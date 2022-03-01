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Московский листок

В США предлагают возродить пиратство ради яхт российских олигархов

Опубликовано 01.03.2022 в разделе комментариев 1

сша война рф
В США предлагают возродить пиратство ради яхт российских олигархов

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Лэнс Гуден нашел способ изъять яхты и самолеты, принадлежащие россиянам, попавшим под американские санкции. В эфире телеканала Fox News он предложил использовать каперские свидетельства.

Гуден напомнил, что право выдавать каперские грамоты до сих пор принадлежит Конгрессу США. По мнению республиканца, их также следует использовать в киберпространстве, чтобы позволить неправительственных хакерам США преследовать конкретных государственных деятелей.

Такие свидетельства появились во времена парусного флота, правительственный документ позволял частному судно атаковать и захватывать суда, принадлежащие вражеской державе, и передавать их адмиралтейскому суду для дальнейшей продажи.

Право на выдачу каперских грамот реализовывалось в Соединенных Штатах до 19 века, но с тех пор больше не выдавались.

Нормально. Осталось только отдать приказ российскому флоту вешать пиратов на реях, как это было до середины 19 века. И можно в кино про пиратов не ходить...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Империализм как последняя стадия умственного ГНИЕНИЯ буржуазии. В США
Хирург написал 01.03.2022 12:26
Бей чужих капиталистов, чтобы своим капиталистам легче было получать прибылЯ! Ровно по истине: если речь о трехстах процентах прибыли - нет таких преступлений, на которые не пошел бы БУРЖУЙ-КАПИТАЛИСТ.
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