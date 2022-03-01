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Московский листок

Крысиная верткость

Опубликовано 01.03.2022 автором Анаксагор Худайдурдыев в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Крысиная верткость

Иногда трудно избавиться от стоящей перед глазами картины. Пусть даже только воображаемой. Например, человек в стоптанных ботинках и потертом пальто, со скрученным кашне на шее.. И на той же шее, на шнурке .. картонный плакатик "НЕ СТРЕЛЯЙ!" - Владислав Юрич Сурков. А что? По тем темпам, с которыми формируется "новая оппозиция", вполне можно ждать-сс. Фридман-то в антивоенном раже. Дерипаска оскорблен до глубины.. ну, чего там? - Чего-то! Абрамович - участник мирного процесса и тоже, видимо, готов вовремя заоппонировать.

Но не все крысы покидают корабль самостоятельно. Некоторых когда-то выгнали. Есть такая личность.. (прошу прощения) Гозман. Был советником у Гайдара (по психологии) и у Чубайса (по психологии). А. Пионтковский, один из давних авторов ФОРУМа.мск, уже как-то отметил странную ловкость персонажа. Тот был советником Чубайса, когда "ржавый Толик" объяснял, что все, кто выступает против войны в Чечне - ПРЕДАТЕЛИ! Гозман не предавал. Но времена меняются и это.. ну. как бы.. короче, заговорило "о преступной войне". Павловский, который язык стер обслуживая власть предержащий, в непочетной отставке критически зафонтанировал. Главная жертва режима, Ходорковский, который тоже никогда не протягивал руки, примеряет на себя тогу "отца русской демократии". А "Сургутнефтегаз" можно было бы и не красть. Тогда может не было бы сегодняшнего экономического ужаса. Еще Кох - борец из борцов и организатор самых воровских аукционов в истории цивилизации. Некоторые, прям, соревнуются - кто лучше опаскудит великую фамилию. Илларионов (попрошенный вон) фантастично резко обличает. А не так давно за столом прислуживал. Всех "чего изволите" перечислять-то томно. Есть очень сложные фигуры. Патентованный правдюк - лидер "ДДТ". Вот этот самый даже задал Самому острый вопрос. Ничего острого там не было и ни одного остряка на встречу просто не пустили бы. А песенки, типа "Эй, начальник" пелись на корпоративах воровской мрази. Не хочется руки пачкать, а то бы выложил фото пьяного прадюка-шевчука щекой к щеке с пьяным Чубайсом. Тогда Шевчук отжигал по встречной. что лучшего президента, чем Чубайс, нет и не может быть (оказалось может). А еще икона чести ездила в Чечню и пьяно орала с пьяными же "контрабасам" что-нибудь вроде "Будь проклята война!". А "контрабасы" утречком.. если кто не в курсе! Сделал вклад - преемственность прослеживается. Спасибо..

Про эту публику можно часами писать, подавляя рвотный рефлекс, поименно вспоминая каждого.. вот только их тысячи. Сделавших вклад яйцекладом.

И теперь о личном. может даже нескромно интимном.

ФОРУМ.мск был оппозиционным с начала существования. Тут многие писали годами и десятилетиями. По мере слабых сил пытались.. А теперь (так и бывает) можем послушать: "А вы собственно кто, ребята? Да нет, это мы тут оппозиция." Ах, мы все и устроили?? Ага, так-так.. (И мы с рЫдактором привычно ответим за "козлов".)



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