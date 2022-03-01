"Сегодня Одесса превратилась пустыню"

По улицам бродят какие-то уроды с оружием. В балаклавах.

Судя по возрасту, по 18-20 малолетки. Недавно оторванные от мамкиной сиськи. но уже чувствующие себя ниибацца воинами.

Во дворах стоит техника.

По городу ездят машины с заклееными номерами, которые ловят "диверсантов". Ловцов до ..., и диверсантов на всех не хватает, поэтому ловят тупо бомжей.

Диверсант, который год прятался в подвале и для конспирации бухал стекломой и не мылся год. Хорошо Россия готовит своих шпионов. Глубоко внедряет.

Ищут какие-то метки, по которым якобы должна ...ить авиация.

Хотя у каждого дебила телефон с джипиэс , но не хватает мозгов - на ... для ударов при таких раскладах самолетам метки.

Х...ва туча оружия, оружие выдают всем. Я сходил и взял. По чужим документам. Никто даже не проверил. Теперь у меня есть автомат. ))) Еще один. )))

В целом, я думаю, Путину в Одессу можно даже не заходить. А просто подождать пока они на нервяках пере...ярят друг друга...