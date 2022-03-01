В США предлагают возродить пиратство ради яхт российских олигархов #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Обзор новостей с Анатолием Барановым. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 15 лет тюрьмы за фейки https://forum-msk.org/material/news/1... 2 В США предлагают возродить пиратство ради яхт российских олигархов https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Макрон потребовал провести инвентаризацию имущества российской элиты во Франции 4 ЕС ввел санкции против Пескова, Усманова, Фридмана и Скабеевой 5 Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил заблокировать Facebook https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Повышение ставки до 20% — это крах вообще всего 7 Россияне призывают военных раскрыть данные о погибших и раненых 8 Дерипаска призвал отказаться от «госкапитализма» https://forum-msk.org/material/news/1... 9 Украина подала заявку на немедленное вступление в Евросоюз



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