В связи с войной поговорим о законах

Цели Кремля

Долго не мог понять, что выглядело не так в совещании Совета безопасности России 21 февраля? Потом понял – полное отсутствие деловитости в лицах, в тоне, в поведении участвующих. Ну не бывает совещаний с такими унылыми мордами. На этом совещании никому не надо было то, что они планировали и согласовывали артисту в роли Путина. Их вынуждали делать то, чего они не хотели и в чём не то, что не видели необходимости, а видели прямой вред для себя! Но участие во всём этом был их жизненный выбор, как и последовавшие решения кнопкодаваов Думы и Совета Федерации. Ладно…

Шойгу 1 марта на селекторном совещании заявил: «Группировка Вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей». Зшибись! А каких целей? Нет, не «воще», а конкретно – каких политических целей? Ведь война – это продолжение политики иными средствами. «Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием», — добавил Шойгу. Замечательно! А для чего наносятся удары по военным объектам?

Ведь конкретная политическая цель войны с Украиной вообще не объявлялась и не объявляется, следовательно, не предусмотрено окончание войны, которое, понятное дело, возможно только после достижения этой цели.

Понятно, что Кремль хочет победы, но как его победа выглядит? Все администрации всех областей Украины должны подчиниться Кремлю и организовать по его указанию фальсификацию всех выборов на Украине? Кто-то может объяснить, зачем Кремль всё это затеял?

Уже два дня шла война, когда наконец Лавров сумел придумать, что «Россия приняла решение о проведении специальной военной операции, чтобы жители Украины, «освободившись от гнета» нацификации, могли сами свободно определять свое будущее». Короче – для их блага. У большинства слушателей это заявление вызвало, мягко скажем, крайнее удивление. Сами посудите, в государстве, в котором президент – еврей, в котором все олигархи евреи, до трети депутатов Рады – евреи, нацификация может быть только еврейской, но ведь Лавров обкакается от самой мысли что-нибудь вякнуть в сторону евреев. Тогда о какой денацификации он говорит?

А цель «свободного определения своего будущего» народом Украины - это ещё большее издевательство над украинцами, чьё волеизъявление определяют честные люди, а не до предела подлый Центризбирком России. Мы понимаем, что у Кремля как бы есть цель установить на Украине власть кремлёвских фашистов, но ведь Кремль об этом прямо не говорит, и официальной целью это не ставит.

«Нейтральный статус Украины»? А как его добиться без насилия над волей украинцев? Без насилия над их свободой выбора?

Наконец, что касается безопасности ДНР и ЛНР, то Кремль заявил, что эти республики свои границы ограничат всего лишь изначальными границами этих областей и явно не до Киева, вокруг которого сегодня идут бои. Кроме того, все эти 8 лет Кремль не тушил, а всего лишь не давал затихнуть на Донбассе пожару войны. Вдумайтесь, ведь все эти годы Кремль ничего не делал для реальной безопасности жителей ДНР и ЛНР, хотя это Кремлю ничего не стоило. К примеру, тот же Лавров ни разу не потребовал от ООН заставить Киев исполнить Минские соглашения в части договорённости с руководителями ЛНР и ДНР об условиях возвращения этих областей в состав Украины – Лавров не требовал от ООН применить к Киеву санкции за этот отказ. Ни разу не потребовал от ООН организовать гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР. Кремль устраивало и неисполнение Киевом соглашения, и то, что республики повисли на шее России.

А тут вдруг «закипело в жопе» желание помочь??

Цели США и Запада

То есть, если не учитывать приказ из США кремлевским фашистам, которым эта война и даром не была нужна, - если считать, что такого приказа США вообще не было, - понять цели Кремля невозможно. Ввиду их отсутствия.

И остаётся их видимая цель – исполнить цели США и Запада.

Ещё и ещё раз повторю, заставив Кремль начать войну, правящая элита США уверенно достигает СВОИХ намеченных целей.

Во-первых, достигается замалчивание в СМИ победы в Канаде восстания народа, как итога аферы с COVID 19, – народ добился от Трюдо отмены военного положения, разблокирования счетов участников протеста и спешной отмены антиковидных ограничения. Это пример всем странам мира – на тварей и идиотов у власти есть народная управа! Причём, мирная! Но ни одно СМИ об этой победе не говорит ни слова – ну, «кому интересна победа народного восстания, когда идёт такое захватывающее действо – война в центре Европы»? Кому сегодня интересен COVID-19? Прочёл издевательскую подпись под обычным фото полицейской хроники: «Полицейские поисковые отряды начинают поиск Covid-19 после того, как он таинственным образом исчез из всех СМИ».

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Во-вторых, эта гражданская война между Россией и Украиной вызывает рознь между единым народом уже не на уровне племён, а, как и полагается в гражданской войне, на уровне семей.

И в-третьих, создаётся видимость, что США кремлёвскую камарилью «кинули не по-детски», но это только видимость, что кинули Кремль, а на самом деле США начали как липку обдирать граждан России.

Было совершенно очевидно, что и главные фашисты в Кремле, и их шелупонь в Думе и Совете Федерации полагали, что санкции Запада будут в виде очередного лишения виз каких-то конкретных лиц. И оно, как бы, так и начиналось. Вон даже Рашкин требовал у Европейского союза отчёта, почему санкции применили только к 351 депутату, голосовавшему за войну с Украиной, хотя на самом деле их голосовало 400 голов?

