Обзор новостей с Анатолием Барановым.
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1 15 лет тюрьмы за фейки https://forum-msk.org/material/news/1...
2 В США предлагают возродить пиратство ради яхт российских олигархов https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Макрон потребовал провести инвентаризацию имущества российской элиты во Франции
4 ЕС ввел санкции против Пескова, Усманова, Фридмана и Скабеевой
5 Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил заблокировать Facebook https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Повышение ставки до 20% — это крах вообще всего
7 Россияне призывают военных раскрыть данные о погибших и раненых
8 Дерипаска призвал отказаться от «госкапитализма» https://forum-msk.org/material/news/1...
9 Украина подала заявку на немедленное вступление в Евросоюз
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