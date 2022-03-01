В США предлагают возродить пиратство ради яхт российских олигархов

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Лэнс Гуден нашел способ изъять яхты и самолеты, принадлежащие россиянам, попавшим под американские санкции. В эфире телеканала Fox News он предложил использовать каперские свидетельства.

Гуден напомнил, что право выдавать каперские грамоты до сих пор принадлежит Конгрессу США. По мнению республиканца, их также следует использовать в киберпространстве, чтобы позволить неправительственных хакерам США преследовать конкретных государственных деятелей.

Такие свидетельства появились во времена парусного флота, правительственный документ позволял частному судно атаковать и захватывать суда, принадлежащие вражеской державе, и передавать их адмиралтейскому суду для дальнейшей продажи.

Право на выдачу каперских грамот реализовывалось в Соединенных Штатах до 19 века, но с тех пор больше не выдавались.

Нормально. Осталось только отдать приказ российскому флоту вешать пиратов на реях, как это было до середины 19 века. И можно в кино про пиратов не ходить...

А.Б.