Но грабить начали не депутатов, а граждан России.

Сначала Запад нагло отобрал у народа России те деньги, которые Кремль вывез за рубеж и хранил в тамошних банках. И для народа России это сразу обернулось настолько круто, что уже 28 февраля читаем: «Курсы доллара и евро утром в понедельник, 28 февраля, достигли исторических максимумов — они торгуются на рынке Forex около 113,5 рубля и 127 рублей соответственно». А ведь всего 10 дней тому, 20 февраля 2022 года, курс доллара был 76 рублей. Поскольку основная масса товаров поступает из-за рубежа, то даже при свободном их поступлении граждане России сразу, буквально в одночасье стали беднее почти в полтора раза.

Помните того мерзавца в Думе, который сообщал, что народ России согласен отдать 13-ю зарплату во имя Донбасса? Вот Запад начал изымать у граждан России зарплату, правда не 13-ю, а уже третью. Ну, а чего Западу мешкать, если народ России, устами своих представителей в Думе дружно согласился отдать свои деньги Западу? Если народу России деньги не нужны, а нужно чтобы и на Украине властвовал Кремль?

Кстати, на самом деле и свободного поступления товаров в Россию не будет – наложены санкции практически на все высокотехнологические товары, и вводится запрет полётов российских самолётов гражданской авиации практически надо всеми странами мира. Начата безнаказанная блокада и морской торговли.

Когда-то Кремль, чтобы удовлетворить по полной свои любимые США, не просто быстро встал раком, а и радостно присоединился к санкциям против КНДР, которая ему никакой подлости не делала, а сегодня корейцы могут с презрением смотреть на русских, которых весь мир считает каким-то ничего не стоящим говном. Да и как на нас по-другому смотреть?

Долго ли ещё Китай будет противиться требованиям блокады России – не известно. Хотелось бы, чтобы долго, но граждане России, посмотрите на себя – ну, каким китайцам вы на хрен нужны?! Такие умные, но ни что не способные? Не способные даже во власть избрать мало-мальски достойных людей? Не способны даже увидеть, что вами руководит не Президент, а какие-то неизвестные кукловоды, выставляющие вместо убитого Путина артистов?

Что касается угрозы Кремля применить ядерное оружие, то в США от этой угрозы заикаться начали от смеха. Ещё в 1993 году власти России, в одночасье став миллиардерами, продали все запасы оружейного урана (на 20 тысяч атомных бомб) США. А боеголовки, говорите, оставили? Нет, я, конечно, наивный, но тут даже Псаки начала смеяться…

М-да…

Главный фейк и его последствия

Читаю: «Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил РИА Новости, что законопроект об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, в том числе предусматривающий до 15 лет тюрьмы за такие преступления, могут внести в Госдуму в ближайшее время». И должен сказать, что такой закон действительно назрел.

Смотрите, Дума России и Федеральное собрание согласовали от имени народа России войну с Украиной. Именно войну, поскольку в русском языке «войной» называется вооружённая борьба между государствами – то, что и проходит сегодня на Украине. А фашистами России эта война названа «специальная военная операция», и это название является наглой брехнёй, наглым фейком! Вооружённые силы РФ на Украине воюют, а не «высокоточно» специально военно оперируют! Военной операции без войны не бывает – на то она и «военная» - относящаяся к войне. Это всё равно, что считать убийцу не убийцей, поскольку он не «убил» человека, а просто «умышленно лишил его жизни».

Напомню, что и войну с СССР в 1941 году Гитлер начал со «специальной военной операции», названной «Барбаросса». Ишь умники: объявили Россию в «состоянии специальной военной операции» с Украиной и считают себя «в домике». Я поражаюсь людям – ну разве не видно, что в России власть имеют не просто мерзавцы, а ещё и идиоты?

Нет, умники, когда все, кто начал эту «операцию» на Украине, и кто обеспечивал её проведение, предстанут перед реальным судом, то им придётся убедительно доказать, что между их «операцией» и войной была какая-то существенная разница - докажут, что можно без войны проводить военные операции.

Кстати, а предстать перед судом предстоит ввиду наличия принятой самими депутатами, сенаторами и президентом статьи 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны»:

«1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны -наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

2. Ведение агрессивной войны - наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет».

В Уголовном кодексе РСФСР этой статьи не было, это выдумка думаков. И эта статья без срока давности. И мы же понимаем, что как ни верти, а Навальному эту статью в реальном суде не пришьёшь. Это статья для депутатов, сенаторов и президента. И для членов всяких там государственных структур. Ну и в части соучастия в этом преступлении - для следователей, прокуроров и судей вместе с журналистами СМИ, обеспечивших эти самые подготовку, планирование и развязывание агрессивной войны депутатами, сенаторами и президентом.

Учитывали ли депутаты и разные там клишасы из Совета Федерации данное положение ими же принятой статьи Уголовного кодекса? Безусловно – нет! Они просто про то, что написано в принятых ими законах, ничего не знают, и сами уверены, что и знать не обязаны. Уверены, что то, что написано в законах, обязан знать кто-то другой, а не они.

Понимаю, что толку от этого моего напоминания будет не много, однако, думаю, моим читателям полезно знать, что властям в России полагается по 20 лет лишения свободы только по статье 353 УК РФ – только за это преступление.