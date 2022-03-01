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Московский листок

Дерипаска призвал отказаться от госкапитализма

Опубликовано 01.03.2022 в разделе комментариев 1

украина война экономика
Дерипаска призвал отказаться от госкапитализма

Миллиардер Олег Дерипаска назвал экономическую ситуацию в России «реальным кризисом» и призвал отказаться от «госкапитализма» в этих условиях. Подъем ключевой ставки и обязательство для экспортеров продавать 80% валютной выручки показывают, за чей счет будет «этот банкет», подчеркнул миллиардер

«Раз это реальный кризис, то нужны и реальные кризис-менеджеры, а не фантасты с пачкой презенташек. Сейчас, как в 2014-м, пересидеть не удастся», — написал Дерипаска.

Он призвал менять экономическую политику в России и «заканчивать весь этот госкапитализм».

В общем, как в Российской империи - диктаторское управление - и полная экономическая свобода, даже профсоюзы запрещены. И в мировую войну вступить с 70 процентами патронов по импорту и отсутствием целых отраслей промышленности. В сапогах на картонной подошве.

Но в целом недовольство российских элит уже трудно скрывать. Я бы на месте верховного главнокомандующего на время спецоперации запретил продавать тяжелые табакерки и офицерские шарфы. И запретил минздраву ставить диагноз "геморроидальная колика".

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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обнаглел?
алигарх написал 01.03.2022 12:49
"показывают, за чей счет будет &#171;этот банкет&#187;, подчеркнул миллиардер".
----------
Олигарх решил, что его "счет" создает ОН САМ, а не его наемные ПРОЛЫ?.. Не читал "Капитал"?.. И прикидывается в связи с этим, что не понимает: пролам-то все равно, кто их эксплуатирует, дерипаскин лично али ЕГО государство... Это ведь НЕ рабочее государство будет, не государство пролов...
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