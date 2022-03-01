Имперская правозащита

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил заблокировать Facebook

на период проведения специальной операции на Украине, передает ТАСС.

По его словам, фейсбук и некоторые другие соцсети занимают «пристрастную позицию»: блокируют аккаунты публичных людей, которые «обращают внимание на преступления украинского режима в отношении жителей Донбасса в предыдущие годы», и продвигают публикации с «шокирующим контентом в сочетании с агрессивными призывами».

По его словам, это «вопрос нарушений права человека на получение правдивой, достоверной информации».

25 февраля Роскомнадзор объявил о замедлении трафика социальной сети Facebook, которую Генпрокуратура России признала причастной к нарушению прав и свобод россиян. Это произошло после того, как Facebook начал помечать сообщения некоторых российских СМИ о происходящем как недостоверные, а также запретила рекламу и монетизацию российским государственным СМИ.

Вот такая у нас свобода слова и права человека тоже такие...

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Россияне призывают военных раскрыть данные о погибших и раненых

На платформе Change.org появилась петиция с требованием к Минобороны РФ раскрыть данные о погибших, раненых и взятых в плен на территории Украины в ходе продолжающейся спецоперации.

«Максимум информации, которую мы получили: то, что погибшие и раненые есть. Об этом министерство сообщило 27 февраля. Однако российские матери и отцы, все российское общество имеют право знать точную информацию», — считают авторы и подписавшие петицию.

Они говорят, что распространяемые украинскими источниками данные тревожат родителей российских военных. Особенно обеспокоены родственники солдат срочной службы — их волнуют слухи о переводе срочников в контрактники.

Пусть не волнуются. Роскомнадзор отключит Change.org, Фейсбук уже практически не работает, твиттер закрыт. И вам неоткуда будет знать, что пишут в украинских источниках.

А.Б.