

В заявлении лидер партии характеризует кратенько положение в Донбассе, Украине, США и конечно в России. Делает вывод, что Вашингтон целенаправленно провоцирует максимальное обострение в российско - украинских отношениях. Открыл Америку, а то люди не знали. Однако почему так происходит ни слова. А в этом главная проблема всех народов и стран. Продали Союз и наступил мировой хаос. Надо бы именно коммунистам разобраться до мельчайших подробностей почему и кто организовал ликвидацию Союза. Сейчас журналисты и военные устанавливают виновных в обстреле Донбасса в течение 8 лет и наказании виновных. Названы фамилии. А разве в России смена власти произошла конституционным путём? Почему же никого не привлекли к ответственности и не осудили. Весь бардак, который происходит в мире виноваты те кто ликвидировал Союз. Зюганов и его товарищи по партии молчали в тряпочку, когда продавали великое государство. Почему не вышли в народ и не остановили предателей? Или уже в то время готовили цветочки на могилы . За 30 лет народ понял, что кроме венков и цветочков они не на что не способны. Правда заявления писать мастера.

"ЦК КПРФ неоднократно отмечал, что целью власти США и их единомышленников в Лондоне является не только окончательное порабощение Украины и обескровливание России". А вооружённый переворот в России разве имел другую цель? Половина страны живёт в нищете, нет работы и нормальной зарплаты, при этом вы не знаете куда девать деньги. Что вы сделали для народа и страны, получая по 500 тысяч рублей зарплаты. Эти деньги вам не жгут ладони? Более того вы захотели полежать в больнице пожалуйста, а рабочий человек за счёт которого вы жируете в больницу вообще не может попасть.

"Крупный капитал в США и Европы, потворствовавший приходу гитлеровцев к власти, готов и сегодня способствовать кровопролитию и агрессии". А разве в нынешней России не так? Какое место занимают 110 долларовых миллиардеров в противостоянии агрессии на Украине? При этом Лондон грозится национализировать миллиарды некоторых по их мнению воровских чиновников и олигархов. А где коммунисты и какова ваша роль? "КПРФ считает, что военный шантаж Запада должен получить принципиальный ответ в виде твёрдой позиции России по защите мирного населения Донбасса и наказанию агрессоров". Президент это уже делает с 24 февраля, а вы очевидно ещё не проснулись от здорового лежания на казённой пастели. "КПРФ считает" и что толку от вашего считания? Ну что за детский лепет несёт оздоровившийся Зюганов. "Складывается ситуация, когда необходим комплекс следующих чрезвычайных мер". Г.Зюганов возможно перелечился и начинает представлять себя в качестве президента, предлагает исполнить несколько чрезвычайных мер. Он один выступает за весь Совет безопасности России, который без его соплей разработал необходимые меры. Может Зюганова одолевает старческий маразм и он уже не понимает, что говорит? Но в думе есть и молодые так остановите его и не позорьте остатки коммунистической партии.

Геннадий Андреевич наверное упал с медицинской кровати и ещё не восстановился. Вот что он пишет: "Властям России необходимо активно задействовать для этого всё влияние нашей страны в международных организациях". А у нас уже нет никакого влияния в международных организациях. Все соседи закрыли своё небо для наших полётов. По скайпу будете взаимодействовать? И далее: "Предлагаем использовать весь арсенал двустороннего и многостороннего взаимодействия с другими странами, широко задействовать методы парламентской и народной дипломатии". А с кем будем взаимодействовать, что даже летать в эти станы не можем, тем более на основе многостороннего взаимодействия. Мы остались одни по причине вашего предательства, которое привело к ликвидации Союза. А теперь несёте детский лепет. Почти весь парламент под санкциями, кто будет с нами разговаривать и особенно с вами с предателями. Кто знает о народной дипломатии, которой нет уже более 30 лет. Вы иногда собираете коммунистов со всего мира, которых никто не знает в самих странах. Поболтали возможно попили и разъехались так тихо, что никто не обращает на вас никакого внимания. Зачем собирались и что хотели решить никому не известно.

"Каждому пора отдать себе отчёт в том, что механизмы демократии на Украине упразднены". И что будет после того, когда все поймут, что на Украине демократии нет? А разве в России есть? За что осудили Н.Платошкина, за что начинается гонение на Н.Бондаренко? Вы сперва разберитесь с демократией в России, а потом указывайте на Украину. Какая может быть демократия если вы самостоятельно без решения медиков ложитесь в больницу, а я и мои земляки месяцами не могут попасть не то что в больницу, даже на приём врача. Многие специалисты ушли в неизвестность и никто из чиновников не собирается закрывать эти посты. Например, где взять кардиологов, которых нет в сельских поликлиниках. Все разбежались от хорошей жизни. Однако для вас имеются все врачи. Вы это называете демократией?

"Избранный украинцами как президент мира в Донбассе и нормализации отношений с Россией, он оказался проводником прямо противоположной политики". Украина берёт пример с России. Уже половина населения не могут свести концы с концами именно в России. Разве за это голосовал народ. Ваша зарплата в пределах пятьсот тысяч рублей, а моя в пределах 20 тысяч и что вы сделали, чтобы улучшить мою жизнь? Как мне хочется лично задать вопрос Геннадию Андреевичу: "У вас совесть есть или вы её съели вместе с пятисоттысячной зарплатой, не платя налоги?"

"Гражданское население страны частично ещё способно выражать своё мнение при помощи остатков парламентских процедур, но оно не может противостоять вооружённым до зубов силам террора. Задача денацификации Украины должна стать важнейшей заботой мирового сообщества". Здесь Зюганов пальцем попал в небо. Там частично ещё может, у нас уже нет, Росгвардия на страже. Мир-то весь встал против России или вам это не известно? Хорошо, что боятся начинать войну. В этом наше спасение и спасение за счёт Союза, который вы продали.