Неприличный сюрприз: госкорпорациям разрешен выкуп акций у своих акционеров

Было такое дело.. Пригласили меня, значит, в один крупный и модный ВУЗ рассказывать на спецкурсе о современной экономике. Это ж такая уже феерическая материя.. Собственно экономик даже много - напр. "экономика дарения". Уже пора отдельные учебники издавать - "Экономика" и "Современная экономика",

А еще отдельно "Китайская экономика", И там уже объяснять зачем китайские ревизионисты каждому дехканину навяливают по отдельному "облаку" в "облачных сервисах". Бесплатно. А вот еще вьетнамские товарищи не берут налогов, если ты по-любому зарабатываешь меньше 1000 гринов в руки. Дорого собирать, говорят. Пусть будет инвестицией в твое развитие. И не по Марксу теперь работники часто эксплуатируют владельца предприятия. Даже такой кондовый и замшелый босс, как А. Баранов смог бы понять. И сразу бы за голову схватился - "Все точно! От же ...!!"

Так вот на этих курсах меня (по случаю) попросили объяснить один закон. Я - человек наивный, душой младенец.. и все рассказал. Что там каждый второй пункт противоречит основам права, а каждый третий семасиологии. И мне их декан, значит: "А знаете, что этот закон разработан под личным руководством Д. Медведева??" Не знаю,, говорю. И никогда не критикую Руководство. Это ж я про закон! Про это собрание опаснейшей ахинеи. Сказать что я оттуда просто вылетел - душой покривить.. Это не из-за Медведева, дай ему Бог! Кстати, все надеются что ему удастся довести вопрос о возвращения высшей меры. У населения на этот счет есть целый ряд интересных идей.

А уже потом, в качестве приглашенного эксперта, участвовал в разработке "медведевской программы" (она же 20\20). И там наивно предлагал ликвидировать в стране фондовые биржи. Собственно, их нет. А то, что так называется, гробит экономику. К примеру, стоимость акций чубайсовского РАО как-то опускалась ниже остатков на его счетах.

Но современная экономика все ж таки очень сложная штука. И спецов по ней у нас.. Короче, никто не замечает фокус-покуса. А он в том, что в новациях последних дней торговля акциями остановлена (до 5 марта). Но госкорпорациям разрешен выкуп акций у своих акционеров. У них же есть частные акционеры - из числа руководства, например. А все понимают, что их ценнейшие бумажки в ближайшем будут годны.. ну, не знаю.. как бы это сказать. И надо их срочно сдвинуть! Ну, хотя бы предприятиям. А если биржу запустить, то цена на них упадет так, что за шапку сухарей придется. Но, по счастию, до пятого, значит.. Эх, как бы мне успеть! Распродаться...

А денежки на счетах госкоров .. ну, не знаю.. как бы сказать. Недоумок их заграничный Оруэлл писал, что "правда - это ложь, мир- это война" и т.д. А мир - это спецоперация. Некоторые горожане скажут: "хрен редьки не слаще!" Это смотря какой хрен.. дорогие горожане. И если ваши денежки - это ихние денежки, то многие догадаются - какой это хрен и кому. Но все ж неловко получается.

А потому что не послушались биржи вовремя ликвидировать!