Дерипаска призвал отказаться от госкапитализма

Миллиардер Олег Дерипаска назвал экономическую ситуацию в России «реальным кризисом» и призвал отказаться от «госкапитализма» в этих условиях. Подъем ключевой ставки и обязательство для экспортеров продавать 80% валютной выручки показывают, за чей счет будет «этот банкет», подчеркнул миллиардер

«Раз это реальный кризис, то нужны и реальные кризис-менеджеры, а не фантасты с пачкой презенташек. Сейчас, как в 2014-м, пересидеть не удастся», — написал Дерипаска.

Он призвал менять экономическую политику в России и «заканчивать весь этот госкапитализм».

В общем, как в Российской империи - диктаторское управление - и полная экономическая свобода, даже профсоюзы запрещены. И в мировую войну вступить с 70 процентами патронов по импорту и отсутствием целых отраслей промышленности. В сапогах на картонной подошве.

Но в целом недовольство российских элит уже трудно скрывать. Я бы на месте верховного главнокомандующего на время спецоперации запретил продавать тяжелые табакерки и офицерские шарфы. И запретил минздраву ставить диагноз "геморроидальная колика".

А.Б.